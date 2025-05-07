松山機場環亞貴賓室開幕　吃得到牛肉麵、大腸包小腸

▲松山機場環亞貴賓室今開幕。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

環亞機場服務管理集團（Plaza Premium Group）2016年進軍台灣以來，已在桃園機場營運4家貴賓室，今於松山機場迎來台灣第5家環亞機場貴賓室（Plaza Premium Lounge），除了有「沙茶牛肉麵」、「梅干扣肉飯」、「大腸包小腸」等道地台灣味，還可提供雞排及精品咖啡外帶服務，旅客即日起可選擇付費或使用指定信用卡免費進入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲松山機場環亞貴賓室今開幕。（圖／記者周湘芸攝）

環亞集團表示，環亞貴賓室位於松山機場第一航廈出境樓層3樓，每天早上5時30分營業至晚間8時30分，除有免費Wi-Fi服務，還有特設專屬VIP區域，為銀行貴賓卡友及需保持個人隱私的旅客打造寧靜空間。另外，旅客也可於貴賓室欣賞台灣藝術家吳逸萱精選作品。

環亞機場貴賓室呈現道地台灣風味，提供「沙茶牛肉麵」、「梅干扣肉飯」、「大腸包小腸」及「竹筒飯」等料理，素食者也能享有多樣選擇。考量客層需求，更推出「環亞·美食隨行 Lounge To Go」外帶服務，旅客可外帶現做的無骨香雞排或精品級咖啡。

▲松山機場環亞貴賓室今開幕。（圖／記者周湘芸攝）

環亞集團指出，台北松山機場位於市中心核心地帶，與倫敦城市機場、東京羽田機場及上海虹橋機場等並列為「城市機場」，此外，松山機場直飛亞洲多個主要城市的市中心機場，對需要迅速抵達市中心的商務旅客具吸引力。此次在松山機場設立新據點，凸顯集團深耕台灣的經營策略。

▲松山機場環亞貴賓室今開幕。（圖／記者周湘芸攝）

環亞集團創辦人兼行政總裁宋海西表示，環亞集團進入台灣市場已經9年，台灣不是平凡的旅遊勝地，有豐富的文化跟歷史，香港周末每天有10多架飛機來台灣，今年台灣也預估有1千萬名國際旅客，因此無論如何都希望在更多機場設立貴賓室。

他也說，松山機場是城市機場，前往市區交通方便，且台灣以科技跟製造業聞名，尤其半導體受到國際政治因素影響，預估會有愈來愈多商務旅客。環亞貴賓室佔地1500平方公尺，現在每天800至900人次使用，未來希望朝每日1500人次目標努力。

▲松山機場環亞貴賓室今開幕。（圖／記者周湘芸攝）

民航局台北國際航空站主任鄭堅中指出，松山機場位於首都中心，受限航廈空間，原先只有一間航空公司設立的貴賓室，過去很多旅客建議再增加一間付費貴賓室，提供多元選擇。此次環亞貴賓室開幕等同是完成最後一塊拼圖。

他也說，松山機場目前有11條國際航線，去年國際旅客有260萬人次，約為疫情前9成。環亞貴賓室今年1月試營運以來，約有4%國際線旅客使用，目標年底能提升到6%。

▲松山機場環亞貴賓室今開幕。（圖／記者周湘芸攝）

▲松山機場環亞貴賓室今開幕。（圖／記者周湘芸攝）

▲松山機場環亞貴賓室今開幕。（圖／記者周湘芸攝）