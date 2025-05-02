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住環保標章旅館送1.5萬綠點　環境部：6月底前再抽住宿券

▲▼環境部與四大旅行社攜手合作，推動「綠住一晚 好禮隨行」活動。（圖／環境部）

▲環境部與四大旅行社攜手合作，推動「綠住一晚、好禮隨行」活動。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

為推廣永續、低碳的環保旅宿，環境部今年首次與雄獅等四大旅行社合作，推動「綠住一晚 好禮隨行」好康方案，透過上述四大旅行社預訂並入住環保標章旅館，每房可獲得1.5萬點環保綠點（市值150元），活動從下周一（5日）起到6月底為止，藉此鼓勵民眾選住環保標章旅館，自然實踐節能減碳及永續消費。

「綠住一晚 好禮隨行」活動與四方通行、可樂旅遊、飛行家旅行社及雄獅旅遊等四大旅行社合作。環境部表示，為鼓勵民眾選住環保標章旅館，將贈送2千萬環保綠點，且活動開跑一個月內，成功領取綠點民眾，還可參加抽獎活動，有機會成為幸運得主之一，獲得環保標章連鎖旅館的住宿券一張。

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環境部指出，近期將邀請更多旅宿業者加入環保標章行列，這次活動是旅宿業邁向永續發展的起跑點，全台超過150多家環保標章旅館，在節能減碳、減塑減廢及資源循環利用等方面表現出色，充分展現綠生活的理念。環境部期盼旅客在享受旅程的同時，能透過選擇環保旅館，輕鬆實踐環保行動。

為方便民眾參與「綠住一晚 好禮隨行」活動，環境部表示，在四方通行旅遊網、可樂旅遊及飛行家旅行社平台都設置「環保標章旅館」專區，並提供標籤篩選功能，讓民眾能快速找到環保標章旅館；雄獅旅遊則提供專人綠點諮詢服務。民眾拿到綠點後，可於全台超過3千家合作商店使用，包括四大便利商店、量販店及餐飲店等，讓民眾能將點數用於支持低碳飲食與綠色生活產品，從食、衣、住、行全方位實踐淨零綠生活，打造完整的綠色消費循環。

環境部表示，期望藉由這次活動，提升大眾對環保旅館的認識與支持，擴大永續理念影響力，並吸引更多旅館加入環保標章行列，共同為永續發展盡一份心力。詳情請見淨零綠生活平台環保集點網站

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