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巴基斯坦防長警告「核戰恐爆發」　稱國家安全程序已啟動

▲▼ 巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）。（圖／路透）

▲阿西夫表示，核衝突風險是真實存在且不容忽視。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）7日針對印巴衝突發出嚴厲警告稱，若緊張情勢進一步升溫，將面臨爆發核戰風險，核衝突風險是真實存在且不容忽視。他也認為，巴基斯坦國家安全程序啟動，隨時可召開國安委員會。

印度7日對巴基斯坦與巴基斯坦控制的克什米爾地區發動攻擊，巴基斯坦政府稱這是公然的戰爭行為。印巴兩國均是擁核國家，在印度控制的克什米爾地區爆發致命襲擊之後，兩國關係陷入緊張。依據巴基斯坦的說法，巴國境內6處地點成為印度攻擊目標，包括清真寺等，總計31名平民死亡、57人受傷。

阿西夫接受巴基斯坦媒體Geo News採訪時提到，印度的重大內部危機正加劇對外侵略行為，使得區域和平安全構成嚴重威脅。另據太陽報，阿西夫也稱，若印度發動全面戰爭，出現可能導致僵局的危險局面，隨時有可能爆發核戰。

研究人員曾在2019年警告，一旦爆發核衝突，短短數日就可能有1.25億人喪命。隨著緊張情勢升溫，各界呼籲印巴兩國克制。印度已經表示，若巴基斯坦還擊，印度將採取報復措施，巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）則稱，巴基斯坦將以堅決立場面對任何進一步的侵略。

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