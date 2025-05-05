願開壇超渡剴剴12天！惡保母姊妹超扯懺悔疏文曝：免坐牢、沒錢賠

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（5日）第8天審理剴剴案，進行涉案在押保母姊妹劉彩萱、劉若琳量刑調查程序，辯護律師團公布劉彩萱所擬超渡剴剴的疏文，內容卻是請剴剴幫她免受入監刑責、家屬別提出高額賠償，「阿姨也是困苦的人」，檢方與剴嬤委任律師不以為然，籲請合議庭注意疏文內向剴剴道歉篇幅的多寡。

今旁聽的立委郭昱晴與林月琴，受訪時對辯護律師團提出的這份疏文都搖頭，郭昱晴說聽完「覺得一點悔意都沒有」，劉彩萱只是要剴剴幫她度過難關，反而是剴嬤非常難過剴剴遭受不人道對待，也很自責沒能力挽救2歲不到的剴剴。

▲「剴剴案」涉案在押保母姊妹劉彩萱（白色外套）、劉若琳（咖啡色外套）。（資料照／記者黃哲民攝）

▲立委林月琴（左）、郭昱晴（右）今（5日）聯袂到台北地院旁聽剴剴案開庭，受訪認為劉氏姊妹無悔意。（圖／記者黃哲民攝）

林月琴說剴剴過世4天，劉彩萱就寫這種疏文，內容真讓人感到可恥，完全以她自己的角度思考而不是請求孩子原諒，林月琴說聽到法官也「唉」了一聲，劉彩萱若真有憐憫之心，會這樣對待剴剴，事發後只關心自己別坐牢、賠償，只要求大家原諒她，「我覺得這不太恰當」。

劉彩萱的律師團今提出剴剴於2023年12月24日凌晨過世後，劉彩萱同月28日將自己草擬超渡剴剴的疏文，用LINE傳給朋友的對話截圖，開頭奉請玄天上帝、王母娘娘和各路神明，牽引剴剴到西方極樂世界聽經聞法，不再受苦受難。

接著，疏文中懇請剴剴「原諒阿姨犯的疏失 造成您的傷害」，阿姨將在宮廟「為您開壇超渡共12天」，懇請剴剴「放下心中一切，幫阿姨度過這次難關 免受入監刑責 ，請求外婆和所有家人，體諒阿姨也是困苦的人，原諒阿姨的過錯，別提出高額求償，阿姨真的沒錢」。

最後，劉彩萱在疏文保證「為化解今生累世所有恩恩怨怨，我會真心誠意，為你祈福，感恩、叩謝」。

▲台北地院近期密集審理剴剴案，場外都有聲援剴剴的網路媽媽群成員舉標語，怒吼涉案在押的保母劉氏姊妹。（資料照／記者黃哲民攝）

律師團主張，劉彩萱草擬超渡疏文，代表事發後已有悔意，且在司法審判前，她已一步步走進自己的無間地獄，「痛苦綿延、沒有盡頭」，請合議庭理解劉彩萱墜入無間地獄前，如何從一個56歲平凡婦女、3個孩子的媽，做出如此失控行為，未來能否復歸社會。

審判長問律師團「你們的疏文證據，就是這個？」律師團說「是」。檢方請合議庭注意劉彩萱在疏文裡請求剴剴幫忙的事項，相較於真心向剴剴道歉的篇幅，剴嬤委任律師也請合議庭注意這篇疏文是草擬、只有手機翻拍照片，劉彩萱真正希望的是被原諒、不坐牢跟別被高額求償。