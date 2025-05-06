加薩行動升級「進攻時間點曝光」　以色列官員預告：攻勢猛烈

▲以色列宣布升級軍事行動，將占領整個加薩走廊。圖為遭到空襲的加薩走廊一景。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列5日宣布升級加薩軍事行動，並將徹底占領整個加薩走廊。總理納坦雅胡預告，攻勢將會非常猛烈，一名國防部官員也透露，此計畫啟動的時機點，將落在美國總統川普下周的中東訪問行程結束後。

ynet報導，以色列總理納坦雅胡宣布，在與安全官員舉行深夜會議，並且聽取了以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）的建議之後，政府決定強化加薩攻勢，朝著「擊敗哈瑪斯的方向前進」。

他表示，總參謀長薩米認為此舉「有助於我們解救人質，而我同意他的觀點。我們不會放棄這份努力，也不會放棄任何人。」

納坦雅胡還透露，以軍將改變行為模式，不再從已經占領的土地上撤離，而是在那裡部署後備部隊。此外，他也解釋，政府未對10月7日慘案的失誤，成立國家調查委員會，是因為在戰鬥期間進行調查是不合適的。

▲在加薩邊境附近演習的以軍坦克。（圖／路透）

《路透社》指出，以軍已經占領加薩大約1/3的地區，導致人口流離失所，並且在軍方形容為「安全區」的空地上建立瞭望塔與監視哨站，但新計畫「基甸戰車」（Gideon Chariots），將更進一步。

根據一名以色列國防官員說法，在13至16日的川普中東行結束之前，「基甸戰車」不會展開行動。川普訪問期間，或許有機會在停火協議方面取得進展，但若未能達成協議，該行動將以極高強度展開，「直到所有目標達成之前，不會停止」。

這名官員透露，「基甸戰車」計畫內容包括占領整個加薩走廊，將平民人口往南移動，防止援助物資落入哈瑪斯之手。一旦進攻開始，目前由聯合國及國際援助組織負責的物資分配，將被移交給私人公司處理，並且在拉法（Rafah）南部地區展開。

對此，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）表示，以色列是一個主權國家，能夠自行做出決定。此外，他也希望在川普訪問中東之前，或者訪問期間，於停火協議方面取得進展。白宮沒有立即回應置評要求。