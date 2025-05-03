　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高中被退學！他遊學寄信恐嚇放炸彈「還附解剖照」　下場曝光

▲桃園市黎姓男子疑不滿昔日就讀桃園區私立高中被記大過退學竟遷怒教官，去年趁到澳洲打工，三度以電子郵件寄至學校與教官信箱，揚言在校園放置炸彈、拿槍射殺教官等語。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市黎姓男子疑不滿昔日就讀桃園區私立高中被記大過退學竟遷怒教官，去年趁到澳洲打工，三度以電子郵件寄至學校與教官信箱，揚言在校園放置炸彈、拿槍射殺教官等語。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黎姓男子不滿昔日就讀桃園區某私立高中時，被記大過退學，去年4月間趁至澳洲打工遊學之際，三度以電子郵件寄至學校與教官信箱，揚言在校內放置炸彈，並拿槍射殺教官與家人等語恫嚇，校方與教官向桃園警方報案：檢警根據電子信箱IP位置循線查獲黎男到案，檢方偵結依偽造私文書罪嫌提起公訴。

檢警調查，年約20歲的黎姓男子於去年4月11日凌晨3時45分許，自澳洲某處地點發出電子郵件至桃園區某私立高中某教官電子信箱內，還附上人體遭剖開影片，揚言「已在學校內隱密角落放置炸藥，並預告4月12日下午5時許將會引爆炸彈，讓你們血肉模糊、人首分離，靜靜等待死神降臨吧！」信中還強調自己是黑幫老大，指責教官逼退我們1名學生，還要求對方「安分點」。

此外，黎男於去年4月14日凌晨3時許與晚間8時許，又在澳洲某處寄出2封電郵給該校教官，揚言「4月16日我將拿槍射殺你，甚至你的家人，並怒嗆不敢回話了嗎」，教官心生恐懼下向警方報案，並提出相關電子信箱等證據，桃園警方透過電子郵件，根據國外網址與IP位置追查黎男到案，據稱，黎姓男子在澳洲以打工換宿方式遊學，可能以為在國外寄恐嚇電子郵件查不到而犯下此案。

桃檢複訊時，檢方認為，黎男發送電子訊息等行為，已涉犯刑法之恐嚇公眾與恐嚇等罪嫌，警方提供電子信箱恐嚇影片、訊息等佐證，檢方偵結從重依偽造私文書罪嫌起訴。

 【更多新聞】

臭豆腐名店被砸超扯原因曝　只因老闆1句：刺青像Google導航失誤

霹靂特勤破門！檢園檢警破民宅槍毒工廠　還抄出自製爆裂物

沒繫安全帶拒檢「還想撞警車」　警逮2男抄出海洛因+喪屍菸彈

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 1518 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女星嫁大31歲富商！新婚13天尪猝逝　親手闔眼繼承1.7億遺
汽車零件也逃不過！川普關稅今生效　日韓產業大地震
白沙屯媽祖「羅一鈞也衝一波」　發放5款防疫小物搶光
彭博︰中國悄對1.2兆元美國產品豁免關稅
台幣匯率3字頭「以後買iPhone像買菜」　他曝美現況
罷免二階連署達標+2！　明還有大咖藍委接力

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東小琉球2機車路口擦撞「車頭炸裂」 4人受傷3送醫

高中被退學！他遊學寄信恐嚇放炸彈「還附解剖照」　下場曝光

變態男友棉被壓頭硬上！她幫求情也沒用　重判4年半還要賠80萬

他休假日爬2樓闖空門...偷92萬名表+金飾　上班日要變現就被逮

變態凌虐逼自慰+吞海蟲　詐團成員暴力拘禁下場慘了

招待所玩德州撲克...37歲輕熟女發牌　負責人還兼會計+扣客

闆娘外遇作業員被誇「吃精王」　他讚：妹妹強烈撞擊...鹹濕對話曝

路太滑男自摔癱瘓...求償國賠2116萬　法院判台中市府免賠

臭豆腐名店被砸超扯原因曝　只因老闆1句：刺青像Google導航失誤

新竹關西鎮民宅命案！3人闖進屋狂扁　男躺床頭流血…急救2天不治

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

癱瘓信徒夢見媽祖說「會治癒」！　奇蹟康復後「粉紅超跑」突停駕屋前

#粉紅超跑 海線急行軍　首度 #停駕 鹿港派出所

「我的禿頭算不算一種光源？」　老師幽默解答：是間接光源

【吊車失控暴衝】炸蛋蔥油餅店被撞爛！老饕哭喊QQ

登轎儀式移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了：絕非本意

屏東小琉球2機車路口擦撞「車頭炸裂」 4人受傷3送醫

高中被退學！他遊學寄信恐嚇放炸彈「還附解剖照」　下場曝光

變態男友棉被壓頭硬上！她幫求情也沒用　重判4年半還要賠80萬

他休假日爬2樓闖空門...偷92萬名表+金飾　上班日要變現就被逮

變態凌虐逼自慰+吞海蟲　詐團成員暴力拘禁下場慘了

招待所玩德州撲克...37歲輕熟女發牌　負責人還兼會計+扣客

闆娘外遇作業員被誇「吃精王」　他讚：妹妹強烈撞擊...鹹濕對話曝

路太滑男自摔癱瘓...求償國賠2116萬　法院判台中市府免賠

臭豆腐名店被砸超扯原因曝　只因老闆1句：刺青像Google導航失誤

新竹關西鎮民宅命案！3人闖進屋狂扁　男躺床頭流血…急救2天不治

「天降貓咪」掉入麻辣火鍋！燙傷9名顧客「恐留下打工還債」

林哲瑄背傷還沒進入比賽　王正棠賽後特守有原因　

打擊王郭天信右腿傷勢加劇　今、明兩場板凳待命

台東關山警區重整服務不中斷　崁頂員警走訪送暖兼防詐

解析川普國安顧問人事異動背後　暗藏權力重整訊號

美海軍成功測試「海基極音速飛彈」發射系統　將部署宋瓦特號

梁家榮左肩開刀至少需休息一個月　上半季報銷

沛納海強悍軍錶附軍事體驗　錶主赴義軍海軍基地進行模擬任務

黃偉哲網路好感度全國第一！　ATM防詐科技領先推動治安有感

外媒曝賴清德將發表「二戰勝利演說」談侵略必敗　綠委曝3大意義

【泰格與雪兒】被直男打敗

社會熱門新聞

即／6年來最晚！白沙屯媽祖「三進三退」衝進朝天宮

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

即／北市松山死亡車禍！1人被多輛機車撞擊倒地亡

首度認罪！保母劉若琳3字惹怒審判長

即／越捷VJ881突掛「7700」！　緊急轉降小港機場

國道1號深夜8車連環追撞！5人傷

黃子佼「鈔能力」全和解　高院1裁定估難逃牢獄之災

正妹背債10萬按摩店上班慘被老闆、雞頭試車

偽娘搭摩天輪拍私密片！本人道歉了

即／8點檔女星出事！休旅車頭撞爛畫面曝

狂誇人妻「吃精王」！小王要她婚內幫生孩

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

新竹望族「叔殺侄」羈押！　上億家產歷史起底

即／男金項鍊被硬扯搶走　搶匪逃往北市

更多熱門

相關新聞

嫌救護車太吵丟汽油彈　莽男下場曝

嫌救護車太吵丟汽油彈　莽男下場曝

桃園蕭姓男子去年12月間在林口長庚醫院，因嫌救護車鳴笛刺耳，竟向急診室門口丟擲汽油彈，所幸未引燃對人車造成傷害；同日晚間返回龜山租屋處，又不滿室友上廁所佔用時間過長，竟持剪刀向廁所大門揮刺，室友聞訊開門下跪求饒，蕭仍持剪刀朝其攻擊，室友遭刺傷負傷奪刀求援，幸警方據報趕往制伏，桃園地檢署偵結依公共危險、傷害等罪嫌提起公訴。

即／嫌樓上太吵13刀砍死夫妻　高雄男一審判死刑！

即／嫌樓上太吵13刀砍死夫妻　高雄男一審判死刑！

騷擾工讀生！瞎扯啤酒被弄髒「打屁股懲罰」

騷擾工讀生！瞎扯啤酒被弄髒「打屁股懲罰」

到哥哥診所前披麻帶孝鬧事　北市男被訴

到哥哥診所前披麻帶孝鬧事　北市男被訴

英文爛！搭訕妹子以為挨罵　男亮槍恐嚇

英文爛！搭訕妹子以為挨罵　男亮槍恐嚇

關鍵字：

莽男澳洲遊學三度寄發恐嚇信件恫嚇教官放炸彈開槍殺人

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯「媽祖爐主」身分曝光！　地位尊崇競爭激烈

即／6年來最晚！白沙屯媽祖「三進三退」衝進朝天宮

遊西班牙遭搶！他暴怒「擒賊鎖喉」

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

54歲AV傳說回歸　F級身材如30歲

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」

即／北市松山死亡車禍！1人被多輛機車撞擊倒地亡

白沙屯媽祖「帶來幾萬人潮」　商家感嘆5個字！網怒噴

張麗善跪拜求停駕！媽祖原地搖晃「下秒閃人」

粉紅超跑有望進南投？市長妻請示連3聖筊

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光

等3個月！天坑罹難者遺體「回家了」家屬慟

新台幣升值有什麼影響？她曝「4種人會哭」

砰砰砰！隋棠在家聽到慌了

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神

更多

最夯影音

更多

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面