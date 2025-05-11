高雄老牌醫院「宣告歇業」！患者全傻眼　衛生局曝原因

▲位於高雄市苓雅區的「邱外科醫院」在地經營超過一甲子，無預警宣布歇業，讓不少在地民眾驚訝不已。（圖／擷取自Google Maps）

圖文／CTWANT

不只學校倒閉，連醫院也爆關閉！位於高雄市苓雅區的「邱外科醫院」在地經營超過一甲子，怎料卻傳出永久歇業，引起民眾錯愕直呼「好驚訝！」對此，高雄市衛生局也曝光熄燈內幕。

高雄老字號醫院「邱外科醫院」自1963年開業至今，已在地守護居民健康62年，沒想到日前院方卻突發布公告，「本院將營運至114年3月31日，自4月1日起歇業。感謝62年來的愛護與支持！」讓不少附近居民震驚不已。

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消息曝光後，在地民眾紛紛直呼，「令人難過震撼的消息」、「什麼？？體檢最方便的醫院欸！」、「他們腦科聽說很厲害耶」、「我還記得早期只要一有重大事故，幾乎都指名非送到邱外科不可，邱外科根本是唯一生機的代名詞」、「喜歡去邱外科看診，因為不用等很久，而且看診超有效率」、「陪伴我們一家三代的老醫院，真的走入歷史了。」

至於為何該院會成為時代的眼淚？高雄市衛生局表示，邱外科醫院院長許景華已於去（2024）年7月8日死亡，依法需更換醫院負責人，並重新檢驗醫院的建築及消防標準，去年9月申請時因醫院設施老舊，建築及消防均不符合現行醫院設置法規，因此依《醫療法》第23條辦理歇業。

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