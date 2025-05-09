控AJ哥「關直播打人」！弱勢男挨揍委屈曝緣由　警證實受理提告

記者白珈陽／台中報導

台中市霧峰區徐姓男子是弱勢族群，徐男控訴公益網紅AJ哥（本名曹暐國）在今年3月，無預警闖入租屋處對他進行直播，不但在直播過程中辱罵三字經，甚至一度刻意關掉直播鏡頭，在鏡頭背後疑似與他發生拉扯、揮拳。據查，警方已受理徐男提告的恐嚇、侵入住宅等罪，全案尚在調查中。

▲AJ哥疑似對徐男揮拳，捶向徐男背部。（圖／民眾提供）



據悉，45歲徐男與前妻育有3名子女，前妻過世後，徐續絃29歲的太太，徐與太太均領有中度身心障礙手冊，一家五口生活不易。徐在今年初，求助另名公益網紅「賓賓哥（本名江建樺）」，賓賓哥幫助徐男後，從網友得知徐疑似拿了錢就往酒店跑，氣憤不已，雙方在網路上大起糾紛。

▲徐男與妻子均領有中度身心障礙手冊。（圖／民眾提供）



AJ哥疑替賓賓哥抱不平，今年3月間前往徐男租屋處開啟直播。根據直播內容，AJ哥質問徐有無拿了賓賓哥的錢就跑酒店，徐回應「沒有」，隨後AJ哥再為賓賓哥在網路被徐嗆聲，氣得當場大罵三字經，並在直播過程中數度要求徐向賓賓哥道歉。

徐男指控，當天的直播AJ哥並未徵求他們同意，逕自跑到他租屋處進行直播，甚至在鏡頭背後，AJ哥一度關掉直播，疑似猛力捶向他的背部，並在他想離開時，強行將他拉回鏡頭前，欲繼續直播。

▲AJ哥疑似強拉徐男。（圖／民眾提供）



徐男說，儘管他與賓賓哥發生糾紛，但當天AJ哥擅自跑到他家對他直播，放在網路上公審，除造成他身心受創，必須服用安眠藥才能入睡，3個孩子也受到影響，現在學校同學都對孩子戲稱是「霧峰個案的小孩」，讓孩子十分難過。

此外，關於被網友稱拿了錢就跑酒店，徐男解釋，所謂的酒店其實只是他住處附近的小吃部，小吃部闆娘是他的乾媽，他平時會去打工換餐、或是帶孩子去吃飯，乾媽很好心，不忍乾媽這樣被誤會。

徐男在案發隔日，前往派出所對AJ哥提告恐嚇、妨害名譽、侵入住宅罪嫌，警方證實已受理。

AJ哥於2022年創立「救急不救窮」公益團隊，專門拍攝向其求助的弱勢族群公益影片，在tiktok擁59萬粉絲，日前遭網紅推手圤智雨指控涉及違法募款，未料事情還未落幕，現在又被控訴涉嫌侵入住宅。對於徐男相關指控，記者致電AJ哥團隊詢問，至截稿前未獲回應。