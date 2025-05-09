前台中市長候選人出事了！雨傘對決社區保全　陳美妃佔上風判拘45天

▲曾經參選台中市長以及總統大選連署的台中市民陳美妃去年與自家社區警衛起衝突，雙方互毆成傷，法院依照傷害罪各判兩人45天以及35天拘役。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

被稱為「超狂素人」，曾經參選台中市長以及總統大選連署的台中市民陳美妃，去年在自家社區與鄭姓男警衛因外送問題發生口角衝突，加上鄭男不滿長期被陳美妃稱「垃圾保全」，兩人各持藤椅、雨傘互毆，陳美妃雙手瘀青、鄭男頭部外傷合併腦震盪，法院依傷害罪各判陳美妃以及鄭男拘役45天以及35天，可上訴。

▲陳美妃爭議不斷，曾參選台中市長以及總統大選連署，但25萬份連署書竟只有2份合格。（圖／資料照）



判決書中指出，去年5月31日晚間9點多，陳美妃與鄭姓警衛在社區管理中心櫃臺前，因社區的外送餐點擺放位置問題起口角衝突，鄭男先拿藤椅追打陳美妃，陳美妃也拿雨傘回擊，鄭男又用腳踢陳美妃，並與陳美妃2人之間拉扯、扭打，導致陳美妃雙手臂瘀傷，但鄭男更慘，不僅頭部外傷併腦震盪、左側眼周圍區域、鼻子及左前臂多處也有擦挫傷。

陳美妃2022年以無黨籍身分競選台中市長，當時她在選舉公報學經歷列明「多次校內作文比賽第一名、國語日報校園徵文比賽首獎」，被網友封號超狂候選人，最後以得票率1.72%、2萬3140票落選。2023年，陳美妃又總統大選連署，但陳美妃及搭檔巫超勝的組合提出超過25萬份連署書，僅有2份通過，事後被發現遭退回的25萬份連署書都被放在管理室堆積如山。