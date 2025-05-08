　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印巴衝突延燒！巴基斯坦首都「醫護全銷假」　馬拉拉也發聲了

▲▼印度巴基斯坦衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度與巴基斯坦，爆發近20年來最嚴重衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

印度、巴基斯坦爆發近20年來最嚴重暴力衝突，巴基斯坦首都的醫護人員集體銷假待命，美國國務院發布聲明，呼籲兩國努力解決問題，「最年輕諾貝爾和平獎得主」馬拉拉（Malala Yousafzai）也喊話，「仇恨及暴力才是我們的共同敵人，而不是彼此」。

巴基斯坦衛生部長卡邁勒（Mustafa Kamal）宣布，首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的醫師及護理師等醫護人員，所有預定休假都被取消，必須立刻返回崗位、報到值勤。

他在一份聲明中提到，當局已經針對首都宣布「緊急措施」應對危機，並且成立一個24小時「緊急快速應對中心」，評估持續衝突所引發、與公衛相關的緊急狀況，並且協調即時應對行動。

美國國務院一名發言人表示，美國正在「密切監測」兩國之間的小規模衝突，美國官員也正與雙方保持聯繫，呼籲印巴「努力達成一項負責任的解決方案，維持南亞的長久和平及區域穩定。」此前，國務卿盧比歐（Marco Rubio）也曾重申川普的評論，宣稱他希望衝突「迅速」結束，並將「朝向和平解決方案」努力。

此前，BBC駐美國國務院記者貝特曼（Tom Bateman）曾指出，自從印度7日發動攻擊以來，美國並未明確呼籲克制，反映出華府近年與新德里關係強化，以及巴基斯坦相對孤立的狀態。

▲▼史上最年輕諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬拉拉呼籲兩國領袖採取緩解行動。（圖／達志影像／美聯社）

諾貝爾和平獎得主、來自巴基斯坦的馬拉拉也呼籲2國領袖「採取行動緩解緊張局勢，保護平民、尤其是孩童，並且團結起來對抗分裂勢力。」

馬拉拉在社群媒體發文喊話，「仇恨及暴力才是我們的共同敵人，而不是彼此」，向2國所有無辜平民的親友表示哀悼。她表示，在這個「危險時刻」，她想起朋友、家人，以及所有在巴基斯坦一起工作的倡議者、教育家及女孩們，「國際社會必須現在採取行動，促進對話與外交。和平是朝向我們集體安全與繁榮的唯一途徑。」

克什米爾（Kashmir）是印度與巴基斯坦的衝突熱點，自1947年從英國獨立以來，2國都宣稱對該區域擁有完整主權，但目前雙方各自治理部分地區，此前已經為此打過2場戰爭。

今年4月22日，印度控制的克什米爾「巴哈甘」（Pahalgam）遭遇恐怖攻擊，導致26名遊客喪命，印度遂於7日發起「辛多爾行動」（Operation Sindoor），對巴基斯坦、巴基斯坦控制的克什米爾地區，發動一系列攻擊，宣稱是為了打擊「恐怖主義基礎設施」，對恐攻事件究責。

不過，巴基斯坦否認涉案，並且形容印度的襲擊是「無端的」。總理謝里夫（Shehbaz Sharif）直批，「令人髮指的侵略行動，不會逍遙法外。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
504 2 7170 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／全台首件偵結！　國民黨台南黨部11人遭起訴
獨／比8點檔還扯！　正妹47萬勞力士遭調包
LIVE／賴清德歐戰勝利紀念發表演說
快訊／朱立倫反擊德國在台協會「別幫迫害民主的獨裁者講話」
獨／存款單寫「我要兩百萬」搶銀行！　怪匪起底
區間車出現400萬現金鉅款！　台鐵拾獲最大筆
快訊／74.6萬人放心！　00940秒填息

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

空戰規模近代最大！印巴125架戰機激戰1小時　未來動向取決巴國

血債血償！怒轟印度「點燃地獄火」　巴國炸毀戰機：討回每一滴血

風電葉片斷裂！路人慘遭砸死　秋田市下令全面安檢

獎學金破9千萬！13歲少年「獲百所大學錄取」　有望創世界紀錄

印巴衝突延燒！巴基斯坦首都「醫護全銷假」　馬拉拉也發聲了

快訊／紐時：川普政府將宣布「與英國達成協議」

快訊／川普：今晚舉行記者會　宣布和「某國」達成貿易協議

俄羅斯勝利日「停火3天」開始！　習近平將出席閱兵儀式

《外交政策》：美軍調整太平洋布局　戰略靈活轉為連續登島

印巴爆20年來最嚴重衝突　川普：我想要他們停下來

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【勇腳伯歸隊】緊跟進香隊伍終於追上！向 #白沙屯媽祖 報平安

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

【人神共憤！】#彰化 3百年五通宮遭破壞！　鐮刀男「斬首」多尊 #神明

【珠珠很想贏】李珠珢看球太認真 獨自起身有點小害羞

清潔員：垃圾裡有衣服 狂暴老翁怒潑 #廚餘 敲頭

【強制逮捕】警察大半夜逮到2隻逃家小狗 太可愛了～

空戰規模近代最大！印巴125架戰機激戰1小時　未來動向取決巴國

血債血償！怒轟印度「點燃地獄火」　巴國炸毀戰機：討回每一滴血

風電葉片斷裂！路人慘遭砸死　秋田市下令全面安檢

獎學金破9千萬！13歲少年「獲百所大學錄取」　有望創世界紀錄

印巴衝突延燒！巴基斯坦首都「醫護全銷假」　馬拉拉也發聲了

快訊／紐時：川普政府將宣布「與英國達成協議」

快訊／川普：今晚舉行記者會　宣布和「某國」達成貿易協議

俄羅斯勝利日「停火3天」開始！　習近平將出席閱兵儀式

《外交政策》：美軍調整太平洋布局　戰略靈活轉為連續登島

印巴爆20年來最嚴重衝突　川普：我想要他們停下來

快訊／上半場狂轟「87分」　雷霆打破NBA季後賽半場得分紀錄

53噸「進漁滿號」遭查扣拍賣！　6／3喊價開標5／23可登船看船況

許瑋甯爆懷孕4月「神隱2天首露面」！被拍私下一幕 40歲絕美狀態曝

高雄小貨車右轉擊落直行車！19歲男騎士倒地　機車狂竄濃煙

屏東警屏東大學揭性影像詐騙陷阱　小心網路交友

空戰規模近代最大！印巴125架戰機激戰1小時　未來動向取決巴國

聲優花澤香菜化身戀柱親臨《鬼滅》活動　合照蝴蝶忍粉絲大讚

德國在台協會譴責朱立倫　以色列駐台辦事處跟進：對不當比喻失望

陸否認主動發起談判　指美國多管道傳訊請求「希望談起來」

白沙屯媽祖2.5小時連衝3校　學子嗨喊「我愛您」撼動彰化

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

國際熱門新聞

新宿車站「OL玉手」抽動男下身！　遊客看呆

川普將宣布波斯灣改名「阿拉伯灣」　伊朗回應了

即／東京地鐵爆「隨機砍人」現場多人受傷

印巴開戰全球航空閃避　一架班機「我獨自飛行」勇闖交戰區

即／川普：今晚記者會將宣布和某國達成協議

即／紐時：川普政府將宣布與英國達成協議

「硬漢航空」無懼印巴激戰！　連2架班機淡定飛越砲火區

即／美聯準會宣布維持利率

Fed不降息　晶片股撐盤美股收漲

30歲陸女潛水「找GoPro」溺斃印尼！

印巴爆20年來最嚴重衝突　川普：我想要他們停下來

即／時隔2個月　北韓朝日本海發射彈道飛彈

警「燒毀20噸大麻」煙狂飄　2.5萬居民嗨了

教宗選舉登場！133樞機閉門投票

更多熱門

相關新聞

印巴爆20年來最嚴重衝突　川普：我想要他們停下來

印巴爆20年來最嚴重衝突　川普：我想要他們停下來

在印度與巴基斯坦爆發近20年來最嚴重的暴力衝突之際，美國總統川普（Donald Trump）於7日呼籲兩國儘速停止戰鬥，強調美方願意在必要時提供協助。

「硬漢航空」無懼印巴激戰！　連2架班機淡定飛越砲火區

「硬漢航空」無懼印巴激戰！　連2架班機淡定飛越砲火區

印度50年首次　全國大規模演習

印度50年首次　全國大規模演習

印巴衝突邊境激烈交火　我外交部警告：國人儘速離開

印巴衝突邊境激烈交火　我外交部警告：國人儘速離開

Hold住姐首買旅平險就中！班機遇印巴戰爭取消：峰迴路轉

Hold住姐首買旅平險就中！班機遇印巴戰爭取消：峰迴路轉

關鍵字：

印巴克什米爾印度巴基斯坦馬拉拉

讀者迴響

熱門新聞

頭旗又被海放！白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

鍵盤柯南揪Mandy同時交往4男鐵證　「叫床太大聲」法院認證

即／台南國1深夜5車連環追撞　「1死5傷」全線交通中斷

台南國道5車追撞「小轎車擠爛全毀」　女駕駛當場遭夾死

女童打翻水遭索賠4.1萬！特斯拉駕駛道歉了

清大師出「大罷免影片企劃」作業　佔總成績30%

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

新宿車站「OL玉手」抽動男下身！　遊客看呆

川普將宣布波斯灣改名「阿拉伯灣」　伊朗回應了

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

快訊／德國在台協會點名譴責朱立倫　「台灣制度絕不可被類比納粹」

「E級護理師」開放手天使報名　1條件優先錄取

東華大學教授性侵女老師　譏諷：妳怎麼像死魚

更多

最夯影音

更多

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【勇腳伯歸隊】緊跟進香隊伍終於追上！向 #白沙屯媽祖 報平安

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面