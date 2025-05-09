女大生產死胎卻落跑害嬰屍冰3年　她哭「連吃飯都有困難」獲輕判

▲港籍留學生死胎3年未領，法院認情可憫恕輕判緩刑。（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

記者黃宥寧／台中報導

一名25歲港籍女留學生，3年前在台中中國附醫產下21週死胎，與禮儀公司約定後續領回卻失聯，致死胎冷藏於往生安息室長達3年未處理。檢方依遺棄屍體罪起訴，台中地院審酌她身處異鄉、獨自面對喪子打擊，且無力處理後事，認情節顯可憫恕，判處4月徒刑、得易科罰金，宣告緩刑2年。

判決指出，黃女於2022年11月5日晚間近午夜，在中國附醫急診室誕下一具死胎，胎兒雖僅21週，但已有清晰人形，身長28公分、體重345公克，具備頭圍、胸圍與完整四肢。她隨即與醫院特約禮儀公司約定，於同年12月10日前繳清費用並領回遺體，但黃女之後音訊全無，屍體就此被冷藏至今。

禮儀公司與醫院多次聯繫未果，報警處理後由台中市警第二分局介入偵辦。檢方調查後依《刑法》第247條遺棄屍體罪提起公訴。

面對檢方指控，黃女否認有遺棄之意，並在庭上哽咽表示，她當時根本不知道自己懷孕，是因腹痛送醫才發現懷胎已逝。獨自在異鄉，既沒錢、也無人可求助，「連吃飯都有困難」，更遑論處理後事。她坦言與禮儀公司簽過文件，但當時精神恍惚，看不懂內容，事後也忘記是與哪家公司簽的，只能選擇逃避。

辯護律師主張，死胎未滿24週，應屬醫療廢棄物，不該以屍體認定。但法官審酌醫療紀錄與現場照片後認定，胎兒五官、肢體完整，依社會一般觀念應視為屍體，非屬可任意處置之醫療廢棄物，駁斥辯方說法。

法院指出，黃女產下死胎後，既未主動尋求協助，也未履行約定處理遺體，致死胎長期冰存，侵害其尊嚴，行為違法。然而考量她來台求學、異鄉喪子，身心與經濟雙重壓力下未即時處理，屬一時失慮；再加上她並無前科，犯後坦承錯誤，亦已與禮儀公司成立調解並全數履行。

法官認為，本案屬「情輕法重」之情形，即便科處最低刑期，仍顯過重，應予酌減；全案最後依《刑法》第59條減輕刑度，判處有期徒刑4月，得以每日1000元折抵罰金，並依第74條宣告緩刑2年，給予重新開始的機會。全案仍可上訴。