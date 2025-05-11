運動器材、樂器都入列　台灣虎航10／26起加收大件行李託運手續費

▲台灣虎航10月26日起將針對特殊託運新增「大件行李手續費用」收費。（圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

台灣虎航近日公告，10月26日起將針對特殊託運新增「大件行李手續費用」收費，每件收取550元手續費，尺寸超過100公分以及外邊長寬高的尺寸總和大於203公分以上，即視為大件行李，常見物品包括衝浪板、滑雪板、釣魚竿、高爾夫球具、大型樂器等。

台灣虎航10月26日將針對大件行李手續費用收費，大件行李定義為單邊尺寸超過100公分以及外邊長寬高的尺寸總和大於203公分以上，包括衝浪板、滑雪板、釣魚竿、高爾夫球具、自行車等運動器材或大型樂器。其他大型物品如單邊長度超過100公分的油畫、雕像、電視機、家具等。

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台灣虎航指出，因應疫後旅遊型態改變，觀察國人出國以運動（滑雪、自行車）及興趣（高爾夫）等誘因出國比例漸增，參考國際間對大件行李多有制定相關詳細收費及託運規定，為符合旅遊趨勢及有效利用行李艙空間，於2025年冬季班表正式啟動此項託運規定。

台灣虎航指出，每件大型行李將收取550元手續費，重量將併入託運行李總重量計算，且單件運動行李、大件行李重量不可超過45公斤。另也提醒，大件行李手續費採按件計算，僅適用於該項服務本身，不包含其他行李相關支出，例如行李額度、超重或超件所產生的額外費用。

台灣虎航表示，如因個人特殊需求或與嬰幼兒同行，任何超出尺寸的輔助設備、助行設備、醫療器材和嬰兒用品，皆可免費辦理託運，一位旅客僅能免費受理一件輔助載具。其中，像是旅客本人使用的第一輛輪椅，可免費託運，第二輛或以上輪椅，則需支付相關費用；旅客因醫療需求使用的醫療器材，例如呼吸器、氧氣濃縮機等，可免費託運。

中華航空針對大型樂器、運動器材等特殊行李，現行規定為計入個人託運行李額度，依包裝件數計算，超過免費託運行李額度件數、重量需要支付超額行李費，另外，單件總尺寸超過292公分時需支付2件超額行李費用。至於行動輔具則可納入免費託運行李額度不另行收費。

長榮航空針對運動器材則是可列入託運行李額度計算，若攜帶超過額度、重量或尺寸行李，需要支付超額行李費。樂器則是比照一般行李處理，超過行李額度必須另外付費。行動輔具則為免費託運，限行動不便旅客攜帶使用。

星宇航空針對運動器材、樂器等特殊行李載運，需計入免費行李額度，超過限額、重量、尺寸可能需要支付超額行李費用。