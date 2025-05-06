聽到救護車鳴笛聲！跟著前車走被檢舉未禮讓　駕駛連吞2敗

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿榮（化名）前年11月間開車行經一處路口，因未禮讓救護車，挨罰3600元、吊銷駕駛執照（1年內不得考領），他提出行政訴訟並強調，當時他是跟著前車快速前進，不是故意不禮讓救護車，但日前仍被高雄高等行政法院法官裁定駁回，全案不得抗告。

▲阿榮被檢舉未禮讓救護車，但他自認沒有故意不禮讓。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，阿榮前年11月間開車行經高雄市新興區中山一路與七賢二路的路口，因有「聞救護車之警號，不立即避讓」的違規行為，被民眾檢舉，挨罰3600元罰鍰、吊銷駕駛執照，且1年內不得考領駕駛執照。

阿榮不滿挨罰，決定提出行政訴訟，但一審敗訴；他提出上訴並強調，當時第一車道有大型客車待轉，第二車道停著直行的自用小客車，他則在第三車道，突然聽到救護車的鳴笛聲，當下確實有踩煞車，煞車燈有短暫亮起，卻因為視線遭其他車輛遮蔽，無法確認救護車會從哪個方向過來，接著看到前面的小貨車快速前進，他便跟著快速前進，並非故意不禮讓救護車。

高雄行政法院法官認為，阿榮當時雖然有踩煞車，但接著又繼續行駛，考量到當時雙向路口車輛的行進狀況，以及他承認有聽到救護車鳴笛聲等情形，原審認定他主觀上有應注意、能注意而不注意之過失，且客觀上有本件違規行為，所以裁定駁回。

法官接著指出，阿榮提出上訴，僅以事發當時的事實問題指摘原處分違法，重述主張沒有被採納、原審取捨證據與認定事實不妥當，卻沒有具體表明不適用法規或適用法規不當之處，最終認定上訴不合法，裁定駁回，全案不得抗告。