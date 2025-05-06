惡魔保母！剴嬤請求2姊妹無期、18年徒刑　場外聲援者高舉黑令旗

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（6日）第9天審理剴剴案，剴嬤委任律師批涉案在押保母劉彩萱謊話連篇、污衊死者、認罪不認錯，使剴剴生前承受115天體無完膚、度日如年的無間地獄之苦，建請判處無期徒刑，並指劉彩萱妹妹劉若琳是「滿嘴謊言的共犯」、配合姊姊抹黑剴剴是問題兒童，又湮滅證據不認罪，建請嚴懲18年徒刑，剴嬤更痛罵劉氏姊妹「可惡、沒人性」，求法官「判極刑！最重刑！」

▲台北地院今（6日）第9天審理剴剴案，聲援剴剴的網路媽媽群成員在場外呼口號「無期徒刑！絕不下修！」還祭出令旗。（圖／記者黃哲民攝）

劉氏姊妹當庭挨轟，反應漠然，2人本次羈押期限將在本月（5月）17日到期，審判長一併調查是否延長羈押禁見，檢方主張劉氏姊妹涉犯最輕本刑10年以上徒刑重罪、犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串與再犯之虞，建請延長羈押禁見，辯護律師團請合議庭依法審酌，僅希望解除劉彩萱的禁見。

20多位聲援剴剴的網路媽媽群成員，專心旁聽剴嬤與委任律師的控訴，有人紅了眼眶，開完庭眾人衝到場外就位，高舉標語照片，朝坐在囚車裡還押的劉氏姊妹高喊「無期徒刑！絕不下修！」1位成員受訪說劉氏姊妹殘忍虐待小孩，而且「這2位惡魔」在法庭上，仍沒把犯行交代清楚。合議庭明（7日）將全天開庭，將辯論終結。

剴嬤今下午開庭表示當初過兒福聯盟出養，希望剴剴被好好照顧，「從來不希望是這種結局，身為外婆的我很愧疚！」她罵完劉氏姊妹仍難平復悲傷，不停低頭啜泣，陪同的犯保協會志工持續安撫，最後經審判長准許離庭，隨即放聲大哭約20分鐘，響徹整棟2層樓國民法庭，令人揪心。

▲剴剴外婆嚴姓婦人（灰色連衣帽+黑色長褲）6日出庭，痛罵劉氏姊妹「可惡、沒人性」（資料照／記者黃哲民攝）

法庭裡，剴嬤委任律師也哽咽表示，劉彩萱透過律師自稱走入自己的無間地獄、日夜受罪，但「世界最悲傷的地方，是無辜孩子在地獄中受苦，比悲傷更悲傷啊！」律師請大家記得2023年9月1日這1天，是剴剴踏入無間地獄的開始。

委任律師說，劉氏姊妹對剴剴的犯行，如同鑑定醫師呂立形容「教科書等級的凌虐」，而且是不幸的真人示範，審理至今，看到剴剴非常多受虐照片，左手綁左腳、右手綁右腳，兩邊再綁一起，「這是保護小孩嗎？荒謬！」

尤其同年12月8日、從照片看到剴剴最後身影那天，氣溫18度，剴剴全身僅穿著1條尿布，委任律師請現場身處攝氏約24度空調的法庭內眾人，感受一下，那種天氣不穿衣服的感覺，是什麼。

▲保母劉彩萱（粉色連帽衣）開完庭遮臉還押。（圖／記者黃哲民攝）

委任律師怒批劉彩萱「承認了什麼？找得到的證據、對話，她承認，剩下的，只要別人跟她講的不一樣，都是別人的錯耶！」查完證據無可迴避，她才認罪，「心存僥倖，不就是最真實寫照！」

委任律師指出，劉彩萱犯行極其殘忍、泯滅人性，外籍看護Mira專程來台作證，說劉彩萱作法「不是人做的事情」，包括還原被劉氏姊妹刪除滅證的照片，竟找不出任何1張剴剴有笑容的畫面，連坐著搖搖椅都不敢笑，死後還被鑑定出罹患憂鬱症，「他到底做錯什麼？」

結果就是長達115天、身上留下42處以上撕裂傷，長期營養不良慘死，劉氏姊妹犯行造成剴剴落入無間地獄、體無完膚、精神崩潰，更使家屬一次次心碎，「外婆的傷，大家都聽得到」，剴嬤聲嘶力竭的嗚嗚哭喊，正好在庭外又響起。

▲保母劉若琳（灰色連帽衣）開完庭遮臉還押。（圖／記者黃哲民攝）

委任律師強調，劉彩萱避重就輕，至今否認推剴剴撞牆、否認打傷剴剴頭部與生殖器，持續污衊剴剴會罵五字經髒話，劉若琳更配合當庭模仿「略略略，按，陰，陽」，委任律師質疑「這是勾串！這是污衊無法替自己講話的死者！」

委任律師批劉彩萱在急診室表現漠不關心，在法庭謊話連篇，當面從沒向剴嬤道歉卻聲稱願付100萬元和解，所謂超渡剴剴疏文，連1張紙都沒印，「科普一下，疏文要蓋手印，要向上天稟告啊」，花30萬元辦法會卻沒收據、照片為證，且疏文是要剴剴「幫阿姨度過牢獄之災」。

委任律師喊話這種犯後態度，「需要下修責任刑嗎？」，劉彩萱自稱沒有心理準備的保母、遇到徬徨無助的孩子，但剴剴被前保母照顧從無異狀，劉彩萱不認錯，漠視生命，毫無悔意，使剴剴115天在無間地獄度日如年，劉彩萱應以1年抵1天，但115年徒刑超出我國法律上限，建請判處無期徒刑。

▲聲援剴剴的網路媽媽群成員在場外呼口號「無期徒刑！絕不下修！」（圖／記者黃哲民攝）

委任律師也批劉若琳是「滿嘴謊言的共犯」、漠視姊姊殘忍對待手無寸鐵幼童，劉若琳並以指甲刮傷剴剴脖子、將剴剴塞入水桶3次，使剴剴來不及長大就殞落，讓剴嬤希望剴剴獲得更好養育的期待落空、自責出養剴剴卻推落地獄，「外婆有多心痛！」

委任律師指劉若琳自稱和姊姊說剴剴「死小孩」、「欠揍」等對話紀錄，「是在開玩笑」，收到姊姊傳來剴剴受傷照片「真的嚇到」，其實是為了脫罪、不斷說謊，還指點姊姊如何掩飾社工訪視，更宣稱目睹剴剴自撞、說髒話、磨牙，配合姊姊把剴剴說成問題兒童。

委任律師認為劉若琳有19保母經驗，本案若沒漠視，剴剴或許還能活著，卻湮滅證據不認罪。委任律師強調「孩子是社會中最脆弱 、最被珍惜的存在，不是被告情緒出口，不是無聲犧牲品」，正義或許遲到、但不會缺席，建請嚴懲劉若琳18年徒刑。