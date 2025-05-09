　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

控AJ哥「關直播打人」！弱勢男挨揍委屈曝緣由　警證實受理提告

記者白珈陽／台中報導

台中市霧峰區徐姓男子是弱勢族群，徐男控訴公益網紅AJ哥（本名曹暐國）在今年3月，無預警闖入租屋處對他進行直播，不但在直播過程中辱罵三字經，甚至一度刻意關掉直播鏡頭，在鏡頭背後疑似與他發生拉扯、揮拳。據查，警方已受理徐男提告的恐嚇、侵入住宅等罪，全案尚在調查中。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲AJ哥疑似對徐男揮拳，捶向徐男背部。（圖／民眾提供）

據悉，45歲徐男與前妻育有3名子女，前妻過世後，徐續絃29歲的太太，徐與太太均領有中度身心障礙手冊，一家五口生活不易。徐在今年初，求助另名公益網紅「賓賓哥（本名江建樺）」，賓賓哥幫助徐男後，從網友得知徐疑似拿了錢就往酒店跑，氣憤不已，雙方在網路上大起糾紛。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲徐男與妻子均領有中度身心障礙手冊。（圖／民眾提供）

AJ哥疑替賓賓哥抱不平，今年3月間前往徐男租屋處開啟直播。根據直播內容，AJ哥質問徐有無拿了賓賓哥的錢就跑酒店，徐回應「沒有」，隨後AJ哥再為賓賓哥在網路被徐嗆聲，氣得當場大罵三字經，並在直播過程中數度要求徐向賓賓哥道歉。

徐男指控，當天的直播AJ哥並未徵求他們同意，逕自跑到他租屋處進行直播，甚至在鏡頭背後，AJ哥一度關掉直播，疑似猛力捶向他的背部，並在他想離開時，強行將他拉回鏡頭前，欲繼續直播。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲AJ哥疑似強拉徐男。（圖／民眾提供）

徐男說，儘管他與賓賓哥發生糾紛，但當天AJ哥擅自跑到他家對他直播，放在網路上公審，除造成他身心受創，必須服用安眠藥才能入睡，3個孩子也受到影響，現在學校同學都對孩子戲稱是「霧峰個案的小孩」，讓孩子十分難過。

此外，關於被網友稱拿了錢就跑酒店，徐男解釋，所謂的酒店其實只是他住處附近的小吃部，小吃部闆娘是他的乾媽，他平時會去打工換餐、或是帶孩子去吃飯，乾媽很好心，不忍乾媽這樣被誤會。

徐男在案發隔日，前往派出所對AJ哥提告恐嚇、妨害名譽、侵入住宅罪嫌，警方證實已受理。

AJ哥於2022年創立「救急不救窮」公益團隊，專門拍攝向其求助的弱勢族群公益影片，在tiktok擁59萬粉絲，日前遭網紅推手圤智雨指控涉及違法募款，未料事情還未落幕，現在又被控訴涉嫌侵入住宅。對於徐男相關指控，記者致電AJ哥團隊詢問，至截稿前未獲回應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 4046 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國定假日修法通過假變多！人總：將重行公告114年辦公日
快訊／三讀通過！偽造車牌可重罰7.2萬　增3態樣可沒入車輛
快訊／單親櫃姐殺2子女　遭判無期徒刑
下半年「多放3國定假」！請假攻略來了　12月請1可休4
藍白共推「國定假日增4+1天」　民眾黨轟：民進黨從頭到尾不想
AJ哥被控「關直播打人」！　警證實受理提告
快訊／UNIQLO正式回應了！　分店貼公告
林益全再提「801旅」事件　葉君璋回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北女搭機遊泰突失聯！妹查定位「人在柬埔寨」急報案　警回應了

喊話：成為保護你們的天！單親櫃姐悶殺2子女　母親節前夕遭判無期

雙劈偷吃2女還生娃！正宮崩潰提告　渣夫嗆「子虛烏有」被打臉

變態男連續性侵未成年兄妹　警搜出海量淫辱片+跳蛋情趣玩具

控AJ哥「關直播打人」！弱勢男挨揍委屈曝緣由　警證實受理提告

惦惦別動！2煞「槍抵頭」劫車亡命　司機嚇壞求助老闆畫面曝

銷燬2008公斤及大麻1748株！調查局展現反毒決心　徹底根除源頭

6度停駕童綜合醫院！將建苗栗院區就在通霄　擲筊決定院名曝光

快訊／傅崐萁管家「投案被上銬」　涉競選小物賄選遭通緝7天

苗栗罷團連署站又遭威脅　賓士男停紅燈「催油門燒胎」嚇女志工

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【4年前曾見過】媽祖茫茫人海中二次找到氧氣瓶孩童

#韓國瑜 酸「自己不吃藥叫別人吃藥」 #柯建銘 朝野協商暴怒拍桌

【原諒你】駕駛右轉遭機車插隊　見後座回眸招手一笑秒消氣

新北女搭機遊泰突失聯！妹查定位「人在柬埔寨」急報案　警回應了

喊話：成為保護你們的天！單親櫃姐悶殺2子女　母親節前夕遭判無期

雙劈偷吃2女還生娃！正宮崩潰提告　渣夫嗆「子虛烏有」被打臉

變態男連續性侵未成年兄妹　警搜出海量淫辱片+跳蛋情趣玩具

控AJ哥「關直播打人」！弱勢男挨揍委屈曝緣由　警證實受理提告

惦惦別動！2煞「槍抵頭」劫車亡命　司機嚇壞求助老闆畫面曝

銷燬2008公斤及大麻1748株！調查局展現反毒決心　徹底根除源頭

6度停駕童綜合醫院！將建苗栗院區就在通霄　擲筊決定院名曝光

快訊／傅崐萁管家「投案被上銬」　涉競選小物賄選遭通緝7天

苗栗罷團連署站又遭威脅　賓士男停紅燈「催油門燒胎」嚇女志工

新北女搭機遊泰突失聯！妹查定位「人在柬埔寨」急報案　警回應了

台灣本田「小改款HR-V」現身車安網！新增油電動力、售價是關鍵

邱垂正拜會連江縣府　說明政府兩岸政策

快訊／任天堂Switch 2 台北體驗場時間出爐　抽選資格公開

泡姬PO文「找一起玩樂的人」有急事要說！過來人秒懂：快檢查

國定假日修法通過假變多！　人總：將重行公告114年辦公日曆表

聯發科4月營收487.54 億元　月減12.9%、年增 16%

26坪新屋「裝潢預算50萬」　過來人曝1處優先：空屋就要先做

道交條例修法三讀！偽造車牌最重罰7.2萬　增3態樣可沒入車輛

陽明海運4月營收年減16%　同業逆勢成長是因運力增加

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

社會熱門新聞

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

31歲女慘遭4大車夾撞亡！肇事駕駛衝遺體旁喊：鬼遮眼

即／越籍移工遺失400萬！警查明前不還

怒吼：丈人瞧不起我！抓漏工殺妻「4月大女嬰沾血被抱出」

即／「樋口飯糰」要搬了　里長曝店家新地點

漂亮女檢座王涂芝4度放行郭哲敏　獲輕判罰俸3月

台大女碩士生不倫已婚教授　翻臉反控騙砲無套

國小女遭父亂倫又遇狼師　帶進圖書館性侵還拍片

網紅爸讓女兒躲UNIQLO展示櫃大便　警方出手了

朱亞虎尷尬認　忌妒應曉薇花集團錢

快訊／高雄殺妻命案！　行凶夫凌晨報案自首

越籍移工丟400萬元　雇主傻：他月薪才3萬多

即／他騎YouBike鬼切　騎士頭撞地身亡

疑遭岳家輕視…抓漏工殺妻「抱4月大女兒」等警上門！

更多熱門

相關新聞

惡煞「槍抵頭」　5分鐘劫車畫面曝

惡煞「槍抵頭」　5分鐘劫車畫面曝

高雄市警方今(9日)追緝涉嫌恐嚇案的2名嫌犯，2嫌逃跑途中闖進一家工廠內，持槍指著司機的頭部，大喊「惦惦別動！」表示要將貨車開走。司機嚇得不敢多說話，急忙跑到外頭求助老闆，老闆則表示「他要幹嘛就給他」，歹徒順利得逞，劫車前後花了5分鐘，又繼續踏上亡命之路，不過過程都被監視器拍下，2名惡煞也已被逮捕。

白沙媽6度停駕童綜合　香燈腳院方感動歡呼

白沙媽6度停駕童綜合　香燈腳院方感動歡呼

女師插隊搶拿結緣品　校方急關粉專留言滅火

女師插隊搶拿結緣品　校方急關粉專留言滅火

獨／「淨」香之旅！資深香燈腳攜兒沿路撿垃圾

獨／「淨」香之旅！資深香燈腳攜兒沿路撿垃圾

關鍵字：

公益網紅AJ哥弱勢族群侵入住宅警方調查影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全國放假4+1「聖誕節也有」　立院三讀紀念日及節日實施條例

小甜甜求復合千字文曝光　前夫宋晉賢13字回應了

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

2歲女童「窩UNIQLO外套裡」便便！爸稱讚

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！私下脫口：中國人都是傻逼

更強一波紅爆雷雨　周末開炸

賴清德：台灣不排除「新式核能」　有3個前提自然可做

31歲女慘遭4大車夾撞亡！肇事駕駛衝遺體旁喊：鬼遮眼

2年不穿內衣！NanaQ「冒出粉紅乳暈」

即／越籍移工遺失400萬！警查明前不還

即／首位美籍教宗誕生！普雷沃斯獲選

李鴻源：強震發生4000棟屋恐倒　3直轄市最危險

具俊曄傳搬出大S愛巢！擔心「台北信義」繼承協商破局

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光

57歲退休「月領不到1萬」　她搖頭：多182萬

更多

最夯影音

更多

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面