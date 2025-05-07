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大陸 大陸焦點 特派現場

陸央行降準降息！A股集體高開　潘功勝：穩市場推3舉措10項政策

▲▼ 大陸央行宣布降准降息 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸央行宣布降准降息 ，設立五千億服務消費與養老再貸款。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會今（7）日上午9點舉行，「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」中外記者會，一開場介紹金融政策將「降準又降息」，大陸中國人民銀行行長潘功勝也宣佈將推出三類舉措共十項具體政策，首先降準0.5個百分點，向市場提供長期流動性約1兆元人民幣，並降低政策利率0.1個百分點，消息一出，激勵市場信心，稍早A股開盤三大指數均大幅開高。

大陸國務院新聞辦昨6日臨時通知，將於7日上午9時舉行新聞發佈會，記者會時間也較以往提前一小時，特地選在大陸股匯市開盤前舉行。今日出席有大陸中國人民銀行行長潘功勝、國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清，介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況，並且宣布最新政策。

記者會開場，大陸央行首先宣佈降准降息，同時將優化兩項支持資本市場的貨幣政策工具，將證券、基金、保險公司互換便利5000億元和股票回購增持再貸款3000億元額度合併使用，總額度8000億元。受到政策激勵，稍早A股開盤，上證指數高開1.17%，深證成指高開1.35%，創業板指高開1.91%。券商、多元金融、鴻蒙概念股漲幅居前。

▲▼ 大陸央行宣布降准降息 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸中國人民銀行行長潘功勝 。（圖／記者任以芳攝）

潘功勝指出，4月以來金融市場展現出較強的韌性。儘管面臨比較大的衝擊，國內的金融體系仍然保持穩健，金融市場展現出較強的韌性。上證指數在4月7號下跌後迅速反彈。目前10年期國債收益率徘徊在1.65%左右，人民幣對美元匯率有貶值後，目前回升到7.2。

潘功勝表示，中央政治局召開會議4月25日分析研究了當前經濟形勢和經濟工作。為貫徹中央政治局會議精神，進一步實施好適度寬鬆的貨幣政策，人民銀行將加大宏觀調控強度，推出一攬子貨幣政策措施，主要有三大類共十項措施。

潘功勝介紹，一是數量型政策，通過降準等措施，加大中長期流動性供給，保持市場流動性充裕。二是價格型政策，下調政策利率，降低結構性貨幣政策工具利率，也就是中央銀行向商業銀行提供再貸款的利率，同時調降公積金貸款利率。三是結構型政策，完善現有結構性貨幣政策工具，並創設新的政策工具，支持科技創新、擴大消費、普惠金融等領域。

潘功勝也簡介三舉措共有十項具體政策：

第一，降低存款準備金率0.5個百分點，預計將向市場提供長期流動性約1兆元（單位：人民幣，同下）；第二，完善存款準備金制度，階段性將汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率從目前的5%調降為0%。

第三，下調政策利率0.1個百分點，即公開市場7天期逆回購操作利率從目前的1.5%調降至1.4%，預計將帶動貸款市場報價利率（LPR）同步下行約0.1個百分點。

第四，下調結構貨性貨幣政策工具利率0.25個百分點，包括：各類專項結構性工具利率、支農支小再貸款利率，都從目前的1.75%降至1.5%，這些工具利率是中央銀行向商業銀行提供再貸款資金的利率。抵押補充貸款（PSL）利率從目前的2.25%降至2%。抵押補充貸款是由中央銀行向政策性銀行提供資金的一個工具。

第五，降低個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，五年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限利率同步調整。

第六，增加3000億元科技創新和技術改造再貸款額度，由目前的5000億元增加至8000億元。這項再貸款工具本來就存在，這次額度增加3000億元，總額度達到8000億元。

第七，設立5000億元「服務消費與養老再貸款」，引導商業銀行加大對服務消費與養老的信貸支持。

第八，增加支農支小再貸款額度3000億元，與調降再貸款利率的政策形成協同效應，支持銀行擴大對涉農、小微和民營企業的貸款投放。

第九，優化兩項支持資本市場的貨幣政策工具，將5000億元證券基金保險公司互換便利和3000億元股票回購增持再貸款，這兩個工具的額度合併使用，總額度8000億元。

第十，創設科技創新債券風險分擔工具，央行提供低成本再貸款資金，可購買科技創新債券，並與地方政府、市場化增信機構等合作，通過共同擔保等多樣化的增信措施，分擔債券的部分違約損失風險，為科技創新企業和股權投資機構發行低成本、長期限的科創債券融資提供支持。

李雲澤指出，「近期將推出八項增量政策，支持小微企業、民營企業融資一攬子政策，近期將加快出台與房地產發展新模式適配的系列融資制度。進一步擴大保險資金長期投資試點範圍 為市場引入更多增量資金。」

吳清強調，全力鞏固市場維穩向好的勢頭，動態完善應對各類外部風險攻擊的工作預案，「全力支持中央匯金公司發揮類平准基金作用。」

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