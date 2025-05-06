新娘結婚第2天崩潰！　婆婆曬婚禮照送祝福「她全被消失」

▲ 國外一名女子以為婚禮很順利，結婚第二天卻看到婆婆分享的照片完全不見她，讓她很崩潰。（示意圖非當事人／Pixabay）

圖文／CTWANT

婆媳問題自古以來就是道難題，無論在哪個國家都會發生。近日國外一名女子上網分享，她剛與摯愛結婚，非常滿意婚禮一切順利，但隔天看到婆婆在社群分享婚禮照片寫上「祝福」，照片中卻完全不見新娘，讓她很崩潰；不過不少網友安慰她，建議她好好享受與先生的新婚生活。

日前國外一名女子在網路論壇Reddit發文分享她剛結婚就遇到的慘事，她稱自己與摯愛在今年4月結婚，那是相當美好的一天，婚禮一切都很順利，隔天也在社群上看到來參加的好友們上傳照片，留下對她與先生的祝福，令她感到十分幸福。

不過，她在社群上發現婆婆也以「祝福」為題發文，曬出一系列婚禮上的照片，有她的先生與親友們、好友的合照，或是婆婆與其他親友的合照，但照片裡就是沒有新娘，令人看完不禁疑惑「新郎跟誰結婚了？」

她對此感到氣憤又難過，開始納悶自己是否做錯什麽，不理解婆婆用意，也不知該如何與婆婆相處。許多網友紛紛提供意見，「勸妳忽略她，好好與妳的先生享受新婚生活」、「哇，婆婆第二天就下馬威囉」、「我對妳和婆婆的相處狀況一無所知，但以親友角度來說，在新婚夫婦分享自己婚禮照片之前，她就隨便曬照滿失禮的」。

但也有網友認為，「可能婆婆謹慎行事，怕上傳妳自認不夠好看的照片」、「婆婆雖然沒事先和妳溝通，但她可能沒有惡意，可以去溝通看看」。

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