見他疲憊獨坐台11線路邊...都蘭女警暖伸援手　感心畫面曝光

▲台東都蘭女警熱天伸援手暖民心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

炎熱的午後，一名警員用一瓶水、一句關懷話語，守護了民眾的安全，也再一次體現了基層警力「人民保母」的角色。

台東縣警察局成功分局都蘭派出所員警鍾欣怡，在5月6日下午4時許執行備勤勤務期間，於東河鄉台11線144公里北上車道路段，注意到對向路旁有一名男子獨自久坐，神情略顯疲憊，行為異常。鍾員直覺可能為身體不適，立即跨越車道上前關懷。

她隨即提供瓶裝水給對方補充水分，並細心詢問身體狀況，確認其因高溫暈眩但無需送醫，但仍不離不棄地在一旁守候，直到該名男子氣色轉佳、確認無虞後自行離開。

都蘭派出所表示，該名男子表示當時僅是因氣溫炎熱導致身體不適，稍作休息即可，並婉拒送醫協助。雖非重大事件，整起過程卻突顯了第一線員警的細膩觀察力與迅速應變能力，也顯示警察不僅止於維持治安，更在日常中守護著民眾的生活細節。

成功分局分局長龔士哲指出，員警的行動充分展現出基層警察對民眾的關懷與責任感，這種主動、貼心的服務精神，正是警察工作的重要價值之一。他也強調，警方未來將持續推動以民為本的服務態度，讓警察不僅是執法者，更是社區信賴的守護者。

在一條平凡的道路上，沒有喧嘩，也沒有閃燈鳴笛，只有一名警員與一名需要幫助的民眾——這樣的警察日常，正是社會安定背後最真實的縮影。