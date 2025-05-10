騎車遭電纜擊中斷頭亡　行人目擊「頭顱滾動」嚇傻

▲騎士遭電纜擊中「斷頭」，頭顱掉落在人行道。（圖/翻攝自X）

記者趙蔡州／綜合報導

哥倫比亞近日發生一起恐怖死亡事故，29歲男子巴爾德拉馬（Diego Fernán Gutiérrez Valderrama）騎車行經一處街道時，突然遭一條電纜高速擊中頸部，導致他當場「斷頭」身亡，一名女子在路邊目擊他死亡的瞬間，嚇得愣在原地不知所措，整個過程都被路邊監視器拍下。

根據哥倫比亞《先驅報》報導，事件發生在桑坦德省布卡拉曼加市，一輛大貨車8日上午7點多行經當地一處道路時，意外扯斷了路邊架設的電纜，導致電纜高速甩向對向馬路，擊中路過現場的巴爾德拉馬的頸部，導致巴爾德拉馬當場死亡。

監視器影片可以看見，巴爾德拉馬被電纜擊中後，身體從機車摔下倒在路面上，斷裂的頭顱及安全帽則不斷滾動向前，一名女路人聽見聲響回頭查看，看見事故畫面嚇得愣在原地不知所措。

警方趕到後，除了在現場拉起封鎖線蒐證外，也火速找到扯斷電纜的大貨車駕駛，由於事故現場禁止禁止大型貨車通行，正在釐清大貨車駕駛是否有刑事責任。