貴州驚見武俠小說中「幽靈之花」！不含葉綠素　無法行光合作用

▲貴州罕見發現「幽靈之花」，引發關注。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸貴州省林業局組織開展的全省野生蘭科植物監測過程中，科研人員近日首次發現「幽靈之花」，而且是極為罕見的浙江假沙晶蘭和球果假沙晶蘭。據悉，由貴州大學林學院和生命科學學院組成的2支野生蘭科植物監測隊伍，在貴州茂蘭國家級自然保護區的密林深處開展野生蘭科植物監測過程中，發現了正在開花的2種奇特植物，經進一步鑑定是貴州省首次記錄的植物屬。

綜合陸媒報導，調查隊員貴州大學林學院碩士研究生吳旭介紹，由貴州大學林學院和生命科學學院組成的2支野生蘭科植物監測隊伍，分別在貴州茂蘭國家級自然保護區喀斯特森林、貴州寬闊水國家級自然保護區喀斯特台原腹地、開展野生蘭科植物監測過程中，在密林深處發現了正在開花的2種十分奇特的植物。

經進一步鑑定，它們都是貴州省首次記錄。浙江假沙晶蘭發現於貴州茂蘭國家級自然保護區，數量30餘株；球果假沙晶蘭發現於貴州寬闊水國家級自然保護區，有8株。這2種植物都生長在密林深處，通體瑩白如玉，莖幹纖細如紗，在潮濕陰暗的環境中和林下柔弱陽光的反射下散發著半透明的微光，仿佛出沒於林間的幽靈，亦被稱為「幽靈之花」，曾出現在武俠小說中。

這類植物顛覆了傳統生存模式，體內不含葉綠素，無法進行光合作用，屬於多年生菌根異養植物。它們一生潛伏地下，僅在開花時鑽出腐殖層，完全依賴森林腐爛的有機物與特定真菌共生獲取養分。

假沙晶蘭雖名中含「蘭」，實為杜鵑花科腐生植物，生存條件極為苛刻，必須是穩定陰濕環境、深厚腐殖質層、特定共生真菌缺一不可。參與調查的余江洪博士比喻「每一株『幽靈花』的根系，都連接著一個隱秘的真菌王國。」

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