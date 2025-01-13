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【廣編】金口碑精品咖啡禮盒選擇　歐客佬送到心坎裡

▲▼咖啡,歐客佬,精品,禮盒,過年,台中十大伴手禮。（圖／業者提供）

▲歐客佬玫瑰咖啡禮盒。

圖、文／歐客佬提供

開心迎接2025新年，新年送禮的禮盒準備好了嗎？除了美味好看，更重要的是選擇優良品牌，保障食品安全與品質，才能吃得安心、送禮放心。知名的「台中十大伴手禮」常勝軍歐客佬精品咖啡已連續6屆獲獎，今年更是第四度蟬聯最高榮譽獎項「金口碑獎」，穩居台中十大伴手禮最大贏家之一。

歐客佬自咖啡產地直接採購咖啡，農場直營、產銷合一，咖啡品項多達上百款，不論是獻給家人朋友，還是作為同事間的新春問候，款款恰到好處的過年禮盒，都能成為承載心意的完美祝福，即日起至2月16日（日）止，推出咖啡優惠禮盒249元起，指定禮盒任選3盒享95折、10盒享88折，另亦提供企業客製化服務，不僅能滿足商務送禮的預算需求，也能供給廣大消費者與企業選購，展現心意與品味的最佳選擇。

風迷567年級生的蛋捲禮盒，當年的廣告詞「送禮喜年來，歡喜跟著來」更是民眾朗朗上口。薄脆蛋捲搭上香醇濃郁的咖啡香氣、微苦香甜，回味無窮！歐客佬和喜年來聯名的咖啡薄燒蛋捲禮盒（4支x8包入）售價390元/盒。好事花生禮盒，暢銷經典款，歐客佬米香花生，獲比利時iTi風味絕佳獎二星、三星。另外，年度限定的活動「台灣唯一咖啡福袋」喝咖啡也能刮1萬！歐客佬福袋每袋優惠價999元（原價3,490元）內含充氮保鮮的咖啡豆（20g/包）*30包+濾泡式掛耳咖啡6包+福袋限定蛇年刮刮卡，喝咖啡開心迎新年，刮出1萬元好運金！

詳情及預訂請洽全台歐客佬門市或電洽04-2235-0488分機22客服部。
歐客佬門市營業據點查詢：www.oklaocoffee.com/store
歐客佬網路店：www.oklaocoffee.net

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咖啡歐客佬精品禮盒過年台中十大伴手禮

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