桃園市八德區全民健走8千人參加　認識埤塘生態好風景

▲桃園市八德區全民健走八千人參加。（圖／八德區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區公所主辦的「埤塘生態好風景，八德健康快樂行」全民健走活動，2日在八德埤塘生態公園盛大展開，吸引逾八千名民眾熱情參與。八德區長蔡豊展表示，健走路線沿途經八德重要的灌溉渠道「大湳圳」抵八德指玄宮後折返，全程約 4 公里，完走後還有埤塘生態導覽，讓民眾認識在地水文化環境。

▲桃園市八德區全民健走。（圖／八德區公所提供）

八德區公所表示，八德的埤塘自然生態公園，為桃園市推動埤塘新生整體發展計畫的示範點，園區採取生態工法並保留原有的老樹與埤塘生態，設置環境友善的服務設施，是國內少有取得環境部認證以埤塘為主題的環境教育設施場所，由八德區公所管理維護並持續推動環境教育，每年生態教育服務人數達數千人，同時公園擁有自然生態景觀及完善的休憩設施，也成為極受歡迎的旅遊景點。

▲桃園市八德區全民健走，認識埤塘生態好風景。（圖／八德區公所提供）

因此，配合桃園市政府大力提倡全民運動風氣，讓運動融入城市生活，使桃園市成熱愛體育的健康城市，此次健走活動結合埤塘優質環境，讓民眾進一步認識八德在地美好生活環境。今日的活動並有摸彩活動，獎項豐富。

包括：立法委員邱若華、市議員呂林小鳳、朱珍瑤、段樹文、楊朝偉、桃園市政府副秘書處長賴淑華、八德區長蔡豊展、桃園市政府環境管理處八德區中隊區隊長鄭ㄧ帆、51里里長、社區理事長們等一同出席活動。