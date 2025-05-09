紅烏龍遇上台東米　全台食神齊聚關山展創意主菜

▲全台食神齊聚關山展創意主菜。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

融合在地農產與異國料理的「第五屆台東味好食材－創意異國主菜料理食神大賽」決賽，9日在關山鎮農會休閒旅遊中心的「米國學校」舉行，為推廣在地農業與食材創新注入新能量。今年賽事以「台東米」與現場公布的神祕食材「紅烏龍茶」為主題，吸引來自全台68組隊伍參賽，展現料理創意與食材運用。

本次競賽分為社會組與校園組，參賽隊伍需以台東米為主食材，結合紅烏龍茶發想一道具異國風味的創意主菜，挑戰參賽者對在地食材的掌握與跨文化料理的詮釋。最終，社會組由「伍壹冰研所」成功衛冕連霸，校園組則由「東南科大餐飲系食影」摘下冠軍殊榮，雙雙展現出台東米在創意料理中的多元應用潛力。

台東縣長饒慶鈴出席頒獎典禮並表示，食神大賽不僅是一場料理競技，更是一場農業文化與創意展演。透過台東米與紅烏龍茶的結合，參賽者將在地農產化為多樣料理表現形式，讓料理成為傳遞農業價值與文化內涵的載體，也展現出台東發展「慢經濟」的實踐力。

農業處長許家豪指出，歷屆食神大賽皆以台東在地特色食材為主軸，包含洛神花、鬼頭刀、鳳梨釋迦等，今年回歸台東米本身，意在凸顯主食的核心角色，強化民眾對台東農業品牌的認同。透過料理比賽與市場行銷的雙軌推動，期望逐步打造出農業品牌化、旅遊產業化與經濟永續化的目標。

農業處補充說明，即日起至6月30日，特別於「台灣好農」官網推出「台東味米食專區」行銷活動，精選台東米與相關伴手禮商品，讓消費者能在線上選購的同時支持在地農民。此舉亦是「台東味」品牌策略的一環，強調健康、創新與永續三大核心價值，並以創意推廣連結產地與餐桌，邁向更具競爭力的國內外市場。