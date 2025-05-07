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母親節將至　賴清德提5政策：強化社會投資，擴大照護規模

▲▼總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（7日）召開中常會，會中，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時表示，這週日是母親節，在這裡，我要先向全國辛苦的母親，說聲「母親節快樂」。他也提到，現在，在孩子滿三歲前，雙親都可以申請最長兩年的育嬰假，並有育嬰留職停薪津貼，在這段期間，可以持續參與勞工保險，雇主應負擔的保險費也免予繳納。而面對雙親都可能需要工作，以及現代家庭規模日益縮減的環境，政府除了要強化各項托育補助、育兒津貼，更要持續協助打造良好的育兒環境，強化社會投資，擴大政府照護的規模，讓世代共榮。

賴清德表示，這週日是母親節，在這裡，我要先向全國辛苦的母親，說聲「母親節快樂」。全天下的母親，都用無盡的愛和陪伴，讓孩子平安長大。我也希望，我們對母親的感恩與感念，不要只侷限在這個日子。賴也強調，傳統性別角色的刻板印象已經徹底過時，無論是家務工作、或是育兒和教養，都已經不再僅限於女性，也不能再僅限於女性。

賴清德指出，現在，在孩子滿三歲前，雙親都可以申請最長兩年的育嬰假，並有育嬰留職停薪津貼，在這段期間，可以持續參與勞工保險，雇主應負擔的保險費也免予繳納。而面對雙親都可能需要工作，以及現代家庭規模日益縮減的環境，政府除了要強化各項托育補助、育兒津貼，更要持續協助打造良好的育兒環境。

賴清德強調，應該要全面提升托育服務的品質，並明確規範托育相關人員的資格與義務，更要強化托育機構的設立與管理，回應多元的需求。每位孩子都是家長最重要的寶貝，保障兒童能接受適當照護、強化家長的參與及權益保障，讓孩子在快樂且安全的環境中成長，是家庭、政府與整個社會共同的目標與責任。

賴清德表示，當孩子成年時，就會進入到下一個階段，這些曾經的孩子變成青年，開始自立、離開家庭、到外打拚。為了保障青年的權益，打造共存共榮的世代關係，上週四，行政院通過了《青年基本法》草案，強化各級政府的青年參與機制，讓青年的聲音，可以被傾聽、更能落實到政策中。

賴清德提到，草案中也要求建立青年在地支持系統，獎勵青年返留家鄉；同時應訂定居住與家庭政策，保障青年居住權益及友善育兒環境、強化家庭支持，讓青年家庭，可以獲得宜居的生活環境。無論是孩子或青年，都是國家重要的寶藏，我們除了對生育下一代的母親表達敬意，更要持續強化社會投資，擴大政府照護的規模，讓世代共榮、永續發展。

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