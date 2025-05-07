隱身超商的甜點界黑馬！「蒸製系」蛋糕口感蓬鬆濕潤、輕巧美味收服所有人的心

▲統一蛋糕屋蒸果子牛奶戚風、蒸果子乳酪戚風，輕巧不甜膩，早午餐、下午茶或宵夜都適合！

消費中心／綜合報導

甜點控們注意！誰說好吃的蛋糕只能在咖啡廳才能買到？最近在社群上悄悄竄紅的超商隱藏版甜點統一蛋糕屋「蒸果子牛奶戚風蛋糕」，已經被眼尖網友狂推：「超商也有賣這種口感的蛋糕？！」沒錯，現在只要走進家附近的7-ELEVEN，就能輕鬆帶回一塊蓬鬆又細緻感蒸的蛋糕，無論是早午餐、下午茶，還是半夜嘴饞的宵夜時光，都是療癒感滿滿的選擇！

統一蛋糕屋蒸果子牛奶戚風主打「柔軟輕巧」的口感哲學，吃起來不會太甜、不會太膩，也不會吃完充滿罪惡感，是現代人追求輕巧飲食的新甜點代表。不過，蒸果子牛奶戚風雖然擁有「輕盈口感」，但背後的用料卻是超級講究，選用北海道進口特選乳源加上日本進口優質麵粉製成，整體細緻度直接破表，吃進嘴裡只有一個感覺：「怎麼會這麼綿密好吃！」

▲蒸果子牛奶戚風選用北海道進口特選乳源＋日本進口優質麵粉製成，讓蒸果子牛奶戚風蓬鬆濕潤，每口都像雲朵在嘴裡化開。

「蒸」的就是不一樣！慢蒸溫控工法蒸出細緻綿密

你以為蒸果子牛奶戚風只是普通的戚風蛋糕？小看它可不行！蒸果子牛奶戚風之所以能圈粉無數，靠的是一整套職人等級的製作工法，與一般用烤箱製作的蛋糕不同，延續蒸果子系列一貫特色，採用「六道溫控慢蒸」技術，用時間和溫度一層層堆疊出蛋糕的濕潤與香氣。而且從打蛋就開始講究——蛋黃、蛋白分開打發、分次攪拌、再慢慢蒸熟，為的就是打造入口即化、彈嫩蓬鬆的美味蒸果子牛奶戚風。

蒸過的蛋糕不但不乾，還特別能保留蛋香與奶香，再加上鬆軟與柔潤的口感，就連不太愛吃甜的人都點頭說讚。值得一提的是，這系列除了經典的牛奶口味，還有加入三種起司製成的「蒸果子乳酪戚風」，吃起來多了點微鹹層次，甜中帶鹹。從烘焙控到甜點控，全都會被這柔軟輕巧口感給圈粉！

▲六道溫控慢蒸工法打造出統一蛋糕屋蒸果子牛奶戚風、蒸果子乳酪戚風，一口就吃得出「蒸」的講究！

誰說甜點不能輕巧？輕食愛好者＋長輩都愛的全齡系甜點

愛吃甜食的人應該有發現，現在已經不流行口味厚重轟炸系的甜點了，反而是吃起來輕巧愉悅又低負擔的口味，才讓人忍不住想一吃再吃。統一蛋糕屋「蒸果子牛奶戚風」與「蒸果子乳酪戚風」就屬於這款風格的甜食，不只口味清爽，還充滿輕盈的口感，彷彿用一口幸福療癒自己的心情。

蒸果子的柔軟程度，讓人可以輕鬆入口，不僅越吃越好吃還輕巧方便。對於在意飲食的人來說，蒸果子系列蛋糕絕對是輕巧的選擇，不用犧牲口感也能享受甜點的樂趣，不論是想簡單當作早餐、配一杯拿鐵就能開啟好心情；午後配茶解個饞也很適合，甚至小朋友放學回家當點心、爸媽下班後想吃點甜甜的慰勞自己，一塊蛋糕就能搞定全家人的幸福時光。

甜點搭飲料超值優惠別錯過，小資日常甜點首選

▲統一蛋糕屋蒸果子牛奶戚風即日起在全台7-ELEVEN都吃得到！還有飲品超值組合，一起享受療癒系輕甜時光～

吃蛋糕同時還能省下荷包，這種好康就在7-ELEVEN，超高人氣的話題「統一蛋糕屋蒸果子牛奶戚風」、正式在全台7-ELEVEN門市開賣，自即日起至5月27日更推出期間限定超值組合，搭配指定飲品只要55元，根本是小資族的福音！一塊蛋糕＋一杯飲料就是上班族的救贖，也是學生下午補充的必備搭配，不僅能滿足口腹之慾，還感受到「幸福感」。下次走進7-ELEVEN，不妨多花30秒找找這塊綿密柔軟、口感輕巧的蒸果子，然後把它帶回家享用。

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