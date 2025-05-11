慶祝母親節　桃園八德區114年表揚53位模範母親

▲慶祝母親節，桃園八德區表揚模範母親。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區公所10日舉辦「114年模範母親表揚」活動，由副市長蘇俊賓頒將表揚區內53位模範母親。蘇俊賓表示，八德區也有許多來自馬祖的媽媽，飄洋過海來到桃園，落地生根、付出貢獻，每一個故事都相當精彩，令人感動。

八德區公所表示，每位母親都有值得學習及欽佩的故事，其中袁桂花女士為馬祖北竿鄉人，14歲離家赴台，半工半讀以謀生。婚後搬至桃園八德定居，除照料子女外，也會在家中從事裁縫工作，貼補家用。育有4名子女，家庭困頓之際，不惜典當嫁妝，也要供子女讀書。

陳壽華女士，不但要面對生病的家人們，還需操持家計，一家四口生活在中低收入戶的弱勢家庭。為了照料家庭，從年輕在製衣廠從事裁縫工作，不幸遭遇工廠倒閉，只好自己在家做成衣，每日起早貪黑，一針一線撐起了家。這段艱辛的日子裡，女兒們成為陳女士的精神支柱，雖然生活不富裕，但家庭充滿了愛與溫暖。

八德區長蔡豊展說，桃園市政府極力推動各項福利政策，為建立友善生育環境，增進婦幼全人健康促進服務及照護，及兼顧婦女職場發展與自我實現，市府賡續辦理健康幸福家庭計畫、凍卵營養金補助計畫、脊髓性肌肉萎縮症篩檢補助計畫、孕產婦暨婦女心理健康促進計畫，並整併為「桃園市婦女健康整合型計畫」。另提供孕婦乘車補助計畫，透過便利之交通措施，營造友善生養環境。