　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

願開壇超渡剴剴12天！惡保母姊妹超扯懺悔疏文曝：免坐牢、沒錢賠

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（5日）第8天審理剴剴案，進行涉案在押保母姊妹劉彩萱、劉若琳量刑調查程序，辯護律師團公布劉彩萱所擬超渡剴剴的疏文，內容卻是請剴剴幫她免受入監刑責、家屬別提出高額賠償，「阿姨也是困苦的人」，檢方與剴嬤委任律師不以為然，籲請合議庭注意疏文內向剴剴道歉篇幅的多寡。

今旁聽的立委郭昱晴與林月琴，受訪時對辯護律師團提出的這份疏文都搖頭，郭昱晴說聽完「覺得一點悔意都沒有」，劉彩萱只是要剴剴幫她度過難關，反而是剴嬤非常難過剴剴遭受不人道對待，也很自責沒能力挽救2歲不到的剴剴。

▲▼台北地院19日審理「剴剴案」，涉聯手施虐的保母姊妹劉彩萱（白色外套）、劉若琳（咖啡色外套）開完庭低頭快步走上囚車。（圖／記者黃哲民攝）

▲「剴剴案」涉案在押保母姊妹劉彩萱（白色外套）、劉若琳（咖啡色外套）。（資料照／記者黃哲民攝）

▲▼剴剴外婆嚴姓婦人（灰色連衣帽+黑色長褲）今（5日）出庭作證，嘶吼涉案在押保母姊妹劉彩萱、劉若琳沒權利這樣對待剴剴，立委郭昱晴（右）、林月琴（左）旁聽後受訪，認為劉氏姊妹無悔意。（圖／記者黃哲民攝）

▲立委林月琴（左）、郭昱晴（右）今（5日）聯袂到台北地院旁聽剴剴案開庭，受訪認為劉氏姊妹無悔意。（圖／記者黃哲民攝）

林月琴說剴剴過世4天，劉彩萱就寫這種疏文，內容真讓人感到可恥，完全以她自己的角度思考而不是請求孩子原諒，林月琴說聽到法官也「唉」了一聲，劉彩萱若真有憐憫之心，會這樣對待剴剴，事發後只關心自己別坐牢、賠償，只要求大家原諒她，「我覺得這不太恰當」。

劉彩萱的律師團今提出剴剴於2023年12月24日凌晨過世後，劉彩萱同月28日將自己草擬超渡剴剴的疏文，用LINE傳給朋友的對話截圖，開頭奉請玄天上帝、王母娘娘和各路神明，牽引剴剴到西方極樂世界聽經聞法，不再受苦受難。

接著，疏文中懇請剴剴「原諒阿姨犯的疏失 造成您的傷害」，阿姨將在宮廟「為您開壇超渡共12天」，懇請剴剴「放下心中一切，幫阿姨度過這次難關 免受入監刑責 ，請求外婆和所有家人，體諒阿姨也是困苦的人，原諒阿姨的過錯，別提出高額求償，阿姨真的沒錢」。

最後，劉彩萱在疏文保證「為化解今生累世所有恩恩怨怨，我會真心誠意，為你祈福，感恩、叩謝」。

▲▼台北地院今（25日）審理剴剴案，傳訊涉案保母劉彩萱兒子王凱弘作證，場外民眾舉標語怒吼劉氏姊妹「保母殺人」，劉彩萱（粉色連帽衣）與妹妹劉若琳（灰色連帽衣，躲在法警後面）搭囚車還押 。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院近期密集審理剴剴案，場外都有聲援剴剴的網路媽媽群成員舉標語，怒吼涉案在押的保母劉氏姊妹。（資料照／記者黃哲民攝）

律師團主張，劉彩萱草擬超渡疏文，代表事發後已有悔意，且在司法審判前，她已一步步走進自己的無間地獄，「痛苦綿延、沒有盡頭」，請合議庭理解劉彩萱墜入無間地獄前，如何從一個56歲平凡婦女、3個孩子的媽，做出如此失控行為，未來能否復歸社會。

審判長問律師團「你們的疏文證據，就是這個？」律師團說「是」。檢方請合議庭注意劉彩萱在疏文裡請求剴剴幫忙的事項，相較於真心向剴剴道歉的篇幅，剴嬤委任律師也請合議庭注意這篇疏文是草擬、只有手機翻拍照片，劉彩萱真正希望的是被原諒、不坐牢跟別被高額求償。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 2 7343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台幣漲幅創37年新高！外媒分析「3大原因」　專家：還有升值空
快訊／邱軍可以出來了！20萬交保
房租暴漲！碳佐麻里「高美店」宣布熄燈
新台幣猛升！　行政院經貿辦：台美關稅談判未觸及匯率議題
快訊／父母北上聽庭　邱軍媽媽道歉：請給他一個機會
他吐恐怖景象「這期間絕不去日本」　一票遊客卻喊：今年好意外
火鍋店等白沙屯媽起駕！她「手腕突現2字」急問何意　網洗版狂猜
呂秋遠喊「只是受精卵」錄音檔曝光：跟老闆上床雙方都有錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拖板車受困山路！吊掛一半脫鉤　撞破護爛「10m高墜落」雙向封閉

快訊／邱軍酒駕撞死運將！收押119天　法院裁定「20萬交保」

邱軍撞死運將還肇逃！父母屏東北上聽庭　媽致歉：請給他一個機會

獨／誇張！高雄市場傳搶案　3外籍女報案後苦等警察40分鐘

猥褻老闆未成年外孫女！嘉義男拍性影像傳雲端　美國跨海通報逮人

快訊／台中電器行員工4樓裝冷氣踩空　墜2樓遮雨棚送醫

大人小孩通殺奪7命！拆船大亨慘遭滅門　牛埔幫齊會生今告別式

潭子農會選舉爆賄選！會員想進香不投票...他砸2500元車資觸法

保一總勤指主任駐地猝逝！家屬神情哀戚　一身黑衣抵二殯相驗

釣具、冰桶留岸上！高雄男旗津海釣疑落海失聯　海空同步搜救

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

賈靜雯.曾寶儀.李銘忠.張翰　互稱哥.姐！誰的「輩分」高XD

【高雄變侏羅紀公園？】 #澄清湖 1.7m超巨 #綠鬣蜥 擋路！驚嚇指數破表

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

鼻酸..婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

【媽祖慈悲】母親摟病童跪地祈禱　#白沙屯媽祖 停轎溫柔賜福

拖板車受困山路！吊掛一半脫鉤　撞破護爛「10m高墜落」雙向封閉

快訊／邱軍酒駕撞死運將！收押119天　法院裁定「20萬交保」

邱軍撞死運將還肇逃！父母屏東北上聽庭　媽致歉：請給他一個機會

獨／誇張！高雄市場傳搶案　3外籍女報案後苦等警察40分鐘

猥褻老闆未成年外孫女！嘉義男拍性影像傳雲端　美國跨海通報逮人

快訊／台中電器行員工4樓裝冷氣踩空　墜2樓遮雨棚送醫

大人小孩通殺奪7命！拆船大亨慘遭滅門　牛埔幫齊會生今告別式

潭子農會選舉爆賄選！會員想進香不投票...他砸2500元車資觸法

保一總勤指主任駐地猝逝！家屬神情哀戚　一身黑衣抵二殯相驗

釣具、冰桶留岸上！高雄男旗津海釣疑落海失聯　海空同步搜救

拖板車受困山路！吊掛一半脫鉤　撞破護爛「10m高墜落」雙向封閉

公園之都嘉義市　議員郭定緯呼籲重新檢視資源配置

迷客夏5／7起「非鮮奶飲品貴5元」　老賴紅茶今日先漲價

台幣漲幅創37年新高！外媒分析「3大原因」　專家：還有升值空間

白沙屯媽祖狂退「180度忽然停駕」　金紙店老闆娘慌了！原因曝光

快訊／邱軍酒駕撞死運將！收押119天　法院裁定「20萬交保」

鄧麗君神秘遺作曝光！　「逝世30週年音樂會」時間地點一次看

月租50→196萬　「燒肉南霸天」起家厝6月熄燈

LIVE／台幣連日狂升　央行楊金龍上火線說明

「百斬計畫」奏效　加油站員工機警通報逮車手

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

社會熱門新聞

岳母遭女婿「肚頂」　膀胱下垂求償

仰德大道下坡踩煞車　駕駛挨罰2.4萬

拆船大亨慘遭滅門7死　牛埔幫齊會生今告別式

快訊／喝大量生啤+小米酒！歌手邱軍撞死人今起訴

即／鳳山騎機車與聯結車擦撞　騎士慘死輪下

情侶3度墮胎這次生下直接溺死！她遭求刑12年

板橋知名生吐司店遭奧客翻桌！女店長還被打

快訊／上班快改道！　國1事故塞爆

男友虐死女童無期　入監母：女兒命你還不起

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

澄清湖一夜狂抓10隻綠鬣蜥　這2隻長達1.4m

新北醉警約同仁「輸贏」　2人衝突下場曝

車手頭槍殺2人　無期徒刑定讞

老不修帶嫩妹開房　脫光看A片想硬上

更多熱門

相關新聞

檢斥比剴剴案保母殘忍　古井棄嬰生母淚崩

檢斥比剴剴案保母殘忍　古井棄嬰生母淚崩

台中市古井棄屍案，今案件審結，預計下月宣判。生母柯女遭檢察官張凱傑痛批是一個殘忍、自私又不負責的人，就好比「剴剴案」的生母，就算因為要入獄跟孩子分離，還是勇敢生下剴剴，柯女卻比剴剴案保母劉彩萱更殘忍。柯女辯護律師點出，該案最重要關鍵是柯女跟謝男之間等同無愛了，天下的母親有愛才會生，柯只是一個不知道怎麼辦的女生。

剴嬤出庭自責爆哭嘶吼惡保母　 律師團也放棄詰問

剴嬤出庭自責爆哭嘶吼惡保母　 律師團也放棄詰問

3童遭父母囚禁　疫情爆發後從未出門

3童遭父母囚禁　疫情爆發後從未出門

張麗善燒疏文惹議！拱天宮主委喊話：政治歸政治

張麗善燒疏文惹議！拱天宮主委喊話：政治歸政治

今年近33萬人疏文暴增！香燈腳齊誦讀超感人

今年近33萬人疏文暴增！香燈腳齊誦讀超感人

關鍵字：

剴剴虐童凌虐國民法官超渡疏文

讀者迴響

熱門新聞

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」

Mandy激動回「別逼死我」對話曝

台幣升出暴動！5大網銀全塞車　投資人哀「上不了車」

「汪小菲老婆出軌」衝熱搜第一

岳母遭女婿「肚頂」　膀胱下垂求償

2波更強鋒面掃全台　連5天雨「下到發霉」

劉德華12歲愛女炫父沒人信！同學反應曝光　

2026年放假116天「請假攻略曝」

台幣飆升這產業成苦主！專家：恐發不出股利

春風拍戲一半「粉紅超跑」驚喜探班！全劇組停工下跪

男團當眾比出「求救訊號」疑遭虐待！曾痛喊：耳朵流血⋯　韓網發毛快報警

快訊／台幣又升逾1元見「2字頭」　2大壽險金控重摔

「沒聽過的國家」川普一句恐斷93億援助

仰德大道下坡踩煞車　駕駛挨罰2.4萬

快訊／白沙屯媽祖來找六房媽　「粉紅人龍」空拍超震撼

更多

最夯影音

更多

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面