教宗加冕中華聖母像　台灣巴黎聖母院梅山聖堂啟用

▲中華聖母朝聖地聖堂啟用大典 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

梅山中華聖母朝聖地聖堂供奉中華聖母態像，穿清朝官服戴皇冠，是梵蒂岡教廷指定朝聖地，教宗方濟各生前為聖母態像加冕，哥德式建築教堂整修完成，10日上午舉行修繕竣工奉獻祝聖啟用大典，由縣長翁章梁、天主教嘉義教區主教浦英雄等人揭幕，打造一處兼具朝聖、靈修、休閒遊憩等多功能靈修中心，更有臺灣巴黎聖母院之稱。

聖堂自1913年由西班牙道明會會士開教以來，歷經1957年建堂及1991年大整修，此次經過1年多外觀拉皮，修繕經費1億8千萬，款項由教友募款樂捐籌集，今落成啟用大典，嘉義教區特別安排從3月1日至5月3日，每週六舉行九週敬禮，依序邀請臺灣7個教區主教共同主禮。

中華聖母朝聖地聖堂與法國的巴黎聖母院皆為哥德式建築，最能夠發揮教義精神，藉建築線條、光線以及整體設計，哥德式教堂將信仰呈現在建築內部跟外觀，教堂就是天人合一的祈禱所，整修後不僅保有哥德式建築特色，還新增聖經福音耶穌故事彩繪聖像玻璃。

聖堂供奉全台唯一穿清朝官服聖母抱耶穌態像，全世界僅有2尊，另一尊在義大利羅馬聖母堂。教宗方濟各2021年發佈批准令，准予加冕嘉縣梅山朝聖地的中華聖母態像；2022年宗座加冕典禮中，為特定教區特有頭銜的聖母態像加上皇冠或星辰光環，也是教會授予態像的最高榮譽。

翁章梁說，梅山中華聖母天主堂的哥德式建築號稱臺灣巴黎聖母院，修建完成後，即便你不是天主教徒，都可以到這裡欣賞宗教文化及風景，除了太平雲梯，天主堂絕對值得一看。

浦英雄主教指出，天主教廷選出新任教宗「良十四世」，將會對全世界帶來很大的影響，搭起社會正義、促進和平的橋樑。中華聖母像兼具本土及國際化，非常歡迎各界到這裡參訪、休息，還能與縣府一同促進觀光休閒。

啟用揭幕邀梵諦岡派駐台灣大使馬德範蒙席，菲律賓代表主教、台灣各教區主教、各宗教代表、政府機構代表、地方社團等參與，感恩彌撒由高雄教區總主教劉振忠主祭，浦英雄主教、台北教區輔理主教趙永吉、梵蒂岡教廷駐台代辦（大使）馬德範，以及嘉義教區等各地30多位神父共祭，全台各地修會、修女、教友逾千人朝聖。