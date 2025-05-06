不是三桶油、茅台！　A股最賺錢公司日賺40億元

▲大陸銀行櫃台。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸A股2024年年報披露於4月底收官，「A股最賺錢的公司」也出爐，但不是三桶油（中石油、中石化、中海油）、中國移動、貴州茅台；A股最賺錢前四名均是銀行，第一名一天可以賺近10億元（人民幣，下同；約合新台幣40.3億元）。

綜合陸媒報導，2024年歸母淨利潤最高的10家大陸公司分別為：工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、中國石油、招商銀行、中國移動、中國海油、中國平安、中國人壽。

上述10家公司去年歸母淨利潤均超過1000億元，入圍門檻為日賺超過2.9億元；其中5家是銀行，2家是保險公司。

A股最賺錢公司前四名均是銀行，居首位的工商銀行同時也是大陸最賺錢的公司，去年賺了3658.63億元，日賺約9.996億元。十大「盈利王」中，歸母淨利潤增速最高的是中國人壽，超過108％。

Wind數據顯示，2024年大陸最賺錢的行業要數銀行業，去年合計營收超過5.64兆元，共計實現歸母淨利潤超過2.14兆元。

剔除金融股後的十大「盈利王」是：中國石油、中國移動、中國海油、貴州茅台、中國神華、寧德時代、中國石化、中遠海控、中國建築、比亞迪。「三桶油」去年合計賺了3529.25億元，日賺約9.64億元。中國石油、中國海油淨利潤均超千億元，而中國石化有所下滑，為503.13億元。