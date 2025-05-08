印巴衝突延燒！巴基斯坦首都「醫護全銷假」　馬拉拉也發聲了

▲印度與巴基斯坦，爆發近20年來最嚴重衝突。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

印度、巴基斯坦爆發近20年來最嚴重暴力衝突，巴基斯坦首都的醫護人員集體銷假待命，美國國務院發布聲明，呼籲兩國努力解決問題，「最年輕諾貝爾和平獎得主」馬拉拉（Malala Yousafzai）也喊話，「仇恨及暴力才是我們的共同敵人，而不是彼此」。

巴基斯坦衛生部長卡邁勒（Mustafa Kamal）宣布，首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的醫師及護理師等醫護人員，所有預定休假都被取消，必須立刻返回崗位、報到值勤。

他在一份聲明中提到，當局已經針對首都宣布「緊急措施」應對危機，並且成立一個24小時「緊急快速應對中心」，評估持續衝突所引發、與公衛相關的緊急狀況，並且協調即時應對行動。

美國國務院一名發言人表示，美國正在「密切監測」兩國之間的小規模衝突，美國官員也正與雙方保持聯繫，呼籲印巴「努力達成一項負責任的解決方案，維持南亞的長久和平及區域穩定。」此前，國務卿盧比歐（Marco Rubio）也曾重申川普的評論，宣稱他希望衝突「迅速」結束，並將「朝向和平解決方案」努力。

此前，BBC駐美國國務院記者貝特曼（Tom Bateman）曾指出，自從印度7日發動攻擊以來，美國並未明確呼籲克制，反映出華府近年與新德里關係強化，以及巴基斯坦相對孤立的狀態。

▲馬拉拉呼籲兩國領袖採取緩解行動。（圖／達志影像／美聯社）



諾貝爾和平獎得主、來自巴基斯坦的馬拉拉也呼籲2國領袖「採取行動緩解緊張局勢，保護平民、尤其是孩童，並且團結起來對抗分裂勢力。」

馬拉拉在社群媒體發文喊話，「仇恨及暴力才是我們的共同敵人，而不是彼此」，向2國所有無辜平民的親友表示哀悼。她表示，在這個「危險時刻」，她想起朋友、家人，以及所有在巴基斯坦一起工作的倡議者、教育家及女孩們，「國際社會必須現在採取行動，促進對話與外交。和平是朝向我們集體安全與繁榮的唯一途徑。」

克什米爾（Kashmir）是印度與巴基斯坦的衝突熱點，自1947年從英國獨立以來，2國都宣稱對該區域擁有完整主權，但目前雙方各自治理部分地區，此前已經為此打過2場戰爭。

今年4月22日，印度控制的克什米爾「巴哈甘」（Pahalgam）遭遇恐怖攻擊，導致26名遊客喪命，印度遂於7日發起「辛多爾行動」（Operation Sindoor），對巴基斯坦、巴基斯坦控制的克什米爾地區，發動一系列攻擊，宣稱是為了打擊「恐怖主義基礎設施」，對恐攻事件究責。

不過，巴基斯坦否認涉案，並且形容印度的襲擊是「無端的」。總理謝里夫（Shehbaz Sharif）直批，「令人髮指的侵略行動，不會逍遙法外。」