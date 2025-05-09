飆37.6度！中南部熱成紅番薯　6縣市「高溫警示」

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對6縣市發布高溫警示，根據觀測，屏東三地門中午12時40分飆到37.6度。前氣象局長鄭明典表示，「中南部變紅色系！熱呼呼的一天。」

氣象署下午1時05分針對6縣市發布高溫警示，因西南風沉降影響，台東縣地區有焚風發生的機率，今日白天屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市為黃色燈號，氣溫達36度以上。

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高溫資訊(橙色)

影響時間：09日白天

＊高溫橙色38燈號：屏東縣

＊高溫黃色燈號：彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市



根據氣象署觀測，屏東三地門中午12時40分飆到37.6度，彰化湖溪下午1時也來到37.1度，雲林南改斗南分場測站在中午12時22分同樣測到37.1度。

鄭明典在臉書表示，「中南部變紅色系！熱呼呼的一天。」不過，他說，很快山區午後對流就會發展起來，接著鋒面接近，午後的雨會持續下去，雨區以山區為主，平地屬於局部陣雨的天氣型態。

▲今日中午左右南部出現高溫。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日水氣增加，南部及東南部偶有零星短暫陣雨，其他地區雲量亦逐漸增多，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，尤其北部、宜、花地區及中南部山區雨勢明顯；晚起隨著鋒面接近，中部以北地區將再轉為有短暫陣雨或雷雨，並可能有短延時強降雨發生。

氣象署指出，今日各地高溫普遍來到30至34度，尤其台南及高雄近山區處可達36度以上，東南部則有焚風發生的機率；至於低溫各地普遍為22至27度。

