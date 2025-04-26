行人走到一半才歪進斑馬線　駕駛挨罰未禮讓「結局逆轉」

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛小芸（化名）前年8月間開車行經台南市區一處路口，因被檢舉未禮讓行人，挨罰6000元，但她表示，行人原本違規走在快車道上，途中突然轉向走去行人穿越道，這顯然已經超出一般人可以預測的行為，況且當時雙方距離仍達3公尺以上。高雄高等行政法院法官當庭檢視檢舉影片，發現當時的狀況確實和小芸的說詞一樣，最終裁定撤銷原處分。

▲行人走到一半才突然轉向行人穿越道，小芸卻因此被檢舉未禮讓。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸2023年8月間開車行經台南市區一處路口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被民眾檢舉，經警方查證屬實後舉發，她因而挨罰6000元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

小芸不服受罰，決定提出行政訴訟，她強調，當時車輛是臨停在行人穿越道邊緣，車輛前懸已經進入行人穿越道，行人這時還違規走在快車道上，接著她的車輛前進，行人卻突然轉向走去行人穿越道上，不過，當時雙方仍相距達3公尺以上，行人違規過馬路的方式明顯超出一般人可以預測的範圍，她根本無法立刻做出合適的反應。

台南市交通局則認為，該名行人步行至行人穿越道上，明顯有過馬路的意圖，小芸卻沒有禮讓之意，當時車輛與行人的距離僅2個枕木紋及1個間隔長，小芸違規事實明確，依法開罰並無不妥。

不過，高雄高等行政法院法官當庭檢視檢舉影片，發現行人一開始確實違規走在快車道上，中途才突然轉向走去行人穿越道上，加上受限於拍攝角度，無法明確判斷當時小芸的車輛前懸是否已經在行人穿越道上，所以尚不能排除行人轉向走至行人穿越道時，車輛前懸已經先進入行人穿越道的可能。

法官表示，當時行人與車輛的距離超過1個車道寬，接著才因為雙方各自繼續前進而逐漸縮短，綜合所有情況看來，不能因此就斷定小芸有不禮讓行人優先通過的違規行為，原處分顯然於法未合，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。