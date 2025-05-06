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羊農嘆拍賣價格嚴重下跌　立委鍾佳濱研討對策

▲鍾佳濱邀業業部等人員、羊農商討羊價對策 。（圖／鍾佳濱服務處提供）

▲鍾佳濱邀農業部等人員、羊農商討羊價對策 。（圖／鍾佳濱服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

近日，中華民國養羊協會向立委鍾佳濱陳情拍賣價格跌幅過高，羊農虧損嚴重，今（6）日鍾佳濱邀集農業部、屏東縣府農業處等主管機關代表，辦理「羊肉產銷調節及產地認證」說明會，研討對策。

▲鍾佳濱邀業業部等人員、羊農商討羊價對策 。（圖／鍾佳濱服務處提供）

▲鍾佳濱邀業業部等人員、羊農商討羊價對策 。（圖／鍾佳濱服務處提供）

中華民國養羊協會鐘承信理事長、蘇瑞娟秘書長、陳燈傳常務理事、及屏東、高雄與彰化等30多位羊農，以及鹽埔鄉鹽南村謝德憲村長、新圍村吳安朝村長等共同與會。

羊肉多以進口為大宗，佔市場9成，本土僅1成，而國內養羊產地則以中北部為主，其中屏東養殖肉羊有103場、7874頭；乳羊12場、2433頭，分布於鹽埔、長治、恆春，為第四大產地。

中華民國養羊協會鐘承信理事長表示，109年至113年國產羊隻拍賣行情五年平均價為263.61元/公斤，但114年以來羊隻拍賣價格持續下滑，1月平均價263元/公斤，4月平均價降至179元/公斤，跌幅高達32%，又加上飼料成本上升，導致羊隻賣出多賠、不賣也賠。

中華民國養羊協會蘇瑞娟秘書長、陳燈傳常務理事也提出訴求，包括緊急屠宰羊隻凍存，穩定拍賣價格；研擬短期補貼或紓困方案，如去化母羊調節產量；推動國產羊肉產品及羊乳的拓展計劃，提升內需市場；推廣本土羊肉的識別標籤，避免市場魚目混珠。現場則有洪姓羊農提出，國產羊肉拍賣市場僅在彰化、雲林，期盼高雄能有場域辦理拍賣。

農業部畜牧司李宜謙司長表示，緊急屠宰羊隻凍存的部分馬上辦理，經費雖然沒那麼快撥用，但可回溯至今年1月1日。而是否以去化母羊的方式調配產量，則需細部研議，避免大量羊肉流入市場，反而影響價格。在經費紓困上，農業部會大力協助轉介農業金庫等金融單位。另農業部會積極擴展羊肉市場，鎖定小家庭為單位，請農科院協助開發，嘗試新產品，例如軟罐頭。而在GGM羊乳標章、FGM國產羊肉標章的推廣上，亦會持續辦理。

屏東縣府農業處畜產科蕭春輝科長補充，屏東縣政府為推廣羊肉產業，今年6月將農業物產館針對羊肉辦理推廣活動，並鼓勵羊農自創品牌，多方宣傳。

立法委員鍾佳濱指出，農政單位皆有編列補助預算，年初被凍結的部分尚須解凍，這部分他會在中央持續追蹤。而補助比例的調整、加強推廣宣傳與識別標章的部分，他呼籲農業部要積極辦理，至於南部是否能成立拍賣場，還請農業部針對需求來綜合評估。

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