賴清德怪在野炒作匯率議題　黃國昌酸「好有擔當」：到底誰在執政





▲民眾黨團總召黃國昌、立委林憶君召開「賴清德執政滿週年 跳票實錄part.1 司法法制＆外交國防篇」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

新台幣匯率連2個交易日盤中飆漲逾1元，使總統賴清德昨（5日）釋出4分鐘影片向國人發表談話，表示國內政治人物鎖定匯率議題炒作，造成市場的誤導與非理性預期心理等。對此，民眾黨主席黃國昌今（6日）痛批，發生這麼嚴重的事情，「我們的賴清德真是好有擔當呀！甩鍋給在野黨，現在到底是誰在執政？歎為觀止。」

立院民眾黨團6日上午召開「賴清德執政滿週年 跳票實錄part.1 司法法制&外交國防篇」記者會，身兼黨團總召的黃國昌、立委林憶君與會出席，會後接受媒體訪問。

針對賴清德為新台幣升值一事，昨表示許多政治人物鎖定匯率議題進行炒作，造成市場誤導與非理性預期心理，更提到「政黨可以競爭，國家跟人民不能犧牲」，黃國昌回應，自己昨天看到賴清德講這些話，「老實說我非常震驚，民眾黨對台灣有信心，問題是台灣人民對賴政府沒有信心，連匯率的事情，賴清德都可以甩鍋給在野黨，真是令人歎為觀止。」

黃國昌提及，昨天早上民眾黨團開記者會，主題是談4100億特別預算，自己鼓勵賴清德與媒體、民眾去看轉播內容，記者會中也有媒體詢問匯率問題，而自己擔心在這波新台幣升值的打擊下，對台灣中小企業傷害有多大，「賴清德你知道嗎？這些中小企業撐不下去、要關門了，有多少勞工要失業，賴清德你知道嗎？」

黃國昌指出，以簡單數字為例，今年4月1日美金一元兌換33.2元新台幣，而昨天夜盤是29.2新台幣，從33.2升值到29.2，升值幅度是12％，代表做外貿生意收取美元、以美元計價的台灣企業收入少12％，如果毛利率不夠高的話，早就虧到脫褲子了，許多金控也在做金融壓力測試，可以問問看各大金控，台幣升值後損失多少錢，「全部都是用千億在計算」。

黃國昌酸說，發生這麼嚴重的事情，要幫企業、勞工發聲，「結果我們的賴清德真是好有擔當呀！甩鍋給在野黨，現在到底是誰在執政？歎為觀止。」

黃國昌強調，昨天唯一有意義的事情是，賴清德稱「匯率不在台美經貿談判的範圍中」，這是賴清德跟全體人民的承諾，在野黨一定會強烈監督，民進黨政府已經跟台灣人民承諾，台幣兌美元匯率絕對不在這次經貿談判中，「我們一定會站在人民跟產業立場，好好監督民進黨說到做到，不要出賣台灣人民跟台灣產業」。