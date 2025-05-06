　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

聽到救護車鳴笛聲！跟著前車走被檢舉未禮讓　駕駛連吞2敗

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿榮（化名）前年11月間開車行經一處路口，因未禮讓救護車，挨罰3600元、吊銷駕駛執照（1年內不得考領），他提出行政訴訟並強調，當時他是跟著前車快速前進，不是故意不禮讓救護車，但日前仍被高雄高等行政法院法官裁定駁回，全案不得抗告。

▲▼救護車,救護車設備,攜帶型電擊器,急救包,意外,車禍,急救,119,醫院,搶救,cpr（圖／示意圖／本報資料照）

▲阿榮被檢舉未禮讓救護車，但他自認沒有故意不禮讓。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，阿榮前年11月間開車行經高雄市新興區中山一路與七賢二路的路口，因有「聞救護車之警號，不立即避讓」的違規行為，被民眾檢舉，挨罰3600元罰鍰、吊銷駕駛執照，且1年內不得考領駕駛執照。

阿榮不滿挨罰，決定提出行政訴訟，但一審敗訴；他提出上訴並強調，當時第一車道有大型客車待轉，第二車道停著直行的自用小客車，他則在第三車道，突然聽到救護車的鳴笛聲，當下確實有踩煞車，煞車燈有短暫亮起，卻因為視線遭其他車輛遮蔽，無法確認救護車會從哪個方向過來，接著看到前面的小貨車快速前進，他便跟著快速前進，並非故意不禮讓救護車。

高雄行政法院法官認為，阿榮當時雖然有踩煞車，但接著又繼續行駛，考量到當時雙向路口車輛的行進狀況，以及他承認有聽到救護車鳴笛聲等情形，原審認定他主觀上有應注意、能注意而不注意之過失，且客觀上有本件違規行為，所以裁定駁回。

法官接著指出，阿榮提出上訴，僅以事發當時的事實問題指摘原處分違法，重述主張沒有被採納、原審取捨證據與認定事實不妥當，卻沒有具體表明不適用法規或適用法規不當之處，最終認定上訴不合法，裁定駁回，全案不得抗告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 3 5579 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
畸形戀老公嗆妻「北港香爐」慘沒命　前任開撕：妳覺得是我殺的
快訊／張淵翔押了！基檢掌握「串證新事證」
快訊／戲劇逆轉！金塊戈登三分絕殺雷霆
台南地主3億遺產！4女兒2孫女「僅15萬均分」
「腐爛男屍」躺冷氣室外機！　行人聞屍臭驚問：發生什麼事
快訊／轟詹姆士「說謊的廚師」！　王鈞發6聲明
台幣升值一堆人嗨喊「出國變便宜」　Cheap嗆：真的都蠢蛋
陳修將拒捕攻擊！　多名員警受傷
快訊／爬大坑10號步道「喘不過氣倒地」　男送醫不治
新台幣飆升　彭博：金管會急召壽險業開會找對策

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三鶯部落之瘤毒駕拒捕狂飆！警網追逐10分鐘…破窗拖出壓制

畸形戀老公嗆妻「北港香爐」慘沒命　前任開撕：妳覺得是我殺的

快訊／張淵翔押了！基檢掌握「串證新事證」　再提聲押禁見獲准

「腐爛男屍」躺醫院冷氣室外機！　行人聞屍臭驚問：發生什麼事

聽到救護車鳴笛聲！跟著前車走被檢舉未禮讓　駕駛連吞2敗

金門男深夜癱軟倒街頭...運將發現急報案　警夜寒助他返家

陳修將拒捕、辣椒水攻擊員警！虐殺女友棄保　曾逃南部又回彰化

快訊／爬大坑10號步道「喘不過氣倒地」　男無呼吸心跳送醫不治

漁船進鼻頭港觸礁「進水半沉」！載逾300公升柴油　釀油汙外洩

北宜公路修路樹交管出包！害2重機對撞　1騎士右手骨折送醫

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

【泰格與雪兒】兄弟劈腿該說嗎

伊能靜唱〈跳樓機〉　57歲狀態超好

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

信眾創意製「金元寶帽」吸引 #白沙屯媽祖 停駕

信眾去年喪父無法接駕！#白沙屯媽祖 今年特地去安慰

三鶯部落之瘤毒駕拒捕狂飆！警網追逐10分鐘…破窗拖出壓制

畸形戀老公嗆妻「北港香爐」慘沒命　前任開撕：妳覺得是我殺的

快訊／張淵翔押了！基檢掌握「串證新事證」　再提聲押禁見獲准

「腐爛男屍」躺醫院冷氣室外機！　行人聞屍臭驚問：發生什麼事

聽到救護車鳴笛聲！跟著前車走被檢舉未禮讓　駕駛連吞2敗

金門男深夜癱軟倒街頭...運將發現急報案　警夜寒助他返家

陳修將拒捕、辣椒水攻擊員警！虐殺女友棄保　曾逃南部又回彰化

快訊／爬大坑10號步道「喘不過氣倒地」　男無呼吸心跳送醫不治

漁船進鼻頭港觸礁「進水半沉」！載逾300公升柴油　釀油汙外洩

北宜公路修路樹交管出包！害2重機對撞　1騎士右手骨折送醫

帶貨女王Smile娘娘夏日美白秘技大公開　全新安瓶用好用滿

婚紗業倒閉潮？川普關稅重創　成本飆升25%快撐不下去

中美技術標準恐脫鉤？　學者：陸需應對「平行價值鏈」

教頭被趕點燃逆襲火花！教士8局爆氣怒打4分4：3逆轉洋基

三鶯部落之瘤毒駕拒捕狂飆！警網追逐10分鐘…破窗拖出壓制

百大美女冠軍床戲國民男神！張金珠「親親」破菲律賓紀錄

「台灣遭入侵」成美軍唯一優先考量　美國防大腦制定戰略曝光

畸形戀老公嗆妻「北港香爐」慘沒命　前任開撕：妳覺得是我殺的

傳OpenAI再出手　斥資30億美元併購Windsurf，布局程式開發市場

快訊／張淵翔押了！基檢掌握「串證新事證」　再提聲押禁見獲准

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

社會熱門新聞

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

即／虐殺小女友棄保　陳修將逃亡334天落網

直擊！　經濟部長涉圖利「特定廠商」

小學女童搭Uber弄濕特斯拉　司機求償4萬

陳修將拒捕、辣椒水攻擊員警！曾逃南部又回彰化　

即／竹東大橋恐怖車禍！騎士腦漿四溢爆頭亡

國1追撞畫面曝　肇事駕駛下車「崩潰狂跳16蹲」

獨／北市聯醫忠孝院區「男腐屍躺室外機上」！

邱軍想賴酒駕！監視器打臉狂灌10公升還蛇行

半個月2起！高雄2月嬰睡夢中亡

獨／三角畸形戀命案關鍵點！套房睡法曝

街頭藝人睡背包客棧　深夜被陌生人闖上床

淡水2煞潑汽油點火勒索　他被活燒慘叫至死

即／高雄大樓驚傳墜樓！男躺3F露台死亡

更多熱門

相關新聞

行人中途才歪進斑馬線　駕駛逆轉免罰

行人中途才歪進斑馬線　駕駛逆轉免罰

駕駛小芸（化名）前年8月間開車行經台南市區一處路口，因被檢舉未禮讓行人，挨罰6000元，但她表示，行人原本違規走在快車道上，途中突然轉向走去行人穿越道，這顯然已經超出一般人可以預測的行為，況且當時雙方距離仍達3公尺以上。高雄高等行政法院法官當庭檢視檢舉影片，發現當時的狀況確實和小芸的說詞一樣，最終裁定撤銷原處分。

駕駛「慢速禮讓」行人　1原因仍挨罰

駕駛「慢速禮讓」行人　1原因仍挨罰

未禮讓行人挨罰6千元　駕駛靠1物自救

未禮讓行人挨罰6千元　駕駛靠1物自救

騎士禮讓漏看1人仍挨罰　結局逆轉

騎士禮讓漏看1人仍挨罰　結局逆轉

未禮讓怪行人沒看到車　駕駛提告慘敗

未禮讓怪行人沒看到車　駕駛提告慘敗

關鍵字：

高雄高等行政法院

讀者迴響

熱門新聞

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

即／虐殺小女友棄保　陳修將逃亡334天落網

直擊！　經濟部長涉圖利「特定廠商」

台幣一度飆破26.9！胡采蘋：已引來國際炒家

快訊／新台幣狂飆！晚間強升見28

帶傘！鋒面接力2地區現強降雨訊號

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！

快訊／白沙屯媽祖到彰化了　關鍵路口「猶豫超久」大迴轉

豪華遊艇趴　比基尼妹狂歡一半翻船了

他吐恐怖景象「這期間絕不去日本」　一票遊客卻喊意外！

快訊／白沙屯媽祖今將進入南投　交管路線曝光

鐵證曝光！　經濟部長涉「圖利」特定廠商

AV女神消失4個月曬側乳回歸

快訊／8級強風來了　今晚「雨擴全台」下最大地區曝

更多

最夯影音

更多

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面