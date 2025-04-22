　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

把特戰老兵當通緝犯！三重警亂抓人還噴辣椒水　二審大和解了

▲▼遭三重警察毆打的特戰老兵黃連順（前排中）獲判無罪確定。。（圖／記者吳銘峯攝）

▲遭三重警察毆打的特戰老兵黃連順（前排中），在人權團體陪伴下召開記者會。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市三重警分局永福派出所翁姓員警，2022年9月間在街上誤認特戰老兵黃連順是通緝犯，在街上圍捕，大打出手，最後才知「抓錯人」。雙方互告都被起訴，翁員一審被認定為職務上傷害罪，判刑5月；黃男一審則無罪。案經上訴，高等法院二審審理時，2人大和解，翁因此獲判緩刑。

判決指出，翁2022年9月傍晚，穿便衣在街上值勤，誤認特戰隊退伍的黃姓男子是通緝犯，上前行查捕，雙方發生拉扯，雙雙跌倒在地，翁員也呼叫支援的江姓員警到場，一起壓制黃男。翁男除了徒手攻擊黃男臉部、身體以外，還以辣椒水噴灑黃男眼睛，並大聲辱罵，結果黃男頭部、胸口、右眼等處受傷。黃男最後被制伏，銬上手銬，帶回警局偵訊，這才發現抓錯人了。

雙方互告對方傷害，檢方均對2人提起公訴。一審法院審理後，認定翁員犯下「公務員假借職務上權力機會故意犯傷害及公然侮辱」2罪，判處有期徒刑5個月與拘役10日、均不得易科罰金。黃男則獲判無罪。

全案上訴二審後高等法院二審於22日宣判，高院庭審酌翁員無前科，原審判決後業已與黃男調解成立並依約給付中，黃男亦表達同意緩刑之意，因此高院認為翁員經此偵審程序及刑之宣告後，應能知所警惕，而無再犯之虞；原判決所宣告之刑均以暫不執行為適當，因此高院宣告他緩刑3年。另外黃男仍判決無罪，他的部分先行確定。

聽聞翁二審獲無罪，黃男在高等法院外召開記者會，他說，「首先我要感謝過所有幫助過我的人，沒有你們，我無法平反這個事件，贏得這場官司。我選擇原諒加害我的員警，因為現在警察的形象低落，違法濫權的事件層出不窮，我們人民對警察的信任已經跌到谷底。但是我們法治的社會仍然需要有良知的警察來維持社會秩序，我希望所有執勤的警察，都能依法執行職權，不要傷害人民，守護人權，用良心與智慧來執法，這樣才是國家的福氣，也是人民的希望。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 0321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美債倒債？專家曝「影響更勝2008金融危機」　股市重挫7成
家寧一家4口遭約談　「獨漏哥哥」原因曝
兒目睹好友被撞！賈永婕吐「心情沉重」：撞成這樣衝撞力有多大
快訊／雙罷劫領銜人15萬交保再遭傳訊　檢增加限制出境處分
快訊／女赴越南旅遊染麻疹！傳給同事　接觸者235人
王大陸結訓分發北市府　社會局「幫送公文」表現正常
快訊／康橋16歲學生昏迷指數3　有生命危險
快訊／康橋7學生遭撞　校方緊急發聲
「2男車內吻1女」畫面太激！尺度太大遭下架…網錯愕：才看3集

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

惡男找前妻摩鐵仙人跳！狂扁無辜男+打斷腿　還勒索他老母

慘淪兒虐地獄！全台30人遭虐死「高雄就有12人」　震驚5數據曝

黑狗半夜發情亂衝　女騎士撞上「人狗雙亡」！飼主切割被打臉

AI模仿女兒聲音借錢　屏東內埔警阻詐...救回她60萬血汗錢

新北驚見動物煉獄！搜出5大袋「腐爛犬屍」　鐵鍊嵌肉驚悚畫面曝

連審13天！律師指「剴剴」會自傷　保母哭認：有體罰沒凌虐

快訊／雙罷劫領銜人朱磊15萬交保再遭傳訊　檢增加限制出境處分

兒目睹好友被撞！賈永婕吐「心情沉重」：撞成這樣衝撞力有多大

快訊／康橋車隊16歲學生昏迷指數3　頭部左側重創有生命危險

把特戰老兵當通緝犯！三重警亂抓人還噴辣椒水　二審大和解了

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

惡男找前妻摩鐵仙人跳！狂扁無辜男+打斷腿　還勒索他老母

慘淪兒虐地獄！全台30人遭虐死「高雄就有12人」　震驚5數據曝

黑狗半夜發情亂衝　女騎士撞上「人狗雙亡」！飼主切割被打臉

AI模仿女兒聲音借錢　屏東內埔警阻詐...救回她60萬血汗錢

新北驚見動物煉獄！搜出5大袋「腐爛犬屍」　鐵鍊嵌肉驚悚畫面曝

連審13天！律師指「剴剴」會自傷　保母哭認：有體罰沒凌虐

快訊／雙罷劫領銜人朱磊15萬交保再遭傳訊　檢增加限制出境處分

兒目睹好友被撞！賈永婕吐「心情沉重」：撞成這樣衝撞力有多大

快訊／康橋車隊16歲學生昏迷指數3　頭部左側重創有生命危險

把特戰老兵當通緝犯！三重警亂抓人還噴辣椒水　二審大和解了

惡男找前妻摩鐵仙人跳！狂扁無辜男+打斷腿　還勒索他老母

慘淪兒虐地獄！全台30人遭虐死「高雄就有12人」　震驚5數據曝

她收同事餅乾沒做「1事」竟被討厭！一票人爆共鳴：職場交際好煩

總預算解凍條件嚴苛　行政院將對總預算、財劃法提覆議

新光三越史上最高母親節回饋4／24登場　回饋10%起跳

2025 Coachella名人造型一次看　Rosé、Lisa、Jennie團魂爆發

美債倒債？專家曝「影響更勝2008金融危機」　股市重挫7成

黑狗半夜發情亂衝　女騎士撞上「人狗雙亡」！飼主切割被打臉

全家人擠一間房！高中妹怨「我他X的都睡客廳」　網友吵翻了

AI模仿女兒聲音借錢　屏東內埔警阻詐...救回她60萬血汗錢

木村拓哉來台牛肉麵吃光見底！　加點「這碗」辣到瞪大眼：騙人

社會熱門新聞

即／康橋成年禮嚴重車禍！7學生遭撞1人重傷

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　被追加起訴

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

「車突然衝來閃不掉」！賈永婕兒也在康橋車隊

家寧全家涉高額逃漏稅　律師曝「新北地檢是玩真的」

即／肇事瞬間曝！駕駛逆向撞康橋學校環島車隊

房東道歉落淚了！　樋口飯糰老闆娘回應：她講她的

高雄「樋口飯糰」不搬了：要證明台灣是講法律的地方

家人不諒解、朋友傳訊笑她！飯糰店女房東哭了

名律師呂秋遠遭控拒認私生子　生母提告遭法官打臉

更多熱門

相關新聞

新北市副發言人胞弟命案　二審仍無期徒刑

新北市副發言人胞弟命案　二審仍無期徒刑

新北市前副發言人張劭斌的胞弟，2023年5月間因催討友人姚宗秦積欠的150萬，竟遭姚男以滅音槍槍殺。姚男一審遭重判無期徒刑，案件上訴二審期間，姚男雖藉口有意和解，但實際上並未做出任何補償。全案於22日宣判，高院駁回上訴，仍將姚男判處無期徒刑。可上訴。

幫郭台銘買連署書　屏東議長二審判3年2月

幫郭台銘買連署書　屏東議長二審判3年2月

新北婦討債不成遭打斷手臂　球棒男：我不認識她

新北婦討債不成遭打斷手臂　球棒男：我不認識她

即／邱瓈寬獲恩師遺產　認裴家3兄妹無繼承權敗訴確定

即／邱瓈寬獲恩師遺產　認裴家3兄妹無繼承權敗訴確定

怕高虹安逃亡　檢方補提限制出境出海聲請

怕高虹安逃亡　檢方補提限制出境出海聲請

關鍵字：

法律人權員警通緝犯特戰老兵傷害二審毆打無罪和解高等法院

讀者迴響

熱門新聞

即／康橋成年禮嚴重車禍！7學生遭撞1人重傷

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　被追加起訴

快訊／威力彩20億得主現身　50歲福態男靠神奇夢境1 注獨得

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

新竹科技廠員工旅遊4死　運安會調查：遊覽車駕駛睡眠不足釀禍

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

快訊／8級強風下午到　鋒面明襲「雨最大」地區曝

「車突然衝來閃不掉」！賈永婕兒也在康橋車隊

家寧全家涉高額逃漏稅　律師曝「新北地檢是玩真的」

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

【泰格與雪兒】太簡了吧

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面