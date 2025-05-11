　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

教宗加冕中華聖母像　台灣巴黎聖母院梅山聖堂啟用

▲▼ 嘉義縣長翁章梁與浦英雄主教主持中華聖母朝聖地聖堂啟用大典 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲中華聖母朝聖地聖堂啟用大典 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

梅山中華聖母朝聖地聖堂供奉中華聖母態像，穿清朝官服戴皇冠，是梵蒂岡教廷指定朝聖地，教宗方濟各生前為聖母態像加冕，哥德式建築教堂整修完成，10日上午舉行修繕竣工奉獻祝聖啟用大典，由縣長翁章梁、天主教嘉義教區主教浦英雄等人揭幕，打造一處兼具朝聖、靈修、休閒遊憩等多功能靈修中心，更有臺灣巴黎聖母院之稱。

▲▼ 嘉義縣長翁章梁與浦英雄主教主持中華聖母朝聖地聖堂啟用大典 。（圖／嘉義縣政府提供）

聖堂自1913年由西班牙道明會會士開教以來，歷經1957年建堂及1991年大整修，此次經過1年多外觀拉皮，修繕經費1億8千萬，款項由教友募款樂捐籌集，今落成啟用大典，嘉義教區特別安排從3月1日至5月3日，每週六舉行九週敬禮，依序邀請臺灣7個教區主教共同主禮。

▲▼ 嘉義縣長翁章梁與浦英雄主教主持中華聖母朝聖地聖堂啟用大典 。（圖／嘉義縣政府提供）

中華聖母朝聖地聖堂與法國的巴黎聖母院皆為哥德式建築，最能夠發揮教義精神，藉建築線條、光線以及整體設計，哥德式教堂將信仰呈現在建築內部跟外觀，教堂就是天人合一的祈禱所，整修後不僅保有哥德式建築特色，還新增聖經福音耶穌故事彩繪聖像玻璃。

▲▼ 嘉義縣長翁章梁與浦英雄主教主持中華聖母朝聖地聖堂啟用大典 。（圖／嘉義縣政府提供）

聖堂供奉全台唯一穿清朝官服聖母抱耶穌態像，全世界僅有2尊，另一尊在義大利羅馬聖母堂。教宗方濟各2021年發佈批准令，准予加冕嘉縣梅山朝聖地的中華聖母態像；2022年宗座加冕典禮中，為特定教區特有頭銜的聖母態像加上皇冠或星辰光環，也是教會授予態像的最高榮譽。

▲▼ 嘉義縣長翁章梁與浦英雄主教主持中華聖母朝聖地聖堂啟用大典 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，梅山中華聖母天主堂的哥德式建築號稱臺灣巴黎聖母院，修建完成後，即便你不是天主教徒，都可以到這裡欣賞宗教文化及風景，除了太平雲梯，天主堂絕對值得一看。

浦英雄主教指出，天主教廷選出新任教宗「良十四世」，將會對全世界帶來很大的影響，搭起社會正義、促進和平的橋樑。中華聖母像兼具本土及國際化，非常歡迎各界到這裡參訪、休息，還能與縣府一同促進觀光休閒。

▲▼ 嘉義縣長翁章梁與浦英雄主教主持中華聖母朝聖地聖堂啟用大典 。（圖／嘉義縣政府提供）

啟用揭幕邀梵諦岡派駐台灣大使馬德範蒙席，菲律賓代表主教、台灣各教區主教、各宗教代表、政府機構代表、地方社團等參與，感恩彌撒由高雄教區總主教劉振忠主祭，浦英雄主教、台北教區輔理主教趙永吉、梵蒂岡教廷駐台代辦（大使）馬德範，以及嘉義教區等各地30多位神父共祭，全台各地修會、修女、教友逾千人朝聖。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
441 1 8188 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「購物車有2物」全聯店員崩潰！　同行爆：結帳秒塞車
國中段考驚見「喝精、69式」　校方道歉
18歲女學霸遭誘殺　母崩潰：曾勸別赴約
美國收到「令人震驚情報」　范斯致電印度促停火
跟黃子佼和解挨罵！　吹哨者淚崩揭「殘忍內幕」
只能打零工養娃顧婆婆　落跑夫擁2.4億！嗆她滾出台灣
高雄父子雙亡！　鄰居聽到吵架和「碰一聲」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南做工行善團持續修屋　市長夫人送西瓜、火鶴花敬志工

成大EMBA大師講座　曝「大艦隊」醫療策略、國產醫材進軍國際

教宗加冕中華聖母像　台灣巴黎聖母院梅山聖堂啟用

慶祝母親節　桃園八德區114年表揚53位模範母親

漾帽人生-歐洲手工帽飾特展　桃園新住民母女同台登場感恩多

「將新比心」新住民導覽培力　走讀桃園後站東南亞文化風景

動作要快！　鳳飛飛金曲講唱會5／12起開放索票

白沙屯媽突降臨！首度過夜通霄鎮公所　廟方人員超意外

黃偉哲開台天后宮點燈祈福　國際龍舟賽熱血開划「龍耀陸海空」

南島帆船Alingano Maisu航抵台東　傳統儀式見證海洋文化連結

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【趁機許願】神祕藍球劃過夜空！2秒瞬間變白天 #台東 #屏東 #神祕藍球

【太驚喜！】下雨了…媽祖急找駐駕點　直衝海鮮餐廳客人超驚訝

【當場幫定位香爐】粉紅超跑衝進通南媽祖文化館　轎棍停神像後猛奔神龕

【恭喜】連續被媽祖海放3次　頭旗這次跟上了

【緊急轉向】信徒手持鮮花高喊母親節快樂！媽祖的反應超暖

台南做工行善團持續修屋　市長夫人送西瓜、火鶴花敬志工

成大EMBA大師講座　曝「大艦隊」醫療策略、國產醫材進軍國際

教宗加冕中華聖母像　台灣巴黎聖母院梅山聖堂啟用

慶祝母親節　桃園八德區114年表揚53位模範母親

漾帽人生-歐洲手工帽飾特展　桃園新住民母女同台登場感恩多

「將新比心」新住民導覽培力　走讀桃園後站東南亞文化風景

動作要快！　鳳飛飛金曲講唱會5／12起開放索票

白沙屯媽突降臨！首度過夜通霄鎮公所　廟方人員超意外

黃偉哲開台天后宮點燈祈福　國際龍舟賽熱血開划「龍耀陸海空」

南島帆船Alingano Maisu航抵台東　傳統儀式見證海洋文化連結

勞動節大家休！家長「直接在家顧孩」怒炸　全場吵翻：憑什麼

再看一遍吧／《戀愛世代》原來不是甜寵劇！他「激吻哥未婚妻」正宮全目睹

今全台濕涼「3地防豪雨」　入夜北部先轉乾

總叫我道明寺！言承旭「細數大S 24年暖舉」：她是永不缺席的天使

大S「閃婚前秘密對話」曝光！聽完立刻閃嫁汪小菲　郭靜純：她是小女人

藍提調高特休、白拚強化家庭照顧假　黃國昌：4＋1假上路再研商

台南做工行善團持續修屋　市長夫人送西瓜、火鶴花敬志工

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

國中段考題驚見「喝精、69式」　金門金城國中道歉：已啟動調查

貴州驚見武俠小說中「幽靈之花」！不含葉綠素　無法行光合作用

【控警執法過當】誤開警車門嗆「犯什麼法」　醉男遭壓制腦震盪

地方熱門新聞

白沙屯媽祖通霄鎮公所過夜　大家超意外

墾丁鬼屋爆勞資糾紛…員工1個月沒休卡到陰

黃偉哲開台天后宮點燈祈福熱血開划「龍耀陸海空」

桃市今年母親節不一樣！張善政獻祝福

亞果遊艇獲選八斗子開發案　打造國際遊艇港

嘉義警察局攜手教保中心　母親節感恩活動

白沙屯媽快要回家！今晚駐駕海口味餐廳

動作要快！鳳飛飛金曲講唱會5/12起開放索票

南島帆船Alingano Maisu航抵台東

漾帽人生特展　桃園新住民母女同台秀感恩多

雲林夏日最甜節慶　二崙西瓜節用甜蜜串聯在地魅力

苗栗張可欣當選最年輕鎮長

慶祝母親節　桃園八德區表揚53位模範母親　

新住民導覽員　走讀桃園後站東南亞文化

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯媽遇「大罷免大成宮」鑽轎底　突急停倒車繞過

儀隊女高中生遭殺害！學霸身分曝光

S媽母親節Po三女兒合影

小龍女李芷霖爆偷吃人夫！　經紀公司急上火線發聲

殯葬業人妻偷吃同行！火化場廁當砲房

中美談判　雙方快速離場引關注

高雄深夜火警！2人無生命跡象

罷免徐欣瑩2階差2006份連署書！　最終19521人連署未過關

拱天宮抽出籤詩　謝金河驚：傳神曝政治現象

陳曉東「差評」GD演唱會遭出征！

小龍女李芷霖遭控偷吃人夫「私密照外流」！

快訊／8級強風來了　今全台變天「10縣市豪大雨」

今風雨最大　全台「下最多」地區曝

鉛球冠軍誘殺前女友正面曝　儀隊副社長慘亡

特斯拉駕駛求償炎上　家長提4要求和解了

更多

最夯影音

更多

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面