世新大學專題演講　邀請李芳遠解析王道銀行AI賦能與金融科技

▲ 王道銀行李芳遠總經理分析王道銀行推動數位金融轉型與AI技術應用。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

王道銀行總經理李芳遠5月7日於世新大學管理學院針對王道銀行AI賦能與金融科技進行專題演講，展示銀行在金融科技領域的創新應用與成果。李總經理重點介紹王道銀行如何運用AI技術於防詐、財務預估、智能客服等多個面向，提升營運效能、強化客戶服務、並落實普惠金融的目標。

世新大學陳清河校長指出，川普上任對全球政經局勢帶來顯著變化，台灣銀行業面臨的挑戰與機會並存，應密切關注美國金融政策動態，並加強內部壓力測試與風險模型建構，同時善用金融科技工具提升韌性，以因應可能出現的市場震盪與政策不確定性。世新大學管理學院江岷欽院長介紹李芳遠總經理大學就讀清華大學動力機械工程學系，取得英國曼徹斯特商學院企業管理碩士學位。曾任匯豐(台灣)商業銀行國際貿易與應收帳款業務處負責人、匯豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人等職務，累積了深厚的國際視野與金融專業。

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▲ 王道銀行提供世新大學同學們實習與就業機會。

近年來，詐欺案件層出不窮，對民眾財產造成嚴重威脅。王道銀行李芳遠總經理提到該行運用AI科技建立防詐模型，有效預警可疑帳戶，降低客戶損失。不僅是金融機構識詐聯盟的成員，更透過AI模型監控帳戶交易行為，精準掌握異常狀態，包括轉帳時間差、頻繁交易、以及久未往來戶突然活躍等 。為提升前線人員的作業效率，王道銀行開發「鷹眼模型報表監控儀表板」，將複雜的數據報表轉化為易於理解的資訊，使行員能快速識別可疑帳戶並採取相應措施 。

李總經理強調王道銀行致力於普惠金融，運用金融科技及大數據分析，建置Proxy-Income財務預估模型，讓不易提供財力證明的客群，也能獲得良好的金融服務 。該模型以公開的總體薪資統計資料為基礎，結合個體收入預測模型，評估客戶的還款能力，簡化了貸款申請流程，實現更快速、便利的線上申貸體驗。 此外，王道銀行智能客服透過人機協作，提供24小時不間斷的多元服務，包括文字客服、視訊客服及免付費網路電話。AI機器人能即時回覆客戶問題、監控熱門議題，並提供六國語言翻譯功能，展現該行在提升營運效能與量能、賦能金融友善服務的努力 。

李總經理與師生提問互動中指出王道銀行積極擁抱金融科技，將AI技術廣泛應用於各項金融服務中，不僅提升了營運效率，更為客戶帶來更安全、便捷的金融體驗。未來，王道銀行將持續創新，以科技驅動金融服務的發展，實踐普惠金融的理念，也非常歡迎世新大學同學們加入王道銀行的工作行列。

▲ 世新管理學院與企管系合辦講座，邀請王道銀行李芳遠總經理（右三）剖析王道銀行AI賦能與金融科技。