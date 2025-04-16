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陸海關截獲稀土走私！偽裝「焊錫膏」出口　禁運管治下藏巨大利益

▲南寧海關查獲「低溫錫膏」出口商品中含有「鉍」。（圖／翻攝南寧日報）

▲南寧海關查獲「低溫錫膏」出口商品中含有「鉍」。（圖／翻攝南寧日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸南寧吳圩機場海關日前根據風險布控指令，對一票申報為「焊錫膏」的出口貨物實施查驗，經檢測，該貨物內確認含有55.3％的「稀土」成分「鉍」，由於該產品已在大陸《商務部海關總署公告2025年第10號》內明確列管，禁止出口，該企業行為形同「走私」，在敏感時間點背後蘊藏的巨大利益，引起外界關注。

《南寧日報》報導，該批貨物共600千克（公斤），外包裝標註「低溫錫膏」，內包裝標籤顯示合金成分為「Sn42Bi58」（錫鉍合金），經技術檢測確認鉍含量高達55.3%，屬於《商務部海關總署公告2025年第10號》明確列管的出口管制兩用物項。企業企圖通過偽報品名逃避監管，目前該案已移交緝私部門進一步處理。

據悉，被查貨物為「兩用」商品，即為可用於民用和軍事目的，或有助於提升軍事潛力的貨物、技術和服務，是美國「對等關稅」措施下，大陸用以反制，限制出口的機敏貨物。

此前也傳出，香港海關在一批由大陸出境的陸路運輸商品中查驗出同為限制出口的「稀土」銻。或事涉敏感，亦或僅為傳言，該消息無正式官方說明依據，然而，在美國軍方使用或生產的裝備，高度依賴大陸「加工稀土」的現實條件下，成為不少商人鋌而走險，利用「走私」獲取高額利潤的途徑。

大陸海關提醒，根據《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》，未取得許可證擅自出口管制物項，最高可面臨貨物價值10倍罰款，構成犯罪的將追究刑事責任。

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