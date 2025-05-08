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機場領行李時切勿越過「黃色警戒線」　地勤揭最壞情況

旅客在領取行李時，時常忽略地上劃設的警戒。有地勤人員對此提醒，如果站得離行李轉盤太近，可能會被行李砸到或絆倒。（示意圖／unsplash）

▲ 旅客在領取行李時，時常忽略地上劃設的警戒。有地勤人員對此提醒，如果站得離行李轉盤太近，可能會被行李砸到或絆倒。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

臉書粉專「克米＆莉雅x Fun飛之旅」發文提到，最近有旅客在領行李時，不小心被自己的物品絆倒受傷，該粉專藉此機會提醒民眾，在行李轉盤區，大家常會因急著拿行李或不自覺越靠越近轉盤，而忽略地上劃設的黃色警戒線，如果站得離行李轉盤太近，有可能被行李砸到或絆倒，輕則受傷，重則整趟旅行都可能泡湯！

由航空公司地勤人員經營的臉書粉專「克米＆莉雅x Fun飛之旅」透露，最近有旅客在領行李時，不小心被自己的物品絆倒受傷，令人十分心疼。該粉專也提醒，無論是出國還是回國，領取行李時務必要注意自身安全。

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該粉專在貼文中指出，在行李轉盤區，大家常會急著拿行李或不自覺越靠越近轉盤，以利早點離開機場返家休息。不過其實在行李轉盤區的地板上，都會劃設黃色警戒線，卻常被旅客忽略，該粉專就解釋道「那可不是裝飾！它的存在是為了提醒旅客不要太靠近轉盤，因為行李一多，有時會在轉盤上被擠壓、碰撞而掉落，如果站得太近，就可能被砸到或絆倒。輕則受傷，重則整趟旅程都得打上休止符」。

「克米＆莉雅x Fun飛之旅」也建議旅客，領行李時請與轉盤保持適當距離，留在黃線外等待行李靠近，同時也要注意地上標示與周遭環境；拿取行李時看清楚再彎腰，避免絆倒；注意身旁是否有小孩或長輩，以免誤傷他人。此外，該粉專也表示，若旅客需要幫助，地勤人員都在附近，可以請他們幫忙。

該粉專也在文末強調「大家在領取行李時，請一定要注意周遭環境是否安全，以及是否有其他旅客，不要因此誤傷自己或其他人。讓美好的旅程有個圓滿的Ending，不要因為一時急躁而留下遺憾。」

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