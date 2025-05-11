台學者不分色彩參加兩岸研討會　趙建民：賴政府清楚交流不能斷

▲ 2025年兩岸關係研討會在上海舉行 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／上海報導

2025年「兩岸關係研討會」10日到11日在上海舉行，今年主題聚焦「中國式現代化與兩岸同胞福祉」，上百位兩岸專家學者參加活動，並且出現台灣藍白綠學者與大陸學者齊聚場景。兩岸學者趙建民接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，來參加台灣學者有疑慮也有期待，主要今年會議立場較不鮮明，大陸方面即使不滿意現在兩岸關係，依然盡力推動，大家都有共識兩岸必須保持正常交流，即使氛圍不好，台灣方面不分藍白綠參加人數特別踴躍，包括賴政府也清楚兩岸交流不能完全中斷，尤其是經貿交流。

一年一度，大陸國台辦以及海峽兩岸關係研究中心（以下簡稱海研中心）兩岸關係研討會，今年地點選在上海舉行，除了疫情期間有中斷或採取兩岸線上會議，疫情後恢復實體線下活動後，受限兩岸氛圍，台灣赴陸學者較少，但今年參與人數十分踴躍，將近百位台灣各專家學者齊聚，甚至出現藍白綠齊聚景象。大陸方面安排座位也是盡量台陸學者交叉而坐，讓雙方多一點交流空間。

從本屆參與台灣學者名單來看，有來自北中南各大院校教授或相關研究學會代表出席，大多涉及兩岸關係、國際政治等領域專長，除了常見泛藍學者，泛綠學者也來參與，包括台灣國際法學會副秘書長林廷輝、時事評論員陳淞山。曾任台灣民眾黨秘書長、民眾黨首任組發部召集人、現任輔仁大學兼任教授謝立功也有出席。

其中，林廷輝即使立場鮮明，不只一次受邀到大陸參加活動，去年他也曾參與第2屆《交大台研論壇》，討論「兩岸關係前瞻—新格局、新挑戰、新機遇」。事後他接受訪問曾說，還是要有說真話的人，「知彼知己，百戰百勝。」

不願具名學者私下向《東森新媒體ETtoday》表示，現在兩岸關係真的不好，台灣政府也緊盯這個活動，有許多台灣學者想出席活動最後放棄，所以願意來參加的學者真的很不容易，但截至目前沒有聽到有被政府關切。

至於每年都辦在暑假的兩岸關係研討會，今年提前在五月份舉行，剛好又在賴政府520執政滿一週年之前，是否別有用意？據了解，大陸方面考量七、八月還有許多兩岸相關活動，同時顧慮台灣七月大罷免，研討會日程往前提，讓台灣嘉賓學者參與時間更有彈性。此外，選擇在上海舉行研討會，一方面這座城市氛圍開放，包容性強，也是舉行雙城論壇輪值城市，具有一定象徵意義。

談及本次兩岸關係研討會氛圍，文化大學兩岸和平研究中心研究員、國家發展與中國大陸研究所兼任教授趙建民接受《東森新媒體ETtoday》訪問也表示，「大家都希望兩岸能否再繼續溝通，也希望氛圍能夠緩和，不分藍白綠、不分兩岸，也是這次了兩岸學者共同心願。」

上海東亞研究所研究員包承柯受訪時也說，今年兩岸關係研討會聚焦「中國式現代化」，這是兩岸學者與民眾都可以有共識，構建一個未來兩岸同胞都能接受未來的願景。

▲ 文化大學兩岸和平研究中心研究員、國家發展與中國大陸研究所兼任教授趙建民 。（圖／記者任以芳攝）

「當然從會議本身不能做出大結論。」趙建民也觀察，這次不管是台灣、大陸方面都有共同之處，今年會議不像以往帶有針對批判性的鮮明立場，包括今年主題定調「中國式現代化」，也是大家都能接受與討論空間，雙方都希望盡最大努力，讓兩岸關係和緩下來。

趙建民也指出，「台灣政府不能師出無名，不至於管制交流，因此台灣學者出席比較踴躍，大陸方面也有努力建立一個兩岸更正常的交流秩序，即使對兩岸關係目前的走向未必完全滿意。」

面對台灣方面對大陸政策各種加強限縮，趙建民也直言，今年參加台灣學者確實是疑慮與期待並存，同時也希望兩岸能夠保持某種程度的交流和互信，這種心態體現了台灣學者們目前面對兩岸關係時的複雜矛盾的情感。

趙建民也表示，「台灣政府過去一年對兩岸關係有許多節制限縮手段，執政黨防範意識很強烈，賴政府把當前台灣國安危機作為工作的重點，包括發動大罷工也是強化國安的體現。」

趙建民進一步分析，「最近立法院不斷推出國安方面相關的法律，就是強化對中共對台『灰色地帶』作戰的一個節制，他們認為中國大陸多方面對台的滲透，包括宗教、學術統戰各個方面的統戰，因此『國安17條』講得很清楚，要針對性逐項檢討。」

但談及總統賴清德日前接受《財訊》專訪，特地澄清鼓勵台商經貿路線轉為「脫中入北」，只是某位教授學者的看法，他的立場是「布局全球，當然有包括中國在裡面」。這是否代表賴清德稍有否有鬆動跡象？

趙建民指出，目前看起來賴政府對大陸市場政策沒有方向，既要台商撤，強化對美國投資，但川普貿易制裁把台灣也列入主要對象之一，對日韓都沒有那麼高的關稅，顯然賴政府現在也瞭解兩岸經貿的重要性。」

趙建民表示，賴政府政策也不是完全脫鈎，只是減少依賴，包括減少兩岸的交流，也不是全部斷掉，因爲兩岸全面對抗起來，對他執政相當不利，「最終賴政府應該理解，兩岸交流不能完全中斷，尤其是經貿交流。」