LV櫃姐媽媽報案…控原配夫婦是「雞鴨」　正宮傻眼：還不認錯

大陸中心／綜合報導

安徽合肥一名LV櫃姐23日遭一名女子指控「知三當三」，還對人夫顧客叫「爸爸」，兩人在百貨內對峙，引起軒然大波。正宮近日開直播表示，櫃姐從未認為自己有錯，也沒有正式道歉。一名知情人士指出，櫃姐與母親已到警局報案，還控原配夫妻是「雞與鴨」。

綜合陸媒報導，知情人士小陳指出，他親眼見到，櫃姐母親帶著面容憔悴的女兒到警局報警，「櫃姐的媽媽大聲對著員警指控，原配夫妻是雞與鴨，不清楚用意是什麼，櫃姐說，因為網路上的影片，都清楚拍到她的臉，肖像權被侵犯了，希望正宮下架影片。」

▲ LV櫃姐被正宮抓住衣領。（圖／翻攝自微博）

小陳還表示，「櫃姐素顏的樣子和影片裡差很多，幾乎認不出來了，感覺老了十幾歲，滿臉的尖酸樣，疲憊憔悴。」

正宮開直播回應此事，「我沒有侵犯任何人的肖像權，所有的影片不是我拍攝的，也不是我發出去的，我也在影片裡，我的肖像權也被受到了侵犯，如果是因為我抓住你的衣領，你們公司已經報警了。」

對於「雞與鴨」的指控，正宮也否認，並明確表示，若該不實指控影響到自己，有必要的話，會對LV櫃姐母女倆提告。

▲ 正宮開直播。（圖／翻攝自微博）

事發當天，正宮抓著櫃姐的衣服，並將聊天紀錄唸出，「我老公說他是妳爸爸，妳就說『爸爸好，我想抱抱你』，還說什麼開著房間等人家去。」

該名櫃姐態度堅決表示，自己已經刪除跟男方的聯繫方式了，「行，妳說什麼都可以，親愛的！是，我跟他聊色，是我的不對，那他的問題妳去找他啊，是他也有問題。」

▲ 兩人在百貨公司對峙。（圖／翻攝自微博）

正宮接著回擊，「我們明天開始辦理離婚，我想告訴妳什麼，妳知道嗎？他是他，妳是妳，渣男我一樣會處理，但是妳也不會好過。」

相關影片仍在陸網上瘋傳，LV品牌方表示，受到此事影響，不少顧客稱「小三賣的東西不想用」，官網收到大批的退貨申請，「貨退不了，當事人已經辭退。」還有人去問LV客服，「是不是可以買一送『三』？」