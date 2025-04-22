把特戰老兵當通緝犯！三重警亂抓人還噴辣椒水　二審大和解了

▲遭三重警察毆打的特戰老兵黃連順（前排中），在人權團體陪伴下召開記者會。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市三重警分局永福派出所翁姓員警，2022年9月間在街上誤認特戰老兵黃連順是通緝犯，在街上圍捕，大打出手，最後才知「抓錯人」。雙方互告都被起訴，翁員一審被認定為職務上傷害罪，判刑5月；黃男一審則無罪。案經上訴，高等法院二審審理時，2人大和解，翁因此獲判緩刑。

判決指出，翁2022年9月傍晚，穿便衣在街上值勤，誤認特戰隊退伍的黃姓男子是通緝犯，上前行查捕，雙方發生拉扯，雙雙跌倒在地，翁員也呼叫支援的江姓員警到場，一起壓制黃男。翁男除了徒手攻擊黃男臉部、身體以外，還以辣椒水噴灑黃男眼睛，並大聲辱罵，結果黃男頭部、胸口、右眼等處受傷。黃男最後被制伏，銬上手銬，帶回警局偵訊，這才發現抓錯人了。

雙方互告對方傷害，檢方均對2人提起公訴。一審法院審理後，認定翁員犯下「公務員假借職務上權力機會故意犯傷害及公然侮辱」2罪，判處有期徒刑5個月與拘役10日、均不得易科罰金。黃男則獲判無罪。

全案上訴二審後高等法院二審於22日宣判，高院庭審酌翁員無前科，原審判決後業已與黃男調解成立並依約給付中，黃男亦表達同意緩刑之意，因此高院認為翁員經此偵審程序及刑之宣告後，應能知所警惕，而無再犯之虞；原判決所宣告之刑均以暫不執行為適當，因此高院宣告他緩刑3年。另外黃男仍判決無罪，他的部分先行確定。

聽聞翁二審獲無罪，黃男在高等法院外召開記者會，他說，「首先我要感謝過所有幫助過我的人，沒有你們，我無法平反這個事件，贏得這場官司。我選擇原諒加害我的員警，因為現在警察的形象低落，違法濫權的事件層出不窮，我們人民對警察的信任已經跌到谷底。但是我們法治的社會仍然需要有良知的警察來維持社會秩序，我希望所有執勤的警察，都能依法執行職權，不要傷害人民，守護人權，用良心與智慧來執法，這樣才是國家的福氣，也是人民的希望。」