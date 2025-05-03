Uber Eats「5月限定優惠」一次看！大苑子買1送1、拿坡里送披薩

▲Uber Eats5月限定優惠出爐。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「Uber Eats」5月限定優惠碼出爐，這個月網羅多家美食餐廳買1送1，包括堤諾義大利比薩、廟口鴨香飯、大苑子都有，麥當勞金選美式則祭出第2杯半價、拿坡里送小披薩等，最新外送好康一次看。

●全用戶優惠

1. 即日起至5月6日凡輸入優惠碼「懂加一」可享指定餐廳精選品項買1送1，精選店家包括21PLUS、水剌韓式廚房、堤諾義大利比薩、拉亞漢堡、廟口鴨香飯。

2. 即日起至5月6日凡輸入優惠碼「在家摘星」可享指定餐廳精選品項買1送1，精選店家包括創義麵、朱記、龍角、萬華麻油雞大廟厚切牛排、虎爺雞飯、粥師傅。

3. 即日起至5月6日免優惠可享「麥當勞韓風炸雞套餐消費滿430元送6塊雞塊」、「金選美式第2杯半價」共2大優惠。

4. 即日起至5月6日免優惠可享「大苑子蘋果醋冰茶／百年仙草甘茶 買1送1」；會員加碼「春熙柳丁翡翠買1送1」。

5. 即日起至5月6日免優惠可享「晨間廚房蜂蜜QQ捲+大杯紅茶套餐／麥克雞塊+大杯奶茶套餐買1送1」；會員加碼「阿華田棉花糖鬆餅+大杯紅茶套餐買1送1」。

6. 即日起至5月6日免優惠可享「拿坡里下單滿599元送小披薩」、「三商巧福下單滿369元送番茄肉醬乾拌麵」、「三商鮮五丼下單滿369元送唐揚雞」、「三商炸雞下單滿399元送風味雞翅3隻」。

7. 即日起至5月6日免優惠可享「麵匡匡鹹蛋黃拉麵下單滿400元再折50元」、「老先覺剝皮辣椒鍋下單滿500元再折60元」、「潮味決肉食系套餐下單滿300元再折40元」。

▲全用戶可享麥當勞金選咖啡第2杯半價。（圖／記者蕭筠攝）

●Uber One方案會員獨享優惠

1. 即日起至5月31日凡輸入優惠碼「五月享外帶」，即可享「外帶自取下單滿179元打7折」優惠，最高現折60元，每人限用5次，須綁定信用卡付款。

2. 即日起至5月31日凡輸入優惠碼「會員五月點」，即可享「美食外送下單滿799元現折100元」優惠，每人限用2次，數量有限，兌完為止。

3. 即日起至5月31日凡輸入優惠碼「會員五月吃」，即可享「美食外送下單滿450元現折50元」優惠，每人限用2次，數量有限，兌完為止。

4. 即日起至5月15日凡輸入優惠碼「繳稅季送暖」，即可享「Uber Eats優市下單滿799元現折70元」優惠，每人限用1次，提醒下單金額不含外送費、服務費及其他優惠折抵。

5. 即日起至5月15日凡輸入優惠碼「繳稅季送愛」，即可享「Uber Eats優市下單滿999元現折100元」優惠，每人限用1次，提醒下單金額不含外送費、服務費及其他優惠折抵。

6. 即日起至5月6日免優惠碼可享「必勝客豪牛宴火鍋比薩買1送1」。

●新用戶優惠

1. 即日起至5月31日凡輸入優惠碼「五月好吃」，即可享「美食外送下單滿99元打4折」優惠，最高現折150元，每人限用2次。

2. 即日起至5月31日凡輸入優惠碼「五要快樂點」，即可享「美食外送下單滿151元現折150元」優惠，每人限用1次。

3. 5月16日至5月31日凡輸入優惠碼「五要愛點餐」，即可享「美食外送下單滿450元現折50元」優惠，每人限用2次，數量有限，兌完為止。

4. 即日起至5月31日凡輸入優惠碼「免運好吃」，即可享「美食外送下單滿199元免外送費」優惠，每人限用15次。

5. 5月16日至5月31日凡輸入優惠碼「免運優食」，即可享「美食外送下單滿199元免外送費」優惠，每人限用15次。

6. 即日起至5月31日凡輸入優惠碼「五要開動」，即可享「美食外送下單滿99元打4折」優惠，最高現折150元，每人限用2次。