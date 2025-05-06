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畸形戀老公嗆妻「北港香爐」慘沒命　前任開撕：妳覺得是我殺的

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中畸形戀命案昨起審理，林女（右）今日以證人身分出庭，過程數次稱「不清楚」，田男（左）最後質問林女。（圖／翻攝田男臉書）

記者許權毅／台中報導

台中市一名林女與前男友田男將林女的丈夫邱男殺害，案件今日進入國民法官審理第二天。林女今上午以證人身分出庭，稱邱男當天懷疑自己跟田男有一腿，嗆2人「狗男女、北港香爐眾人亂插」。田男在最後質問環節問林女，「妳覺得是我殺的？妳有什麼證據？那沒什麼話題了」。

林女（27歲）和邱姓老公（28歲）、田男（45歲）同住在大雅區租屋處，去年1月11日，林女、田男不滿被邱男懷疑有染，因而發生爭吵，林女、田男分別持甩棍、鐵鎚和塑膠管痛毆邱男，造成邱男頭部、脖子及身體多處大面積皮下出血，大約晚間6點半倒地昏迷。救護人員直到7點多才獲報前往，邱男已經失去呼吸心跳，立即送醫搶救，8點多宣告不治。

▲邱男（左）嗆妻子林女跟同住的前男友田男（右）是狗男女而慘遭殺害。（圖／翻攝邱男、林女臉書）

因案件只有林女、田男在場，為該案對方唯一證人，2人在法庭上當庭對質。林女坦言，曾經跟田男交往過，時間上也有「重疊」跟邱男交往，後來跟邱男結婚，3人都是嘉義人，一起在台中工作，覺得田男沒地方住很可憐，邱男才會同意讓田男一起住，是以長久方式，沒有要田離開。

檢察官陳隆翔問林女，就自己觀察，田男跟邱男同住屋簷下，2人相處如何？林女認為2人偶爾會因為房租或是買菸事情吵架，大家沒有分誰出多少，有多少就湊一湊，2人不是第一次吵架，田曾經拿甩棍打邱的後頸部，但邱認為田不是故意，沒有報案。檢察官陳隆翔認為，代表2人關係並不差？林女也認同。

事發當天，林女稱是先跟邱男吵架，因為邱男懷疑自己跟田男有染，田男回來後也很生氣，但是認為在打邱男一事「家暴行為」，是屬我們夫妻倆的事情，邱男有說「妳是北港香爐眾人亂插」，認為我跟田男有一腿，田男要邱男不要亂說。後來我拿塑膠水管打邱男，第三下就斷掉，只有打頭，後腦傷勢應該是哥哥（田男）拿鐵鎚打邱，我沒有認真看，我光聽聲音就覺得很大力。

▲田男（中）身為林女前男友，卻跟其夫妻倆一起擠小套房，相當怪異。（圖／記者許權毅攝）

審判長李昇蓉問說，3人交往、入住同一間套房細節，詢問3人不會覺得沒有隱私？林女說，因為工作時間有分開，覺得還有一點隱私。李昇蓉追問，邱男被打沒有抵抗嗎？林女說邱男有用手抵抗，要田男不要再打了，我感覺我也跑不出去，後來田男出去買東西，我也找不到手機報案，田男回來後我才找到，也不肯我報案，說自己會CPR，但約10分鐘我看不行，才打119，邱男被打過程間，只有說不要打，確實沒有其他積極作為。

國民法官1號問林女，若找不到自己的手機，為何不用邱男的？林女稱邱男本來就沒有手機；國民法官2號問，稱趁田男不注意才報案，但現場套房根本沒有隱蔽處。林女說是趁田男CPR時，在轉角撥打；國民法官4號問，邱男眼睛不好原因。林女說2人去菲律賓待4個月，邱男被貓抓傷，苦撐2個月，結果回來一隻眼睛就瞎了，另一隻眼睛視網膜剝離，變得模糊。

檢方就證人證詞證據能力表示意見，認為林女明確指出田男有用鐵鎚打後腦，但是法醫報告認為邱男頭部傷勢是劃切傷，比較像是塑膠管，林女稱第一次打他，但是是有多處舊傷；邱母律師認為，不利田男部分可採信，但林女部分說法不實在，且林女在案發後有沖洗、換衣甚至擦拭現場的滅證行為，根本是卸責。

田男最後當庭質問林女說：「你認為是我？你有什麼證據可說是我殺的？那沒什麼話題了。」田男辯護律師，如果林女親身經歷此事，不可能出現如此反覆、不記得、記憶模糊的情況，所述均不實在，是避重就輕。全案今日下午續行審理。

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