時代雜誌新封面　新教宗良十四世上任第一句話：願你們平安

▲時代雜誌發布新封面，主題人物是新任美籍教宗良十四世。（圖／翻攝自X／TIME）

記者詹雅婷／綜合報導

時代雜誌發布新的雜誌封面，主題人物就是新任美籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）。良十四世擁有美國與秘魯雙重國籍，曾在秘魯擔任傳教士多年，通曉5種語言、以勤勉著稱，他首度以教宗身分說的第一句話是「願你們平安」。

▲這次僅花費2天就選出新教宗。（圖／路透）

梵蒂岡西斯汀教堂（Sistine Chapel）的煙囪在當地8日晚間7時許冒出白煙，在聖伯多祿廣場10萬人見證之下，美國籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）當選新任教宗，廣場上不斷傳出「教宗萬歲」的歡呼聲。這次僅花費2天就選出新教宗，是近年來最短的樞密會議（Conclave）。

▲廣場上不斷傳出「教宗萬歲」的歡呼聲。（圖／路透）

良十四世在美國伊利諾伊州芝加哥出生，能說英語、西班牙語、義大利語、法語和葡萄牙語，還能讀拉丁文與德語，這也讓他能和各國樞機主教溝通。與此同時，他平時話並不多，性格內斂、作風保守。

▲良十四世是溫和派務實者，能說5種語言。（圖／路透）

時代雜誌指出，良十四世是溫和派務實者，被視為與前教宗方濟各、梵帝岡領導層關係密切，如今由他擔任新任教宗，表明樞密會議正尋求一位穩健領導人領導度過棘手的教義爭論，而他選擇的名字「良」（Leo，歷史上常被視為在危機時期象徵堅強的名字）也強烈暗示他已準備好在全球局勢不穩之際迎接教會將面臨的挑戰。

隨著選舉落幕，良十四世在未來這幾日出席教宗就職儀式。教宗就職通常在樞密會議落幕的一周內舉行，屆時將舉行彌撒，世界各地的政治與宗教領袖都將出席。良十四世很可能將首次乘坐教宗座車繞行聖伯多祿廣場並發言。