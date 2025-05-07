　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

松山機場環亞貴賓室開幕　吃得到牛肉麵、大腸包小腸

▲▼松山機場環亞貴賓室今開幕。（圖／記者周湘芸攝）

▲松山機場環亞貴賓室今開幕。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

環亞機場服務管理集團（Plaza Premium Group）2016年進軍台灣以來，已在桃園機場營運4家貴賓室，今於松山機場迎來台灣第5家環亞機場貴賓室（Plaza Premium Lounge），除了有「沙茶牛肉麵」、「梅干扣肉飯」、「大腸包小腸」等道地台灣味，還可提供雞排及精品咖啡外帶服務，旅客即日起可選擇付費或使用指定信用卡免費進入。

▲▼松山機場環亞貴賓室今開幕。（圖／記者周湘芸攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲松山機場環亞貴賓室今開幕。（圖／記者周湘芸攝）

環亞集團表示，環亞貴賓室位於松山機場第一航廈出境樓層3樓，每天早上5時30分營業至晚間8時30分，除有免費Wi-Fi服務，還有特設專屬VIP區域，為銀行貴賓卡友及需保持個人隱私的旅客打造寧靜空間。另外，旅客也可於貴賓室欣賞台灣藝術家吳逸萱精選作品。

環亞機場貴賓室呈現道地台灣風味，提供「沙茶牛肉麵」、「梅干扣肉飯」、「大腸包小腸」及「竹筒飯」等料理，素食者也能享有多樣選擇。考量客層需求，更推出「環亞·美食隨行 Lounge To Go」外帶服務，旅客可外帶現做的無骨香雞排或精品級咖啡。

▲▼松山機場環亞貴賓室今開幕。（圖／記者周湘芸攝）

▲松山機場環亞貴賓室今開幕。（圖／記者周湘芸攝）

環亞集團指出，台北松山機場位於市中心核心地帶，與倫敦城市機場、東京羽田機場及上海虹橋機場等並列為「城市機場」，此外，松山機場直飛亞洲多個主要城市的市中心機場，對需要迅速抵達市中心的商務旅客具吸引力。此次在松山機場設立新據點，凸顯集團深耕台灣的經營策略。

▲▼松山機場環亞貴賓室今開幕。（圖／記者周湘芸攝）

▲松山機場環亞貴賓室今開幕。（圖／記者周湘芸攝）

環亞集團創辦人兼行政總裁宋海西表示，環亞集團進入台灣市場已經9年，台灣不是平凡的旅遊勝地，有豐富的文化跟歷史，香港周末每天有10多架飛機來台灣，今年台灣也預估有1千萬名國際旅客，因此無論如何都希望在更多機場設立貴賓室。

他也說，松山機場是城市機場，前往市區交通方便，且台灣以科技跟製造業聞名，尤其半導體受到國際政治因素影響，預估會有愈來愈多商務旅客。環亞貴賓室佔地1500平方公尺，現在每天800至900人次使用，未來希望朝每日1500人次目標努力。

▲▼松山機場環亞貴賓室今開幕。（圖／記者周湘芸攝）

▲松山機場環亞貴賓室今開幕。（圖／記者周湘芸攝）

民航局台北國際航空站主任鄭堅中指出，松山機場位於首都中心，受限航廈空間，原先只有一間航空公司設立的貴賓室，過去很多旅客建議再增加一間付費貴賓室，提供多元選擇。此次環亞貴賓室開幕等同是完成最後一塊拼圖。

他也說，松山機場目前有11條國際航線，去年國際旅客有260萬人次，約為疫情前9成。環亞貴賓室今年1月試營運以來，約有4%國際線旅客使用，目標年底能提升到6%。

▲▼松山機場環亞貴賓室今開幕。（圖／記者周湘芸攝）

▲松山機場環亞貴賓室今開幕。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼松山機場環亞貴賓室今開幕。（圖／記者周湘芸攝）

▲松山機場環亞貴賓室今開幕。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼松山機場環亞貴賓室今開幕。（圖／記者周湘芸攝）

▲松山機場環亞貴賓室今開幕。（圖／記者周湘芸攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
球迷怒吼「陳金鋒下台」！　領隊林華韋回應了
女童搭Uber弄濕特斯拉「遭索賠4萬」　估價單曝！全場傻眼
巴基斯坦擊落5架印戰機　殲10梟龍「娘家」成飛股票暴漲
李珠珢爆佔C位耍大牌　網翻「球場飯拍片」打臉
被砍照「爆是圖庫抓的」　YTR反擊：金賽綸音檔是AI造假
許光漢當兵溫柔唱《紅豆》畫面曝！　他讚：本人超親民
飛東京「還沒出發先噴5萬」　他傻：真的比國旅省？
上個月才換美金定存「慘賠1個月薪水」　釣一票苦主：2天虧3千

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／15:41東南部海域規模4.1「極淺層地震」　最大震度2級

長榮線上旅展「來回最低3230元」　明起限時22天開賣

女童搭Uber打翻水「被索賠4.1萬」　特斯拉估價單曝！全場傻眼

逛成人網站點「未滿18歲」！下秒跳到YT一頻道　網全笑翻：超適合

松山機場環亞貴賓室開幕　吃得到牛肉麵、大腸包小腸

粉紅超跑首停彰化達德商工　師生感動歡呼「媽祖我愛您」

必朝聖西門町家樂福！韓國遊客「多到排出國旗」　萬人驚：超團結

虐死剴剴「保母喊80到100萬和解」　沒對剴嬤道歉！網怒：輕視人命

急診醫曝「每周都有小學生被打送醫」！網嘆：公立學校是重災區

當兵「遇到許光漢」溫柔唱《紅豆》影片曝！他讚：本人超親民

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

快訊／15:41東南部海域規模4.1「極淺層地震」　最大震度2級

長榮線上旅展「來回最低3230元」　明起限時22天開賣

女童搭Uber打翻水「被索賠4.1萬」　特斯拉估價單曝！全場傻眼

逛成人網站點「未滿18歲」！下秒跳到YT一頻道　網全笑翻：超適合

松山機場環亞貴賓室開幕　吃得到牛肉麵、大腸包小腸

粉紅超跑首停彰化達德商工　師生感動歡呼「媽祖我愛您」

必朝聖西門町家樂福！韓國遊客「多到排出國旗」　萬人驚：超團結

虐死剴剴「保母喊80到100萬和解」　沒對剴嬤道歉！網怒：輕視人命

急診醫曝「每周都有小學生被打送醫」！網嘆：公立學校是重災區

當兵「遇到許光漢」溫柔唱《紅豆》影片曝！他讚：本人超親民

王正棠昨脖子不適提前退場　王念好、賴智垣將隨一軍出征花蓮

138.9萬不變！台灣KIA推「Sportage冒險版」　全台最大展間開幕

影響超越烏俄戰爭！　盧比歐：中國才是最大威脅

快逃！台灣散戶大軍狂賣美債ETF　流入資金曾是亞洲第一

快訊／15:41東南部海域規模4.1「極淺層地震」　最大震度2級

超高齡社會快來了！　Q1繼承移轉棟數寫歷史次高

南投警狂追色情養生館闆娘！11度洩露臨檢時間　二審判決曝

大撒幣！Epic Games更新分潤政策　開發收益沒3000萬免抽成

今夏直飛！宮古島景點、住宿懶人包　必住日本首間瑰麗酒店

君品轉型都會度假酒店！早餐延長開放到中午「還可無限次進出」

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

生活熱門新聞

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

台幣升值一堆嗨「出國變便宜」　Cheap嗆蠢蛋

快訊／白沙屯媽祖進彰化　大迴轉告別南投

女童弄濕特斯拉被索賠4.1萬！Cheap：啥破車

「媽祖自控粉紅超跑」　可能回不來？信眾給答案

白沙屯進彰化！員林慈天宮「超強應援來了」　信徒淚讚

台灣最美阿嬤！　社交圈美魔女曬金孫照

白沙屯媽帶香燈腳爬山！200年首度駐駕受天宮

玄天上帝迎白沙屯媽祖！受天宮宣布「今夜不關廟門」

受天宮周圍有龜蛇！廟方提醒香燈腳：別傷害

鋒面深夜報到！明天雨炸全台　北台灣低溫剩22度

華航取消單獨旅行兒童服務費　明起一律改為成人票價

即／大雷雨夜襲3縣市！媽祖首次駐駕南投　香燈腳防驟雨

更多熱門

相關新聞

國籍航空首度添加「永續燃料」　業者：票價影響不大

國籍航空首度添加「永續燃料」　業者：票價影響不大

因應淨零排碳，交通部今於松山、高雄及桃園機場同步為國籍航空首次添加永續航空燃料（SAF），預估今年減碳效益可達15000噸，盼國籍航空2030年於國際線使用SAF達5%。航空業者表示，雖然添加SAF會使成本增加，但當量提升，影響就不大，票價仍是取決供給及需求面決定。

林亮君指預算遭藍白刪影響陽明山滅火　王育敏駁斥：不要不懂裝懂

林亮君指預算遭藍白刪影響陽明山滅火　王育敏駁斥：不要不懂裝懂

清明疏運　民航局協調加派班機、放大機型

清明疏運　民航局協調加派班機、放大機型

即／陸配「恩綺」今晚松山搭機飛成都　「小微」下一步不明

即／陸配「恩綺」今晚松山搭機飛成都　「小微」下一步不明

高雄機場今年引進米其林餐廳美食　新航廈拚116年動工

高雄機場今年引進米其林餐廳美食　新航廈拚116年動工

關鍵字：

松山機場貴賓室環亞集團

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

宥勝爆離婚！配偶欄空白

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！嘲笑小三上床有海帶味

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

快訊／金賽綸自白：國二被迫和金秀賢發生關係！

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

國二生發燒快篩出爐　「家長嚇一大跳」

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

李珠珢應援非C位不站　遭知情人士爆「無底線鬧事」　

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面