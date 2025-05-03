高中被退學！他遊學寄信恐嚇放炸彈「還附解剖照」　下場曝光

▲桃園市黎姓男子疑不滿昔日就讀桃園區私立高中被記大過退學竟遷怒教官，去年趁到澳洲打工，三度以電子郵件寄至學校與教官信箱，揚言在校園放置炸彈、拿槍射殺教官等語。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黎姓男子不滿昔日就讀桃園區某私立高中時，被記大過退學，去年4月間趁至澳洲打工遊學之際，三度以電子郵件寄至學校與教官信箱，揚言在校內放置炸彈，並拿槍射殺教官與家人等語恫嚇，校方與教官向桃園警方報案：檢警根據電子信箱IP位置循線查獲黎男到案，檢方偵結依偽造私文書罪嫌提起公訴。

檢警調查，年約20歲的黎姓男子於去年4月11日凌晨3時45分許，自澳洲某處地點發出電子郵件至桃園區某私立高中某教官電子信箱內，還附上人體遭剖開影片，揚言「已在學校內隱密角落放置炸藥，並預告4月12日下午5時許將會引爆炸彈，讓你們血肉模糊、人首分離，靜靜等待死神降臨吧！」信中還強調自己是黑幫老大，指責教官逼退我們1名學生，還要求對方「安分點」。

此外，黎男於去年4月14日凌晨3時許與晚間8時許，又在澳洲某處寄出2封電郵給該校教官，揚言「4月16日我將拿槍射殺你，甚至你的家人，並怒嗆不敢回話了嗎」，教官心生恐懼下向警方報案，並提出相關電子信箱等證據，桃園警方透過電子郵件，根據國外網址與IP位置追查黎男到案，據稱，黎姓男子在澳洲以打工換宿方式遊學，可能以為在國外寄恐嚇電子郵件查不到而犯下此案。

桃檢複訊時，檢方認為，黎男發送電子訊息等行為，已涉犯刑法之恐嚇公眾與恐嚇等罪嫌，警方提供電子信箱恐嚇影片、訊息等佐證，檢方偵結從重依偽造私文書罪嫌起訴。