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不只能幫減重！營養師曝「黃瓜8好處」超強

▲▼小黃瓜,飲食,蔬果,減重。（圖／pixabay）

▲營養師老辜表示，黃瓜有8種功效，包含肌膚保濕、體重管理，甚至還有抗癌、調節血脂的潛力。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

網搜小組／柯振中報導

炎炎夏日，黃瓜不僅清爽解暑，更蘊藏多種被科學研究支持的健康潛力。營養師老辜近日於臉書發文，系統整理「黃瓜的8件營養小事」，從肌膚保濕、體重管理，到潛在的抗癌與血脂調節效果，讓網友直呼「黃瓜原來這麼強」。

根據研究，黃瓜含有多種抗氧化成分，包括黃酮類、單寧與維生素C，具備清除自由基、延緩皮膚老化的潛力。老辜指出，黃瓜汁能抑制與皮膚老化有關的酶活性，幫助保濕與提升彈性。不僅外用有效，黃瓜的高鉀與高水分特性，也有助於從內而外調理肌膚。

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黃瓜也是體重管理的好幫手。每百克僅約15大卡的熱量，搭配一定比例的膳食纖維，能增加飽足感、降低進食量，特別適合減重族群。此外，實驗顯示黃瓜萃取物具抗發炎與抗氧化效果，能調節免疫反應、降低慢性疾病風險，甚至有研究指出，其甲醇與丙酮萃取物對特定癌細胞具有抑制活性。

▲小黃瓜。（圖／取自pixabay）

▲營養師老辜表示，黃瓜有8種功效，包含肌膚保濕、體重管理，甚至還有抗癌、調節血脂的潛力。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

最令人驚豔的，是黃瓜籽中富含植物固醇，對降低膽固醇吸收具有幫助。一項臨床研究顯示，持續6週服用黃瓜籽萃取物的高血脂患者，其總膽固醇、LDL、三酸甘油脂等指標皆顯著改善。老辜提醒，儘管黃瓜營養價值高，仍須注意攝取劑量，且若有慢性疾病者，應諮詢專業醫師與營養師的個別建議。

老辜也不忘分享個人喜好：「飯店早餐提供的黃瓜汁，是我期待的清爽飲品之一！」他鼓勵大家重新認識黃瓜，別再將它視為配角，而是一種潛力十足、值得關注的天然健康食材。

 
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