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大陸 大陸焦點 特派現場

止跌！陸央行釋出明確「穩樓市」信號　下調住房公積金貸款利率　

▲▼ 大陸央行宣布降准降息 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸中國人民銀行、國家金融監管總局、證監會釋出最新金融政策提振市場、穩樓市 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸穩定市場經濟信心，中國人民銀行、國家金融監管總局、證監會三部門今（7）日介紹最新金融政策，央行率先提出「降准又降息」舉措，激勵A股今天開市三大指數上揚。另外，大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤也表示，將加快出台與房地產發展新模式相適配的融資制度，將實施降低個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，這是繼2024年之後再次對住房公積金利率進行定向調整，釋放出明確的穩樓市政策信號。

大陸國務院新聞辦昨6日臨時通知，將於7日上午9時舉行新聞發佈會，記者會時間也較以往提前一小時，選在大陸股匯市開盤前舉行。今日出席大陸中國人民銀行行長潘勝功、國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況，並且宣布最新政策。

穩住樓市方面，潘功勝指出，將實施降低個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，5年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步調整，預計每年將節省居民公積金貸款利息超過200億元（單位：人民幣，同下），有利於支持居民家庭的剛性住房需求，有助於房地產市場止跌企穩。

外界分析 ，這是繼2024年之後再次對住房公積金利率進行定向調整，釋放出明確的穩樓市政策信號。將有效緩解自住購房者的還款壓力，尤其是在當前經濟環境下，對穩定住房消費、提振市場信心，具有積極的信號意義。

▲▼ 大陸央行宣布降准降息 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤 。（圖／記者任以芳攝）

另外，李雲澤表示，將加快完善與房地產發展新模式相匹配的系列融資制度，包括房地產開發、個人住房、城市更新等貸款管理辦法。指導金融機構繼續保持房地產融資穩定，有效滿足剛性和改善性住房需求，強化對高品質住房的資金供給，助力持續鞏固房地產市場穩定態勢。

穩定和活躍資本市場方面，李雲澤表示，進一步擴大保險資金長期投資試點範圍，近期擬再批復600億元人民幣，為市場注入更多增量資金。調整償付能力監管規則，將股票投資的風險因子進一步調降10%，鼓勵保險公司加大入市力度。推動完善長週期考核機制，調動機構積極性，促進實現「長錢長投」。

此外，李雲澤還表示，盡快推出支持小微企業、民營企業融資一攬子政策，做深做實融資協調工作機制，助力穩企業穩經濟；制定實施銀行業保險業護航外貿發展系列政策措施，對受關稅影響較大的市場主體提供精准服務，全力幫扶穩定經營、拓展市場；修訂出台並購貸款管理辦法，促進產業加快轉型升級；將發起設立金融資產投資公司的主體擴展至符合條件的全國性商業銀行，加大對科創企業的投資力度；制定科技保險高質量發展意見，更好發揮風險分擔和補償作用，切實為科技創新提供有力保障。

陸媒《財經》指出，上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，當前降息符合預期，也更好發揮了公積金貸款方面的惠民和支持消費功能。尤其是通過降息，也減少了此前公積金貸款和商貸方面利差的問題，確保公積金政策發揮更好的效應。

58安居客研究院院長張波指出，此次個人住房公積金貸款利率下調，進一步拉大了公積金貸款與商業貸款的利差，在一定程度上強化了公積金制度的普惠性，更利好首次購房人群。

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