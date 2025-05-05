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虐死剴剴推給幻聽還說思覺失調　鑑定醫師全打臉：為減刑不夠真誠

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（5日）第8天審理剴剴案，進入涉案在押保母姊妹劉彩萱、劉若琳量刑調查程序，馬偕醫院精神醫學部主任醫師徐堅棋以鑑定人身分出庭作證，指劉彩萱自稱幼年目睹家暴、被剴剴說髒話舉動勾起昔日創傷，加上「聽幻覺」20年而犯案，但徐堅棋認為她「不是那麼真誠」，述說家庭不幸，可能為了減刑而有不實動機。

▲▼台北地院今（5日）第8天審理剴剴案，涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）開完庭還押，鑑定醫師徐堅棋（襯衫打領帶無外套）證稱姊妹倆無下修刑責條件，聲援剴剴的網路媽媽群成員高喊「加重判刑、不可教化！」（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院今（5日）第8天審理剴剴案，聲援剴剴的網路媽媽群成員在場外高喊「加重判刑、不可教化！」（圖／記者黃哲民攝）

今續有聲援剴剴的網路媽媽群成員，在劉氏姊妹下午開完庭還押時，高舉標語朝姊妹倆搭乘的囚車怒吼「加重判刑、不可教化！」審判長諭知檢辯雙方實際發問時間遠低於預估，加上部分被保留的證據不必調查，因此明（6日）僅上午開庭，下午將讓參審的素人國民法官暫時鬆綁，趕快處理私人事務，此舉意味本案可能提前辯結與宣判。

▲▼台北地院今（5日）第8天審理剴剴案，涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）開完庭還押，鑑定醫師徐堅棋（襯衫打領帶無外套）證稱姊妹倆無下修刑責條件，聲援剴剴的網路媽媽群成員高喊「加重判刑、不可教化！」（圖／記者黃哲民攝）

▲馬偕醫院精神醫學不主任醫師徐堅棋（右），今（5日）以鑑定人身分到台北地院為剴剴案作證。（圖／記者黃哲民攝）

徐堅棋在剴剴剴案選任國民法官參審前，率領包括心理師、社工等專業團隊，訪談劉氏姊妹與家人共8人，前後歷時2個月做出鑑定報告，今下午作證指出，劉彩萱訪談中不認罪，自稱曾向社工反映剴剴會說髒話、自撞、磨牙，可能在前保母家學會，她難以照顧。

劉彩萱已在上月（4月）30日審理時哭著改口認罪，包括檢方起訴涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死等3大罪，聲稱聽完法醫師與2位鑑定醫師證詞，意識到自己行為構成罪責，起初因「膽小害怕」不認罪，現在「願意面對，承擔我犯下的錯誤」。

▲▼台北地院今（5日）第8天審理剴剴案，涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）開完庭還押，鑑定醫師徐堅棋（襯衫打領帶無外套）證稱姊妹倆無下修刑責條件，聲援剴剴的網路媽媽群成員高喊「加重判刑、不可教化！」（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院今（5日）第8天審理剴剴案，涉案在押保母劉彩萱（粉色連帽衣）開完庭還押。（圖／記者黃哲民攝）

但劉彩萱仍推稱剴剴有些行為「讓我失去對他那份初心」、「讓我越來越招架不住」，開始厭惡剴剴，打他腳底、掐他耳朵，撬開他嘴巴灌食，罰他去「冷靜區」站著，最後放著不理他，「造成今天的遺憾，對不起！」。

劉彩萱認罪時所稱剴剴「有些行為」，如同徐堅棋今作證所說狀況，在本案審理期間也多次被劉氏姊妹提及，徐堅棋說，劉彩萱訪談中聲稱聽到剴剴說髒話，勾起她幼年目睹父親家暴母親的回憶，導致情緒失控，但劉彩萱的姊妹與受訪談家人，雖聽信劉彩萱轉述剴剴的異狀，還有家人自稱親眼看過，卻都表示沒有劉彩萱說的這些往事。

徐堅棋指出，劉彩萱自稱有「聽幻覺」長達20年，懷疑自己罹患思覺失調症發作而犯下本案，鑑定認為她智力中等，只是性格矛盾易憤慨、缺乏同理心與自信，即使因本案偵審在押，出現適應障礙與憂鬱現象，犯案時仍未達精神疾病或人格障礙標準。

▲▼台北地院今（5日）第8天審理剴剴案，涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）開完庭還押，鑑定醫師徐堅棋（襯衫打領帶無外套）證稱姊妹倆無下修刑責條件，聲援剴剴的網路媽媽群成員高喊「加重判刑、不可教化！」（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院今（5日）第8天審理剴剴案，涉案在押保母劉若琳（灰色連帽衣）開完庭還押。（圖／記者黃哲民攝）

徐堅棋認為看不出劉彩萱有反省之意，更好奇無法看穿她的內心、懷疑她「不是那麼真誠」，或許要等全案定讞、不再影響罪責，才可能知道她真正想法，而她犯案時照顧的另1名幼童，完全沒有剴剴的遭遇，不像是環境因素使她虐童。

徐堅棋歸納，劉彩萱對於幼年目睹家暴說詞，和家人的陳述不同，她現在面臨法律問題、需要一些理由，所以她說有「聽幻覺」、綑綁剴剴時有幻聽在吵她，以及她家庭有些不幸，「對她的減刑有利，可能有不實表達的動機，但我不確定」。

徐堅棋說劉彩萱若接受心理治療，仍有可能復歸社會，但他無法回答需要多久，劉彩萱受鑑定時仍有防衛心態，能否改變須看個人動機。

▲▼台北地院今（5日）第8天審理剴剴案，涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）開完庭還押，鑑定醫師徐堅棋（襯衫打領帶無外套）證稱姊妹倆無下修刑責條件，聲援剴剴的網路媽媽群成員高喊「加重判刑、不可教化！」（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院今（5日）第8天審理剴剴案，聲援剴剴的網路媽媽群成員在場外高喊「加重判刑、不可教化！」（圖／記者黃哲民攝）

至於審理中僅改口承認指甲刮傷剴剴脖子、涉犯過失傷害罪的劉若琳，辯護律師形容她太相信姊姊劉彩萱、「被信任蒙蔽雙眼」，徐堅棋說鑑定認為劉若琳個性隨和但易焦慮，失婚後有不安全感，可能因姊妹情誼而順從姊姊，認為剴剴行為不檢。

不過徐堅棋指出，劉若琳畢竟是專業保母，不該只是勸阻姊姊，應有能力更積極避免發生不幸，尤其她曾是姊姊的僱主，過往互動比較強勢，未來她若能避免「被重要的人利用」，應可復歸社會、避免再犯。

徐堅棋總結劉氏姊妹的鑑定結果顯示，2人都無下修刑責的條件。辯護律師主張劉若琳無動機也沒對剴剴施虐，檢方認為劉若琳對姊姊的犯行鼓吹、協助與追蹤，「參與其中且樂在其中」，應論處共同正犯刑責。

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