百名兩岸學者談「中國式現代化」　推進兩岸和平尋求共同合作治理

▲ 2025年兩岸關係研討會在上海舉行 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

2025年「兩岸關係研討會」今（10）日在上海舉行，今年聚焦「中國式現代化與兩岸同胞福祉」，多位涉台學者針對中國式現代化進程帶入兩岸問題，可以讓兩岸學者與兩岸民眾比較有有共識。多位涉台學者認為多年以來兩岸有許多人貢獻，早已融入中國式現代化，並且做出貢獻，除了追求兩岸和平，未來應該尋求兩岸共同合作治理來推動中國式現代化，是可能之路。

2025年「兩岸關係研討會」今日在上海舉行，來自400多位兩岸專家學者齊聚一堂，聚焦討論本屆主題「中國式現代化與兩岸同胞福祉」。開幕式出席主要嘉賓有海峽兩岸關係中心副主任任勉、大陸國台辦副主任仇開明、統一聯盟榮譽主席戚嘉林、台灣銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌、中國國際經濟經濟交流中心總經濟師陳文玲。同時包括來自台灣各界學者出席人數也比往年高。

對中國式現代化看法，廈大兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深首先分析，「有學者說是兼容並包，實際上『統籌兼顧』更貼切，兩岸問題不能過度簡化，會帶來大的麻煩。『中國式現代化』進程中，如何駕馭兩岸問題也是大陸領導人必須思考的關鍵。」

▲廈大兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深。（圖／記者任以芳攝）

劉國深也表示，「要認清兩岸政治對立的本質是治理秩序之爭。」國共內戰導致兩岸政治對立，這種對立不因台灣內部政黨輪替而改變，雙方在一國約束之下，在台灣沒有政黨敢邁向「台獨」並宣佈獨立，只是一場政治上的自限性疾病，在台灣內部都難以通過。

劉國深繼續說，應該著重兩岸治理秩序的重建過程，少一些統一分工與空談，多一些共同事務合作治理的實際行動，避免繼續消耗。台灣問題自1976年以來一直未解決，雖是「傷口」，但未阻止中華民族偉大復興。中國大陸將台灣視為資產和財富，而非包袱和負債，台商台胞過去幾十年也參與中華民族偉大復興進程，做出貢獻。

劉國深認為，應以兩岸共同制度合作治理推動中國式現代化，雙方應互為財富、互為資產，而非互為包袱、互為負債，這是雙方共建的問題，並且引用習近平曾說，「要推動民主協商，共同推動兩岸關係和平發展，達成制度性安排，兩岸共同合作治理可能是最終要走的路。」

▲南京大學台研院所長劉相平。（圖／記者任以芳攝）

南京大學台研院所長劉相平從歷史角度出發，首先闡述中國的現代化與中國式現代化的概念差異。中國的現代化是近代以來中國人民在反帝反封建革命中，探索將中國社會從傳統轉向現代的理論與實踐過程；而中國式現代化是2021年大陸總書記習近平提出的新概念，有著總體目標、兩步走戰略和五大特徵，是改革開放後尤其是新時代以來的現代化道路和模式，是新時代中國現代化的表現，二者並不完全一致。

談及台灣的現代化，劉相平指出，台灣現代化進程始於1874年沈葆楨、丁日昌、劉銘傳等人為台灣近代化和現代化進程作出重要貢獻。台灣光復後，因國共內戰和國際冷戰因素，兩岸分屬不同政府和國際經濟體系，走上不同現代化道路。

劉相平指出，台灣現代化推動者普遍認為台灣現代化是中國現代化的一部分，以「台灣科技教父」李國鼎為例，退休後關注大陸經濟建設，1993年應邀回大陸，與時任總書記江澤民深入交流。李國鼎通過多種方式，毫無保留把自己參與經濟建設的經驗心得提供給大陸各界人士，用實際行動積極支持大陸的現代化，還有很多像李國鼎先生一樣的官員學者，「大陸改革開放以來，廣大台灣同胞為大陸的經濟社會發展現代化作出了實實在在的貢獻。此後以多種方式支持大陸現代化。」

台灣銘傳大學楊開煌則認為，「盡可能讓台灣精英為了現代化的理論未來性，參與到中國式現代化的討論，這樣即使是不研究兩岸岸關係的台灣的學者也可以來大陸交流，用他們的專業在中國式現代化裡面加磚添瓦，兩岸精英融合，也可以改造台灣仇中教育是非常重要的一步。」

▲上海東亞研究所研究員包承柯。（圖／記者任以芳攝）

上海東亞研究所研究員包承柯指出，馬英九時代08年以後，兩岸之間的交流變得更清晰，相互交流開始有影響，真正形成兩岸有交融性的中國式現代化的發展，如果賴清德還要蓄意切斷這樣感情交流，相信社會經濟規律不允許這麼做。」

包承柯也表示，今年兩岸關係研討會聚焦「中國式現代化」，這是兩岸學者與民眾都可以有共識語言，構建一個未來兩岸同胞都能接受未來的願景。

