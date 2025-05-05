剴嬤出庭自責爆哭！嘶吼惡保母：絕不和解　 律師團也放棄詰問

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理剴剴案，今（5日）上午安排剴剴阿嬤針對涉案在押的保母姊妹劉彩萱、劉若琳量刑事項表示意見，剴嬤還沒說話就哭得稀哩嘩啦，數度泣不成聲，自責沒能力照顧孫子、害孫子遇到這麼可怕的事，剴嬤更嘶吼「她們（劉氏姊妹）沒有權利這樣對待一個孩子！」

▲剴剴外婆嚴姓婦人（灰色連衣帽+黑色長褲）今（5日）出庭作證，嘶吼涉案在押保母姊妹劉彩萱、劉若琳沒權利這樣對待剴剴。（圖／記者黃哲民攝）

剴嬤今上午作證前，審判長請她控制情緒、慢慢講，不然聽不清楚，但剴嬤還沒坐上應訊台就哽咽，哭著念完證人結文，表示剴剴出生後，她親自照顧快2個月，後因女兒也就是剴剴母親無力撫養，向新北市社會局求助，委託兒盟進行出養程序協助出養。

▲剴剴案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）今（5日）出庭，不敢回應剴嬤作證時對2人的嘶吼。圖為姊妹倆先前開完庭還押。（資料照／記者黃哲民攝）

剴嬤說最初交給蕭保母帶，才1個多月就因聯絡不到生母，兒盟透過社會局轉達，要她接任監護人才可繼續出養程序，在法律程序走完前，她先自費每月3萬元委託周保母接手，因社會局找不到全日託育保母，而周保母曾照顧過剴剴同母異父的姊姊。

被問到周保母照顧剴剴狀況，剴嬤說很好，「很健康~很活潑~很調皮~很可愛」，邊哭邊講當時每個月至少去探望剴剴2次，仍決定出養剴剴，因為「我們無能為力」，她和丈夫月入5、6萬，要照顧自己1個未成年女兒，還有孫女，「付剴剴的保母費，我們一直負債」。

剴嬤說兒盟要求收出養孩子須給兒盟媒介配合的保母照顧，所以沒給周保母續帶，交接剴剴當天，她第1次見到劉彩萱，沒特別印象，之後她沒去看剴剴，因為「去一次就捨不得一次」，剴剴接近出養，也不宜去打擾，她託陳社工（陳尚潔）了解剴剴狀況。

▲剴剴外婆嚴姓婦人（右）今（5日）出庭作證，嘶吼涉案在押保母姊妹劉彩萱、劉若琳沒權利這樣對待剴剴，數度淚崩自責沒能力照顧剴剴。（圖／記者黃哲民攝）

那麼，剴剴當時有無重大疾病？剴嬤哭著強調「底迪很健康！很可愛！胖嘟嘟的，嗚嗚嗚~」陪同在旁的犯保協會志工不斷輕拍她肩背安撫，審判長也問剴嬤要不要休息一下，她婉拒，但被問到剴剴過世對她有何影響，剴嬤又淚崩，表示「很自責！」。

她看向坐在左手邊約2公尺處的劉彩萱，怒說「怎麼能對一個這麼小的小孩，做出這麼可怕的事，嗚嗚嗚~」，她自責無能為力、自責經濟條件不好，「對不起！失去這個幼小的生命，嗚嗚嗚~」。

檢察官問她旁聽審理至今，曾多次不舒服而暫時離開法庭，為了什麼原因，剴嬤整個情緒爆發，嘶喊「真的太痛苦！才1歲多！#%@x&*~」審判長請她慢慢講，剴嬤緩不過氣，檢方問她「意思是她們（劉氏姊妹）沒有權利這樣對待一個孩子？」剴嬤重重回答「對！」

▲台北地院審理剴剴案歷次開庭，都有聲援剴剴的網路媽媽群成員在法院外舉標語，不時有人落淚心疼剴剴遭遇。（資料照／記者黃哲民攝）

劉氏姊妹邊聽邊低頭，法警遮擋2人與剴嬤視線接觸，劉氏姊妹的律師團都放棄詰問。國民法官問剴嬤事發後，劉氏姊妹有無跟她連繫致意，她說沒有，回答審判長提問時，剴嬤表示兒盟曾傳簡訊來想連繫，沒說要談什麼，她立馬拒絕。

剴嬤說，委任律師曾告訴她，劉氏姊妹與家人想談和解，她不接受、不能原諒對方2人「對這麼幼小無辜的小孩做這樣的事」，至於會否對劉氏姊妹提告求償，剴嬤有點茫然地表示不知道，她不清楚「附帶民事訴訟」的意思。

剴嬤先前出庭目睹孫子遺體傷勢照片，悲從中來被攙扶到庭外痛哭10多分鐘，聲傳法庭內外，她今悲傷模樣令旁聽民眾動容，合議庭今下午將安排馬偕醫院精神醫學部醫師徐堅棋作證，調查劉氏姊妹成長歷程等與犯行相關背景因素。