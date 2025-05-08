空戰規模近代最大！印巴125架戰機激戰1小時　未來動向取決巴國

▲圖為印度空襲巴基斯坦旁遮普省之後，宗教學校起火。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

印度7日攻擊巴基斯坦旁遮普省穆里德克（Muridke）釀成死傷，依據美國太空科技公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）也公開最新衛星影像。如今印度與巴基斯坦衝突越演越烈，情勢緊張，分析指，接下來會發生什麼事情將取決於巴基斯坦的下一步行動。

印度7日空襲巴基斯坦與巴基斯坦控制的克什米爾地區，巴基斯坦反擊稱已擊落5架印度軍機。巴基斯坦一名高級安全消息人士向CNN透露，這是近代航空史上規模最大、時間最長的戰鬥之一，總計125架戰機空中纏鬥1個多小時，交戰距離有時超過160公里，雙方均未離開各自領空。

針對印度採取的軍事行動，巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）誓言要做出回應。CNN指出，如今巴基斯坦的回應可能將決定印巴兩國是會找到降溫途徑，或是陷入不斷升溫的對抗衝突。

CNN記者桑戈（Aditi Sangal）認為，巴基斯坦的其中一個選項是宣稱勝利，巴基斯坦宣稱擊落5架印度戰機，其中包括3架法製飆風戰機，若印度確實出現戰損，即便情況並不明朗，巴基斯坦仍可依據此事宣稱勝利。卡內基國際和平基金會高級研究員兼南亞計畫主任瓦什納夫（Milan Vaishnav）指出，這將使巴基斯坦能夠宣稱對印度軍事目標造成損害。

桑戈指出，第二種選項就是發動攻勢。布魯金斯學會外交政策項目高級研究員麥丹（Tanvi Madan）說明，巴基斯坦可能決定採取以相同方式還擊，因為印度襲擊巴基斯坦人口稠密的旁遮普省，且巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）可能會加大賭注。

不過麥丹認為，考慮到印度表明若巴基斯坦下一步行動若過於激進將進行報復，巴基斯坦政府正考慮慎重回應，但並不排除任何可能性，「很大程度上，依據先前狀況，兩國大致上理性行事，不希望爆發更大戰爭。若爆發全面衝突，雙方都會有所損失」。