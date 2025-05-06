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快訊／睽違200年即將進南投？媽祖鑾轎「叉路北轉」　行進方向曝

▲白沙屯媽祖今年3月起駕時，信眾亮手機燈海瘋追「粉紅超跑」。（圖／記者湯興漢、劉亮亨、陳煥丞攝）

▲白沙屯媽祖鑾轎起駕，信眾亮手機燈海瘋追「粉紅超跑」。（圖／記者湯興漢、劉亮亨、陳煥丞攝）

記者莊智勝／雲林報導

白沙屯媽祖進香約有200年歷史，但不論是去程還是回程，至今都未曾踏進南投縣。今(6日)清晨6時，媽祖鑾轎自雲林斗六啟程，上午8時30分抵達林內火車站駐駕休息，由於該處北向是彰化、東側則緊鄰南投縣竹山鎮；上午8時50分，媽祖頭旗車抵達叉路路口，並在此停等15分鐘，9時5分鑾轎接近後，頭旗車北轉漳雲路，往彰化方向前進。

南投市長張哲嘉日前表示，他與妻子一同前往拱天宮替媽祖祝壽，並擲筊詢問媽祖「是否願意於本次出巡行程中聖臨南投市」，結果連續獲得3個聖筊。張哲嘉補充，廟方人員曾告訴他，即便有聖筊旨意，也不能保證媽祖就一定會到，呼籲大家保持平常心，用最真誠的信念迎接媽祖。

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今早媽祖鑾轎接近叉路口時，頭旗車似乎也無法掌握媽祖行蹤，先在路口停等了約15分鐘，等到媽祖鑾轎接近時，頭旗車才突然北轉向上，往彰化方向行駛；而鑾轎抵達叉路口時，也很戲劇性地暫時駐駕休息，約15分鐘後直接北向彰化前進。

根據地緣分析，媽祖隊伍如果要進入南投的話，有三條可能路線，第一條是「從雲林林內鄉沿台3線進入南投竹山鎮」、第二條是「從雲林林內鄉經彰雲大橋進入彰化二水鄉，再由二水經通過152縣道到南投名間鄉」，第三條則是「從雲林林內鄉經二水到田中，再從田中走150縣道到名間。」

雖然媽祖在漳雲路、新光路口選擇北轉向彰化，但只能刪去進入南投竹山鎮的「路線一」，後續進入彰化境內後，仍有可能從名間鄉踏入南投。

▼媽祖頭旗車往北向彰化方向前進。（圖／翻攝白沙屯媽祖app）

▲▼白沙屯媽祖頭旗車在叉路路口往彰化方向前進。（圖／翻攝白沙屯媽祖app）

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