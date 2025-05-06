都是嘉義人！畸形戀老公同意3人擠套房　妻認了交往時間重疊

▲台中畸形戀命案，死者邱男願意妻子前男友田男一起住套房，原因是大家都是嘉義人，願意收留。（圖／翻攝田男臉書）



記者許權毅／台中報導

台中市林女、邱男以及前男友田男三角畸形戀命案，昨起由國民法官密集審理。審判長今提出問題，為何3人會一起同住，林女說，老公邱男也知道田男是前男友，但是考量田男沒地方去，也是嘉義人，才點頭讓田男一起住，且是「長住」，沒有要田離去。林女也認，先跟田男交往，後來跟邱男交往，2人交往時間有重疊到，關係相當複雜。

檢察官陳隆翔問林女，就自己觀察，田男跟邱男同住屋簷下，2人相處如何？林女認為2人偶爾會因為房租或是買菸事情吵架，大家沒有分誰出多少，有多少就湊一湊，2人不是第一次吵架，田曾經拿甩棍打邱的後頸部，但邱認為田不是故意，沒有報案。檢察官陳隆翔認為，代表2人關係並不差？林女也認同。

▲▼套房內大略格局，3人分睡在2張床上。（圖／記者許權毅製、翻攝邱男、林女臉書）



事發當天，林女稱是先跟邱男吵架，因為邱男懷疑自己跟田男有染，田男回來後也很生氣，但是認為在打邱男一事「家暴行為」，是屬我們夫妻倆的事情，邱男有說「妳是北港香爐眾人亂插」，認為我跟田男有一腿，田男要邱男不要亂說。後來我拿塑膠水管打邱男，第三下就斷掉，只有打頭，後腦傷勢應該是哥哥（田男）拿鐵鎚打邱，我沒有認真看，我光聽聲音就覺得很大力。

田男最後當庭質問林女說：「你認為是我？你有什麼證據可說是我殺的？那沒什麼話題了。」田男辯護律師，如果林女親身經歷此事，不可能出現如此反覆、不記得、記憶模糊的情況，所述均不實在，是避重就輕。全案今日下午續行審理。

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《ETtoday新聞雲》翻看田男動態，發現2019年間，田男跟林女確實在交往，關鍵點就在2020年11月20日，林女生日時，田男稱「老婆生日快樂」。隔了5日，林女發文表示「訂婚」，友人在下頭祝賀，林女卻回「我沒有跟阿祥在一起了」讓友人相當意外，再隔2天、11月27日，動態又掛上「穩定交穩中」，林女標記邱男貼了「I Love You」貼圖，宣告2人才是情侶關係。

不過，林女跟田男也沒因分手斷聯，反而變成「乾哥乾妹」互稱，隔年還曾經一起到台中市唱歌，雖2人中間還有其他友人，卻也能看出還有聯繫。反過來查看林女與邱男，2人一起開直播「放閃」，邱男也在自我介紹欄寫下「專屬：林XX，老婆我愛你一輩子不離不棄永遠不分離，金牛愛天蠍」。