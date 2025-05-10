桃園市今年母親節很不一樣！　張善政臉書獻上最誠摯祝福

▲桃園市長張善政發文「今年母親節的祝福，很不一樣」將他與議長邱奕勝等人都吉卜力化，為母親節獻上祝福。（圖／翻攝自張善政臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（10）日於母親節前夕在臉書發文，「今年母親節的祝福，很不一樣」，市府年輕同仁發揮了滿滿的創意，特別用AI製作了一支溫馨的母親節影片，不僅串聯各區的特色景點，還讓自己和每位議員「另類合體」，一起為所有媽媽們送上最真摯的祝福。

▲張善政串聯各區特色與市議員吉卜力化，圖為平鎮區議員舒翠玲等人品嘗忠貞米干。（圖／翻攝自張善政臉書）

張善政說，AI不僅把每位議員的神韻抓得維妙維肖，連這篇貼文也讓AI幫忙出主意的呢！雖然AI還有一些細節需要改進，但這次嘗試充分展現了科技的無限可能，也讓我們看到更多元的溝通方式。

特別感謝桃園市議長邱奕勝，以及國民黨、民進黨和無黨籍的每一位議員對市府的支持，讓我們在這個溫馨的日子，一起為媽媽們留下美好的回憶，並祝福所有的媽媽們，母親節快樂，健康幸福。

▲圖為原住民市議員陳瑛等人在復興區赫威神木群獻上母親節祝福。（圖／翻攝自張善政臉書）

市議員黃敬平等人都在臉書上留言，「大家都『吉卜力』可愛了」，更有不少粉絲紛紛留言「藍綠和諧一點真的比較好」「看多了互罵，這種平靜互動真的蠻舒服的」「雖然政治立場不一樣，但這種畫面比吵架好太多了」「母親節這樣的安排，溫暖、又不做作」「能看到不同政黨攜手合作，才讓人對政治多了一份期待」。