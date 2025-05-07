騎士山區拋錨無援　都蘭警主動協助展現溫暖警心

▲警助受困山區民眾返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局都蘭派出所日前執行山域治安巡查勤務時，於東43縣道五線山區發現一名民眾疑似因天候炎熱導致身體不適，癱坐在路旁樹蔭下。員警見狀主動上前關懷，並得知該名王姓男子因機車沒油，加上未攜帶行動電話而受困山區。警方隨即展開協助行動，成功協助王民返家，展現為民服務的即時與溫暖，也體現警察主動出擊、守護民眾安全的決心。

事件發生在5月5日上午約10時30分，值勤員警在例行山區巡邏時，發現王姓男子獨自坐在山路旁神情憔悴，疑似中暑。員警立即提供瓶裝水供其補充水分，並詳細詢問狀況。王民表示，他原本騎機車上山，途中卻因汽油耗盡，車輛無法再啟動，偏偏當時又未攜帶手機，住家距離該處甚遠，陷入求援無門的困境。

了解情況後，員警主動載送王民下山至都蘭地區加油站購買汽油，再返回山區為其機車加油。經加油後，王民順利啟動機車，得以安全返家。警方同時提醒王民，若未來有任何困難，均可主動聯繫派出所尋求協助。

成功分局分局長龔士哲對於員警主動作為給予肯定，他表示，警方除執行治安維護任務外，為民服務亦是核心職責。此次都蘭派出所員警在巡邏途中能即時發現民眾困境並主動伸出援手，正是警察「主動、積極、貼心」服務理念的體現。

龔士哲也提醒民眾，外出尤其前往山區、海岸等偏遠地區時，應預先做好準備，包括確認交通工具狀況、攜帶足夠物資與通訊設備，以避免突發狀況造成安全風險。